Минус 4 танка, 3 БМП и более 30 ликвидированных оккупантов: как ВСУ, применив FPV-дроны "Дикие Шершни", разбили наступление оккупантов под Урожайным. ВИДЕО

Это короткое видео об одном дне работы FPV-подразделения "Булава" и группе аэроразведки 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого.

Трудный был день… Оккупанты попытались отбить Урожайное и направили колонны бронетехники на наших закрепившихся там пехотинцев.

💥 Важлива перемога: мінус 4 танки, 3 БМП та більше 30 ліквідованих окупантів: як ЗСУ, застосувавши FPV-дрони, розбили наступ окупантів під Урожайним



🇺🇦 Це коротке відео про один день роботи FPV-підрозділу "Булава" та групи аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської… pic.twitter.com/YQkkObUYIU — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 29, 2023

Однако атака оккупантов потерпела полную неудачу, бронегруппа была разбита FPV-дронами "Дикие Шершни", которые бойцам поставило сообщество Цензор.НЕТ. В профессиональных руках операторов "Булавы" четыре танка и три БМП в день превратились в металлолом. Также было уничтожено более 30 штурмовиков оккупантов, которые были в составе бронегруппы. Раненых уже не считали...

Наше подразделение потерь не понесло. Утром ребята получили от вас новую партию дронов! Это видео – прямой аргумент, почему каждый украинец должен собрать или профинансировать хотя бы один FPV-дрон. Сейчас мы собираем на новую партию "Диких Шершней", присоединяйтесь к нашему делу, инвестируйте в FPV-дроны и получайте мгновенные дивиденды в виде мертвой русни!

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