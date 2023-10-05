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Новости Видео Война
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Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион" с помощью РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

Нацгвардейцы ударом РСЗО "HIMARS" уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

Нацгвардейцы 3 бригады оперативного назначения еженедельно продолжают уничтожать наступательный и оборонительный потенциал врага. 03.10.2023, около 11:00 подразделением аэроразведки 3 бригады оперативного назначения "Спартан" было установлено местоположение вражеской САУ 2С7 "Пион". В результате корректировки и предоставленных целеуказаний, Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы "HIMARS", в результате удара самоходная артиллерийская установка противника была уничтожена", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите: HIMARS уничтожил САУ "Гиацинт-С" оккупантов. ВИДЕО

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 24.02.2022 по 05.10.2023 оккупационные войска ориентировочно потеряли в войне против Украины 6643 единиц артиллерийских систем.

Также смотрите: "HIMARS" ликвидировал российскую гаубицу 2А65 "Мста-Б". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) САУ (213) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+13
Гарно заховався, молодець. Загиблим - здоровʼя і гарного настрою.
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05.10.2023 12:07
+6
Дуже дякую вам, хлопці. Найприємнішій подарунок мені на день народження.
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05.10.2023 12:11
+4
One shot one hit! Nice!
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05.10.2023 12:15
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Скоро і американців навчимо.. а як f16 дадуть, покажемо усім на що здатна ця пташка..
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05.10.2023 12:01 Ответить
Гарно заховався, молодець. Загиблим - здоровʼя і гарного настрою.
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05.10.2023 12:07 Ответить
Дуже дякую вам, хлопці. Найприємнішій подарунок мені на день народження.
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05.10.2023 12:11 Ответить
Вітаю,але не спішіть робити висновки,ще не вечір!
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05.10.2023 12:44 Ответить
Я все ж таки впевнений, що день народження вже пройшов.
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05.10.2023 14:08 Ответить
я ж "вангував",не спішіть-"Піон" добре,проте "Акація"з камазом і купою кацапоорків просто феєрично!
https://censor.net/ua/video_news/3447630/************************************************************************************************
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05.10.2023 19:22 Ответить
One shot one hit! Nice!
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05.10.2023 12:15 Ответить
Думали сховались, тварі...
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05.10.2023 12:32 Ответить
дяка величезна..
але є різні нацгвардійці - є ті шо кацапню нищять, а є ті які нас всіх переодягнуть в світера і палками з нас електроенергію добувати будуть - і тут головне не плутати...
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05.10.2023 12:38 Ответить
Не унывайте, пацаны
Не унывайте...
Пусть вечно снятся сны
И на "пионе" вы летайте...
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05.10.2023 12:38 Ответить
Прилетел укрошпион
И горит рашисткий "Пион"
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05.10.2023 13:00 Ответить
"2С7 - самая мощная дальнобойная полевая пушка и самая крупная из серийных бронированных машин в мире.
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05.10.2023 13:23 Ответить
 
 