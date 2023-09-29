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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Военные 128-й ОГШБр опровергли заявление Ермака о "взятии в плен российской ДРГ". ВИДЕО

28 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале обнародовал видео с логотипом 128 ОГШБр, на котором, по его словам, бойцы этой бригады берут в плен российских диверсантов в форме ВСУ.

Однако военные бригады не подтвердили заявление Ермака и отметили, что видео с логотипом бригады на самом деле им не принадлежит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На вопрос, брала ли в плен 128 бригада российскую ДРГ на запорожском направлении, там ответили: "Не имеем такой информации".

На уточняющий вопрос, принадлежит ли им видео, распространенное Ермаком, или публиковали ли они его где-нибудь неофициально, ответили: "Нет".

Вечером 28 сентября Ермак без объяснений удалил сообщение.

Однако, как выяснилось, идентичное видео было опубликовано утром 28 сентября минобороны РФ в своих соцсетях. Российское ведомство утверждало, что это настоящие военные Вооруженных сил Украины, взятые в плен.

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Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (156) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+94
я правильно зрозумів, джерелом інформації для керівника ОПи є мін-нападу сусідньої країни-агресора? і нікого нічого не бентежить?
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29.09.2023 14:20
+88
дєрьмак знов вляпався в дєрьмо...
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29.09.2023 14:19
+64
Єрмак репостить відео кацапів? 🤔
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29.09.2023 14:20
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а що є люди, які все ще вірять, що там смердить дєрмак??
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30.09.2023 03:14 Ответить
З усіх прасок вже звучить про те, що Єрмак - ЗРАДНИК! Чому СБУ ні не спростовує?
Ну а цей випадок - взагалі треш! Після такогої ганьби - кулю собі в лоб...
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30.09.2023 08:36 Ответить
Він насміхнувся з військових ЗСУ,які в полоні у кацапів.Називається,демаскувався ненароком.
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30.09.2023 08:59 Ответить
Когда, наконец, перестанут печатать эти видосики Ермаков, Подоляков, Аристовых и т.д.?
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30.09.2023 10:05 Ответить
Коли всю цю шапіто розст...
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30.09.2023 12:31 Ответить
ой знов невдобно вийшло дермак то тільки російські змі дивиться...
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03.10.2023 08:11 Ответить
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