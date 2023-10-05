Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион" с помощью РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника
Нацгвардейцы ударом РСЗО "HIMARS" уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
Нацгвардейцы 3 бригады оперативного назначения еженедельно продолжают уничтожать наступательный и оборонительный потенциал врага. 03.10.2023, около 11:00 подразделением аэроразведки 3 бригады оперативного назначения "Спартан" было установлено местоположение вражеской САУ 2С7 "Пион". В результате корректировки и предоставленных целеуказаний, Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы "HIMARS", в результате удара самоходная артиллерийская установка противника была уничтожена", - пишут бойцы в комментарии к видео.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 24.02.2022 по 05.10.2023 оккупационные войска ориентировочно потеряли в войне против Украины 6643 единиц артиллерийских систем.
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але є різні нацгвардійці - є ті шо кацапню нищять, а є ті які нас всіх переодягнуть в світера і палками з нас електроенергію добувати будуть - і тут головне не плутати...
Не унывайте...
Пусть вечно снятся сны
И на "пионе" вы летайте...
И горит рашисткий "Пион"