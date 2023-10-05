Раненый и брошенный бурят-оккупант корчится от боли на поле боя. ВИДЕО 18+

Украинские аэроразведчики сняли раненого и брошенного оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, оккупант, вероятнее всего, из российской Бурятии.

"Россияне за границей все чаще выглядят именно так. Расстояние от Улан-Удэ, столицы Бурятии, до Киева – более 6 тысяч километров. Стоило ли так напрягаться, чтобы в конце концов корчиться в агонии и стать "героем" документальной короткометражки - вопрос риторический", – пишет в комментарии автор публикации.

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