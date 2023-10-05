Прилет снаряда GMLRS по вражеской САУ "Акация", пехотинцам и грузовикам с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские артиллеристы на запорожском направлении поразили американским высокоточным снарядом GMLRS российскую САУ "Акация", группу пехотинцев и КамАЗ с сосредоточившимися в одном месте боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"#бейший прилет GMLRS по САУ "Акация" вместе с пехотой и КАМАЗом, перевозившим БК", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион" с помощью РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм для РСЗО. Классифицируются как высокоточное оружие. Снаряды используются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы подразделения "Булава" уничтожили САУ в тылу врага FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО