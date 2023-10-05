Прилет снаряда GMLRS по вражеской САУ "Акация", пехотинцам и грузовикам с боеприпасами. ВИДЕО
Украинские артиллеристы на запорожском направлении поразили американским высокоточным снарядом GMLRS российскую САУ "Акация", группу пехотинцев и КамАЗ с сосредоточившимися в одном месте боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"#бейший прилет GMLRS по САУ "Акация" вместе с пехотой и КАМАЗом, перевозившим БК", - пишет в комментарии автор публикации.
GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм для РСЗО. Классифицируются как высокоточное оружие. Снаряды используются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.
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САУ чекала підзарядки БК
Камаз привіз БК
Особовий склад прийшов допомагать розвантажувать та закладать в САУ
Накрило всіх разом
Недоліки Заходу в тому, що зброї цієї мало, а готовність її застосовувати - нижче плінтуса.
а ще краще, коли таргани один одного вбивають
https://sprotyv.info/news/vijskovij-rf-iz-pskovskoї-diviziї-rozstrilyav-spivsluzhbovcziv-z-avtomata-ta-vtik-z-chastini/
Прям по алкодимону - одномоментный процесс очеловечивания.
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