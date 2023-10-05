РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5968 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 558 34

Прилет снаряда GMLRS по вражеской САУ "Акация", пехотинцам и грузовикам с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские артиллеристы на запорожском направлении поразили американским высокоточным снарядом GMLRS российскую САУ "Акация", группу пехотинцев и КамАЗ с сосредоточившимися в одном месте боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях

"#бейший прилет GMLRS по САУ "Акация" вместе с пехотой и КАМАЗом, перевозившим БК", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион" с помощью РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм для РСЗО. Классифицируются как высокоточное оружие. Снаряды используются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы подразделения "Булава" уничтожили САУ в тылу врага FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

оружие (10222) США (26835) Запорожская область (3117)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Ефектно та ефективно:
САУ чекала підзарядки БК
Камаз привіз БК
Особовий склад прийшов допомагать розвантажувать та закладать в САУ
Накрило всіх разом
показать весь комментарий
05.10.2023 13:57
+29
Этот ролик , сейчас , выходит на первое место "в борьбе" - " За лучшие спецэффекты " и " За роль - второго плана ".
показать весь комментарий
05.10.2023 14:21
+16
гарна бавовна
показать весь комментарий
05.10.2023 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарна бавовна
показать весь комментарий
05.10.2023 13:55 Ответить
Другий бабах взагалі зочотний.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:50 Ответить
Ефектно та ефективно:
САУ чекала підзарядки БК
Камаз привіз БК
Особовий склад прийшов допомагать розвантажувать та закладать в САУ
Накрило всіх разом
показать весь комментарий
05.10.2023 13:57 Ответить
им гуртом не страшно было....не успели испугаться
показать весь комментарий
05.10.2023 14:24 Ответить
Той, що після першого вибуху додумався бігти у бік ураження - трохи встиг... до жовтих штанів, а може і до коричневих - але йому вже все одно.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:49 Ответить
Ну - чого ж! Один навіть устиг здивуваться та зацікавиться: "А что это такое бамкнуло? И пачыму КамАЗ поперек дароги развер......... ?" (підходив після удару ракети, справа, по дорозі)
показать весь комментарий
05.10.2023 15:18 Ответить
🥳
показать весь комментарий
05.10.2023 13:57 Ответить
топовий приліт, АвтоВАЗ буде задоволений
показать весь комментарий
05.10.2023 13:59 Ответить
Добряче GMLRSнули)
показать весь комментарий
05.10.2023 14:03 Ответить
Перевага Заходу перед росією та іншими її сателітами - високоточна зброя.
Недоліки Заходу в тому, що зброї цієї мало, а готовність її застосовувати - нижче плінтуса.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:03 Ответить
Цікаво, кацапчик на 0:16-0:19 вирішив стати героєм чи поритися в кишенях братішкі? Сподіваюсь, його теж непогано накрило.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:04 Ответить
Чудова психотерапія.
а ще краще, коли таргани один одного вбивають
https://sprotyv.info/news/vijskovij-rf-iz-pskovskoї-diviziї-rozstrilyav-spivsluzhbovcziv-z-avtomata-ta-vtik-z-chastini/
показать весь комментарий
05.10.2023 14:06 Ответить
Той праворуч таки встиг пробігти на вибух БК ))
показать весь комментарий
05.10.2023 14:10 Ответить
Этот ролик , сейчас , выходит на первое место "в борьбе" - " За лучшие спецэффекты " и " За роль - второго плана ".
показать весь комментарий
05.10.2023 14:21 Ответить
эти только приехали и не успели ничего сделать, а злые биндеровцы их сразу убили.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:21 Ответить
эти только приехали и не успели ничего сделать, а уже хорошие руZьке.
Прям по алкодимону - одномоментный процесс очеловечивания.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:57 Ответить
гашиш якши
показать весь комментарий
05.10.2023 14:39 Ответить
Ну шо сказать? Красота однако...
показать весь комментарий
05.10.2023 14:51 Ответить
Если бы они все так кучно собирались - цены б им не было.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:54 Ответить
Красиво. Там один в конце не успел до тусовки добежать.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:55 Ответить
таки успел
показать весь комментарий
05.10.2023 14:58 Ответить
Якщо буде так прилітати, то хуьло скасує паради на червоній площі
показать весь комментарий
05.10.2023 15:09 Ответить
Гарнюньо! (с)
показать весь комментарий
05.10.2023 15:21 Ответить
фєєрічно
показать весь комментарий
05.10.2023 15:22 Ответить
Яка краса!!!
показать весь комментарий
05.10.2023 15:30 Ответить
Заждались вас тварей ждать..
показать весь комментарий
05.10.2023 15:34 Ответить
От вміють кацапи горіти і вміють красиво горіти. Таланти
На біс.
показать весь комментарий
05.10.2023 15:47 Ответить
Вечером они уже не увидят : "Спокойной ночи малыши"
показать весь комментарий
05.10.2023 15:48 Ответить
Це бінго з джекпотом-виконавцям респект...
показать весь комментарий
05.10.2023 16:26 Ответить
Лесять негритят пішли гуляти ...
показать весь комментарий
05.10.2023 16:34 Ответить
Шайгу,гирасимоф,давай исче ***********..
показать весь комментарий
05.10.2023 17:25 Ответить
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
"Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як Господа слово."
показать весь комментарий
05.10.2023 19:45 Ответить
черговий доказ того що би робило НАТО із кацапнею....слава/подяка ЗСУ!
показать весь комментарий
05.10.2023 22:26 Ответить
Це мабуть найкраще кіно про заготівлю руснявого шалика за останній тиждень або два. Сподіваюсь воно не буде довго триматися в топі а поступиться ще кращому.
показать весь комментарий
05.10.2023 23:05 Ответить
 
 