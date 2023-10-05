РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5941 посетитель онлайн
Новости Видео Война
38 404 88

Раненый и брошенный бурят-оккупант корчится от боли на поле боя. ВИДЕО 18+

Украинские аэроразведчики сняли раненого и брошенного оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, оккупант, вероятнее всего, из российской Бурятии.

"Россияне за границей все чаще выглядят именно так. Расстояние от Улан-Удэ, столицы Бурятии, до Киева – более 6 тысяч километров. Стоило ли так напрягаться, чтобы в конце концов корчиться в агонии и стать "героем" документальной короткометражки - вопрос риторический", – пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Бой в Окинском районе российской Бурятии: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) Бурятия (52) уничтожение (7010)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
показать весь комментарий
05.10.2023 11:29
+37
В наступному житті, розвинеться до рівня хом'яка...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:22
+34
Файно
показать весь комментарий
05.10.2023 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно
показать весь комментарий
05.10.2023 11:21 Ответить
Десять з десяти!
показать весь комментарий
05.10.2023 11:36 Ответить
В наступному житті, розвинеться до рівня хом'яка...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:22 Ответить
Ні,до ман....вошкі.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:23 Ответить
Ви бурят-я рад.(йосип кобзон).
показать весь комментарий
05.10.2023 11:22 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 11:29 Ответить
Покинутому буряту-окупанту корисно покорчитись від болю на полі бою перед тим, як здохнути.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:22 Ответить
Бурят, і треба була тобі ота Україна?
показать весь комментарий
05.10.2023 11:52 Ответить
Красиво здихає
показать весь комментарий
05.10.2023 11:24 Ответить
Але до "оскара" не дотягує
показать весь комментарий
05.10.2023 11:36 Ответить
Мабуть вже здохло.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:49 Ответить
Полное видео порядка 40 секунд, где в конце это тело уже 200.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:21 Ответить
Трошки не дійшов до квартири в Одесі
показать весь комментарий
05.10.2023 12:27 Ответить
Рідну бурятинщину споминає...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:24 Ответить
Он поёт песню "Любэ" - Комбат. А когда начинается припев - он откидывается на спину, чтобы подчеркнуть интонацию
показать весь комментарий
05.10.2023 11:30 Ответить
Скорее там мотив "на с тобою на*бали"
показать весь комментарий
05.10.2023 12:18 Ответить
Він, мабуть, уявляє себе на одеському пляжі.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:25 Ответить
Чьота нага баліт, аднака )))
показать весь комментарий
05.10.2023 11:25 Ответить
Наерна падагра
показать весь комментарий
05.10.2023 11:42 Ответить
и черепная боль, бо головы там не было с рождения.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:19 Ответить
Що, гнида, не очікував замість вкраденого унітаза дістати розплату?
показать весь комментарий
05.10.2023 11:26 Ответить
Яка кумедна мавпа..
показать весь комментарий
05.10.2023 11:26 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 11:26 Ответить
Не шкода абсолютно окупантів. Знав куди йшов
показать весь комментарий
05.10.2023 11:26 Ответить
"Живи быстро - умри молодым!"
показать весь комментарий
05.10.2023 11:32 Ответить
Цікаво з чисто технічно-еволюційного)) боку- воно перед смертю народило думку про те, що "навіщо я сюди ліз?".
показать весь комментарий
05.10.2023 11:34 Ответить
чингизхан, страдает за русский язык.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:37 Ответить
Чого ти взагалі приперлося в Україну?! Асвабадітєль, млять...
ЗСУ ордерів на житло кацапам не видає, тільки люля
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
05.10.2023 11:37 Ответить
Мало корчиться. Мало.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:39 Ответить
ой клас! та ти шо!
показать весь комментарий
05.10.2023 11:41 Ответить
мене хвилює в цьому відео тільки одне: ця істота точно подохла? бо відео це не підтверджує.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:41 Ответить
то теж добре. хай їди у свою дєрєвню, без ніг руки і пів голови.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:50 Ответить
Скотобурят точно подохло, кровью изошло.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:01 Ответить
Терпиш страшні борошна?
показать весь комментарий
05.10.2023 16:26 Ответить
просто пекельні. вже немає сечі терпіти.
показать весь комментарий
05.10.2023 16:33 Ответить

Ну, тепер лихі парфуми (поки що віртуально, бо наразі лише з його аккаунтом) отримають непристойні втіхи.
показать весь комментарий
05.10.2023 16:40 Ответить
З дрона ,ще б зверху солі насипали
показать весь комментарий
05.10.2023 11:43 Ответить
Увага! Рекомендовано до перегляду всім особам для зміцнення психіки!
показать весь комментарий
05.10.2023 11:44 Ответить
Штаники - снять,
Бошку - поднять.
Так подыхает
Кацапский бурят...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:47 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/117619

