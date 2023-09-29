Военные 128-й ОГШБр опровергли заявление Ермака о "взятии в плен российской ДРГ". ВИДЕО

28 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале обнародовал видео с логотипом 128 ОГШБр, на котором, по его словам, бойцы этой бригады берут в плен российских диверсантов в форме ВСУ.

Однако военные бригады не подтвердили заявление Ермака и отметили, что видео с логотипом бригады на самом деле им не принадлежит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На вопрос, брала ли в плен 128 бригада российскую ДРГ на запорожском направлении, там ответили: "Не имеем такой информации".

На уточняющий вопрос, принадлежит ли им видео, распространенное Ермаком, или публиковали ли они его где-нибудь неофициально, ответили: "Нет".

Вечером 28 сентября Ермак без объяснений удалил сообщение.

Однако, как выяснилось, идентичное видео было опубликовано утром 28 сентября минобороны РФ в своих соцсетях. Российское ведомство утверждало, что это настоящие военные Вооруженных сил Украины, взятые в плен.

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