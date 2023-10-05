Германская Rheinmetall передала Украине партию комплексов "SurveilSpire" для разведки и борьбы с дронами. ВИДЕО

Германская компания Rheinmetall передала Силам обороны новую партию комплексов "SurveilSpire", предназначенных для разведки и борьбы с дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, количество новых комплексов не называется. Rheinmetall уже участвует в нескольких проектах в поддержку Украины.

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SurvеilSpire - система защиты беспилотников, предназначенная для разведки и борьбы с дронами. В состав разведки входит наблюдаемая башня с камерой дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-дроны и система управления. Транспортные средства также включены. Системы используются в частности для мониторинга участков местности. Система может также обеспечить сеть 5G. Для развертывания системы нужно всего три человека. Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы. Система также применяет беспилотники-разведчики на автопилоте, которые могут проводить патрулированные полеты. Полученную информацию обрабатывают с помощью специального ПО и искусственного интеллекта.

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