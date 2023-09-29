Артиллеристы уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и логистический центр армии РФ на Донбассе. ВИДЕО

Аэроразведчики Flight Club из 92-й ОМБр с помощью беспилотников "Шарк" обнаружили в Луганской и Донецкой областях области РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и логистический центр армии РФ и помогли артиллеристам уничтожить эти цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На Донетчине и Луганщине экипажи Flight Club из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ благодаря беспилотникам "Шарк" смогли обнаружить и скорректировать огонь для уничтожения вражеских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-27 "2 "Гиацинт-Б" и логистический центр российской армии", - говорится в комментарии к видео.

SHARK – разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. БПЛА оборудована высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях РЭБ.

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