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Артиллеристы 36-й ОБРМП уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами на Донецком направлении. ВИДЕО

На Донецком направлении артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ совместно с подразделением аэроразведки "Совы" обнаружили и уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами при доставке их на позиции оккупантов.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 36 ОБрМП совместно с побратимами из Сил обороны уничтожили враждебное антидроновое подразделение. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9729) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Аккуратненько так, практически без брызг.
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29.09.2023 19:23 Ответить
 
 