Це повне відео.
Тут його добивали ударним дроном.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:48 Ответить
Тю, от нафіга такий гуманізм по відношенню до бурят? Сам би спокійно кровʼю стік.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:01 Ответить
Добивання то дурня.
Чисто прагматично він і так або помре або стане калікою.
Краще було б виманити евакуаторів або прослідкувати де у них гніздо і туди вдарити.
Снайпери часто не вбивають ціль, а ранять, щоб виманити інших або уповільнити рух групи.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:04 Ответить
Зачем добивать тяжелораненного? Тяжелораненый это обуза для армии. Пока его будут эвакуировать-можно подстрелить еще и эвакуаторов. И даже если выживет-всеравно уже воевать не сможет-зачем его добивать? Калека еще на территории РФ может спится =и в алкопсихозе убить несколько мирных россиян-и что в этом плохого?
показать весь комментарий
05.10.2023 13:03 Ответить
"Что ищет он в стране далёкой? Что кинул он в краю родном?" (с.)
показать весь комментарий
05.10.2023 11:49 Ответить
шукав хату на печерську.
показать весь комментарий
05.10.2023 11:52 Ответить
Он пошёл по ложному пути.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:06 Ответить
Видео обрезано. Зачем? Короче, здесь всё, что надо для восстановления нестойкой психики и номинации не Оскар. Enjoy:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/170awhp/wounded_ork_vs_fpv_drone/

показать весь комментарий
05.10.2023 11:54 Ответить
"Ми не розуміємо. Що ти хрюкаєш?" у європейському Львові всі люди на вулиці відмовилися говорити із російськомовною свинею.

показать весь комментарий
05.10.2023 11:59 Ответить
Кидайте в мене капці, але я не дивлюся такі відео і іншим не рекомендую.
Наші воїни також корчаться від болю на полі бою, і також не завжди вдається евакуювати поранених та загиблих і кацапи смакують та зловтішаються з їхніх мук.
Не потрібно ставати такими як вони.
НМД ворога потрібно просто нищити як тарганів, як щурів без емоцій.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:00 Ответить
Не вийде одразу без емоцій. ЧИста психологія.
співчуття -> ненависть -> стьоб -> відсутність емоцій
І перескочити між етапами не вийде.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:04 Ответить
Я розумію ненависть бійців після бою, не розумію смакування диванних хом'ячків.
Пам'ятаєте як в прямому ефірі дві доби помирав поранений Ярослав Журавель?
Я думаю його донька не в захваті від подібних відео.
Я також, з подібних причин.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:08 Ответить
Знову ж таки - чиста психологія. Ворога треба "расчєловєчіть" (хз як це буде українською). Звичайній середньостатистичній людині важко усвідомлювати, шо по ту сторону гине інша мисляча людина, яка може бути доброю і чесною і опинилася вона там лише через якісь обставини. Якшо думати так - то війна вважайте програна. А якшо сприймати ворога як тварюку, скаженого пса, який і сам страждає через своє існування і становить смертельну загрозу для всіх навкруги, то ні в кого не буде ніяких сумлінь совісті і нічних кошмарів через те, що він помер.
І кацапи це розуміють краще за всіх на планеті. Українців почали "расчєловєчівать" спочатку обережно до 2014 року, а після Майдану - повним ходом. І поки ви їх жалієте, в психіці середньостатистичного кацапа ви якраз знаходитесь між туберкульозною паличкою і скаженим псом. І сумнівів - треба вас вбити чи ні, ні в кого нема. Чи будете ви ридати через смерть дитини туберкуьозної палички? Наврядчи. От і там так само. І це цілком правильний підхід якщо ви хочете виграти війну і залишитися в здоровому глузді.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:16 Ответить
Без ненависти войн не бывает. Людей надо стимулировать.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:07 Ответить
Ну приїдьте з Британії та на нулі простимулюйте ділом.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:11 Ответить
Цікаво, чого ви вирішили, що всі мають робити так як вам хочеться? Не дивитеся - ваше діло. А я б і дітям таке показував. Бо діти мають рости, розуміючи, що там - людей немає, тільки орки. Варто тільки почати ставитися до орків як до людей, і відразу почнуться розлади психіки, і запитання - це ж тоже людина, як можна його вбивати? А правда в тому, що орки собі таких питань не задають, і з задоволенням виріжуть і вас-моралфагів, і всю вашу сім'ю радісно згвалтують у вас же на очах.
Тому, нешановний, йшли б ви гейфлікс дивиться, чорну русалоньку. А ми якось без вас розберемося, що нам дивитися і що не дивитися.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:17 Ответить
100500 чули та читали подібну херню. Ні. *********** будуть здихати в муках і ми будемо отримувати від цього задоволення. Без ніяких рефлексій типу "а ось у нас..а ось наші...."
показать весь комментарий
05.10.2023 12:52 Ответить

