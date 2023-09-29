Артиллеристы 36-й ОБРМП уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами на Донецком направлении. ВИДЕО

На Донецком направлении артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ совместно с подразделением аэроразведки "Совы" обнаружили и уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами при доставке их на позиции оккупантов.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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