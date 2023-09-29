Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Завтра также будут важные для Украины новости, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам вечером 29 сентября

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме украинского президента.

В сообщении отмечается: "Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Завтра также будут важные для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства. Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности – внутренней прочности и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает! Слава каждому и каждой, кто сражается и работает ради Украины и людей! Слава Украине!"

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