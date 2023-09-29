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Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Завтра также будут важные для Украины новости, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам вечером 29 сентября

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме украинского президента.

В сообщении отмечается: "Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Завтра также будут важные для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства. Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности – внутренней прочности и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает! Слава каждому и каждой, кто сражается и работает ради Украины и людей! Слава Украине!"

Читайте также: В этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) обращение (751)


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Топ комментарии
+19
Потужне рішення наріду 2019 зняло черговий гундосик.
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29.09.2023 18:42
+12
Оновлений дизайн салону літака покращив життя...
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29.09.2023 18:44
+11
А де чергові ПОТУЖНІ рішення? Де?
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29.09.2023 18:40
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Правила форума Совет форумчан
А де чергові ПОТУЖНІ рішення? Де?
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29.09.2023 18:40 Ответить
Потужне рішення наріду 2019 зняло черговий гундосик.
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29.09.2023 18:42 Ответить
шашлыки нахаляву...?
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29.09.2023 18:40 Ответить
Ехх, пиз**ти не мішки совати
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29.09.2023 18:41 Ответить
Данилов https://news.liga.net/politics/news/danilov-zayavil-chto-dva-ego-syna-slujat-v-vsu-ego-obvinyali-chto-oni-yakoby-za-granitsey заявил , что два его сына служат в ВСУ. Его обвиняли, что они якобы за границей

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майями. У одного Париж - это воинская часть, у второго - часть территориальной обороны под Киевом в поселке", - заявил секретарь СНБО.

P.s. Наверное охраняет Конче-Заспу от дрг...
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29.09.2023 18:41 Ответить
На блокпосту діжурить. Ловить диверсантів.
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29.09.2023 19:14 Ответить
Шо, тарифы в два раза? Шмыгаль забеременел? Вова подает в отставку?
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29.09.2023 18:42 Ответить
шмыгалю типа покуй, папистеть абы....
А вот фофа поросный на хавке конкретно, шашлыки осенние, не?
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29.09.2023 19:10 Ответить
Сповистить українців що нарешті в них е самий кращий в світі президентский літак
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29.09.2023 20:04 Ответить
Ще автозаків завтра докупить ?
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29.09.2023 18:42 Ответить
Він розуміє , що найпозитивнішими для Українців новинами ВІД НЬОГО - це звіт про очищення Єрамко...банату?
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29.09.2023 18:43 Ответить
ні не так - ВИЧИЩЕННЯ ЄРМАКО...банату
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29.09.2023 18:50 Ответить
Оновлений дизайн салону літака покращив життя...
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29.09.2023 18:44 Ответить
А нова розважальна система на борту №1? Як без неї попередники обходились?
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29.09.2023 19:20 Ответить
Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей

(уважно оглядається навколо та у вікно, далі прискіпливо обмацує себе; не знайшовши різниці, знизує плечима)
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29.09.2023 18:49 Ответить
це те шо Корнієнко-Бабада обіцяв підсилити президента-заочника до президента-владичиціморської?
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29.09.2023 18:52 Ответить
Ага. То вступали в ЄС уже в 2014. А тепер ужо в 2030
Так посилились
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29.09.2023 18:57 Ответить








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29.09.2023 19:01 Ответить
Наведений абзац цілковито, тобто АБСОЛЮТНО беззмістовний. Набір слів з напів натяками на щось. Тут всього два можливих варіанти:
- воно не знає про що каже, але щось сказати треба
- йому про щось сказали, але попередили, що озвучувати це зарано, а сказати щось треба

В обох випадках у мене виникає одне питання: нащо патякати язиком, якщо сказати нема чого?
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29.09.2023 19:16 Ответить
Тупий нарід повинен бути постійно під наркозом.
А то почнуть щось підозрювати.
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29.09.2023 19:22 Ответить
Під зменшенням тарифу на 50% вже чотири роки 73% зеленоухіх й досі находятся
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29.09.2023 20:09 Ответить
Суфлер зломався ото воно і промекало що змогло
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29.09.2023 20:13 Ответить
Ну коли вже буде щось нове, Велике, від президента, тіпа палатки незламності, чи Найвеличніші дуби стійкості, мільярд висадити, поки осінь?
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29.09.2023 19:21 Ответить
Новий міністр - нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою Рустем Умєров та Офіс президента не змогли дійти згоди щодо чотирьох кандидатур у МО: першого заступника замість генерала Павлюка та трьох "простих" заступників міністра- читати тут

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-ministr-novye-skandaly-v-minoborony-pochemu-umerovu-ne-dali-sformirovat-svoyu-komandu-29092023-487819
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29.09.2023 19:31 Ответить
Коли немає чим похвалитися, коли кругом одні зашквари - пиши про потужні досягнення без конкретики. Бидло проковтне з радістю!
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29.09.2023 19:48 Ответить
https://t.me/tZEinform/26350 tZEinform

Компанія J&C Aero (Литва) завершила повне оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ.В авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими, ламінати та інші частини салону. Ціна "покращення вже сьогодні" $12,6 млн.
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29.09.2023 20:06 Ответить
Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, воїн та ветеран ЗСУ, пише:
""https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/29/7421930/index.amp Литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила модифікацію та оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ....
...в ході проєкту інженери J&C Aero розробили проектні зміни, необхідні для інтеграції нової системи розваг у польоті (IFE)"
Система розваг у літаку президента. В той час коли тисячі українців - у ЗСУ і все їхнє життя на паузі. Всі плани, сім'ї, проекти - все відкладено на після війни. А в багатьох цих "після війни" не буде...
Я голову сушу, Зеленський в польоті книжку почитати не пробував? Або там, кіно з Нетфлікса подивитися, як я у поїзді? Для яких державних справ йому потрібна система розваг?"
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29.09.2023 20:08 Ответить
а в танчики пограти?
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29.09.2023 20:13 Ответить
найкращою новиною від гундосого буде явка з повиннною
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29.09.2023 20:11 Ответить
Вова, їхай на..... Дістав вже гнусавий пустобріх.
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29.09.2023 21:43 Ответить
Коли вже ти нарешті замовкнеш?
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29.09.2023 23:00 Ответить
Поки я бачу тільки "посилення" твоєї харі і харь твоїх ********* шашличників - в ширину.
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29.09.2023 23:02 Ответить
бла бла бла.... ніпрошо . а ситуація в МО з закупівлями тобі невідома ? Завтра ...Завтра , все в нього завтра. Я ваш вирок ... для всієї країни
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30.09.2023 07:30 Ответить
Та ты уже ******
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30.09.2023 07:51 Ответить
Добре.
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30.09.2023 10:51 Ответить
 
 