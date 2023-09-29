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Артиллеристы уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и логистический центр армии РФ на Донбассе. ВИДЕО

Аэроразведчики Flight Club из 92-й ОМБр с помощью беспилотников "Шарк" обнаружили в Луганской и Донецкой областях области РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и логистический центр армии РФ и помогли артиллеристам уничтожить эти цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На Донетчине и Луганщине экипажи Flight Club из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ благодаря беспилотникам "Шарк" смогли обнаружить и скорректировать огонь для уничтожения вражеских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-27 "2 "Гиацинт-Б" и логистический центр российской армии", - говорится в комментарии к видео.

SHARK – разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. БПЛА оборудована высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях РЭБ.

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Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) украинское оружие (167) артиллерия (636) 92 отдельная штурмовая бригада (252) аэроразведка (23)


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Гарна робота-всім виконавцям респект...
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29.09.2023 16:39 Ответить
МОЛОДЦІ ( ТА Й МУЗОН ЗАЧЬОТ)
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29.09.2023 16:42 Ответить
красiв-ОЄ,
To be continued
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29.09.2023 16:49 Ответить
 
 