я дико пруся від розірваних на шматки підарів. а ще більше пруся коли вони страждають в муках і болі. мало того, я бажаю їм вижити і повернутися в свої *****, без рук ніг та півголови.
я дуже расчєловєчєний.
а для таких, як ти, грьобаних пацифістив социалістів: 503 дитини загинули та понад 1115 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:39 Ответить
Сподіваюся ти дико прешся десь на нулі?
І з чого ти взяв, що я пацифіст?
Чи аби збрехати?
А давайте щурів та тарганів які заполонили хату не просто нищити, а смакувати їхню агонію, відривати лапки, повільно душити і насолоджуватися та ще й діткам показувати.
Їх потрібно просто знищувати і все.
Як тарганів або щурів.
показать весь комментарий
05.10.2023 19:04 Ответить
Я "капцем" кидать не буду Дай бог - щоб відеокадри мук Журавля, зняті кацапами, наші виявили Це буде ще одним "цвяхом в кришку домовини" для "Блазня", який заборонив рятувальну операцію відносно Журавля
"Блазню" тюрма пожиттєва - саме "м"яке" покарання Правда - його "Беніні" хлопці придушать раніше - щоб мовчав!
показать весь комментарий
31.10.2023 17:48 Ответить
10к км їхав!!!
спеціально...
і добре що не здох зразу
мама, родичі впізнають
побачуть як добре жити останні хвилини, в повній свідомості, з майже відірваною ногою, з відбитими яйцями і ВСЕ ЦЕ БАЧИТИ, ВІДЧУВАТИ, ТА РОЗУМІТИ ЩО У ТЕБЕ ЗАЛИШИЛОСЬ КІЛЬКА ХВИЛИН
привіт в бурятію
показать весь комментарий
05.10.2023 12:11 Ответить
Ай харашо...)))
показать весь комментарий
05.10.2023 12:22 Ответить
Какой узький бурят
показать весь комментарий
05.10.2023 12:25 Ответить
сраний качєвнік-завоєватєль, здох за своєго узколобого фанєрного маршала
показать весь комментарий
05.10.2023 12:27 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 12:31 Ответить
Яка тут нестійка психіка, навпаки вдохновляє та піднімає насрій
показать весь комментарий
05.10.2023 12:38 Ответить
Хто кастрував українського воїна?... Ніякого жалю до монголоїдів. Всіх до кобзона.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:49 Ответить
Ну що, заробив на ладу-калину?
показать весь комментарий
05.10.2023 12:55 Ответить
Або хоча б на пачьку пєльмєнєй...
показать весь комментарий
05.10.2023 16:43 Ответить
Бурят добурился и вылез в Украине, но не надолго!
показать весь комментарий
05.10.2023 14:18 Ответить
Красиво сдох курва!
показать весь комментарий
05.10.2023 14:30 Ответить
Бурят з`їв немитий буряк, животік прихватило
показать весь комментарий
05.10.2023 16:12 Ответить
Тепер я знаю як виглядають симптоми хвороби Боткіна.
показать весь комментарий
31.10.2023 18:35 Ответить
вызывайте оленеводскую службу помощи
показать весь комментарий
05.10.2023 17:21 Ответить
А что бы сказал Станиславский?
показать весь комментарий
05.10.2023 18:03 Ответить
Як прикро, що на цей мотлох прийшлося ще один ********* витратити щоб добити свиню
показать весь комментарий
05.10.2023 18:58 Ответить
Ця бурятинка буддист. Йому не страшно помирати.Воно вірить,що воно десь у вонючому,сифілітичному буряткишлаку відродиться. До речі,ви знаєте,що всі ці буряти потомственні сифілітики? Почитайте про епідемію сифілісу в Бурятії в 20-ті роки.Дуже цікаво,дає уявлення що ж це за народець
показать весь комментарий
05.10.2023 23:03 Ответить
Представник поневоленого народу здихає заради примхи колонізаторів
показать весь комментарий
02.01.2024 14:04 Ответить
Усе життя рятував людей, а тут радію. Бо ці - нелюдь! Бий чорта, хлопці, нещадно бий! За це навіть на сповідь не треба буде йти. Бий!!
показать весь комментарий
10.01.2024 19:44 Ответить
"Я смагу" ґаваріл касой
Х.й ти вгадав, говорив український воїн.
показать весь комментарий
25.01.2024 17:18 Ответить
Ногу оторвало, осколок в груди
И взгляд такой узкий
Такой какой есть из Улана-Уде
Он русский........
показать весь комментарий
06.01.2025 13:14 Ответить
 
 