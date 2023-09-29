Артиллеристы 36-й ОБРМП уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами на Донецком направлении. ВИДЕО
На Донецком направлении артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ совместно с подразделением аэроразведки "Совы" обнаружили и уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами при доставке их на позиции оккупантов.
Соответствующее видео разместил телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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Wlad West
показать весь комментарий29.09.2023 19:23 Ответить Мне нравится 3
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