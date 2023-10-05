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Германская Rheinmetall передала Украине партию комплексов "SurveilSpire" для разведки и борьбы с дронами. ВИДЕО

Германская компания Rheinmetall передала Силам обороны новую партию комплексов "SurveilSpire", предназначенных для разведки и борьбы с дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, количество новых комплексов не называется. Rheinmetall уже участвует в нескольких проектах в поддержку Украины.

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 SurvеilSpire - система защиты беспилотников, предназначенная для разведки и борьбы с дронами. В состав разведки входит наблюдаемая башня с камерой дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-дроны и система управления. Транспортные средства также включены. Системы используются в частности для мониторинга участков местности. Система может также обеспечить сеть 5G. Для развертывания системы нужно всего три человека. Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы. Система также применяет беспилотники-разведчики на автопилоте, которые могут проводить патрулированные полеты. Полученную информацию обрабатывают с помощью специального ПО и искусственного интеллекта.

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Автор: 

Германия (6979) оружие (10222)


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прикольна штукенція...обкатають, допрацюють і запустять в "серію"
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05.10.2023 14:22 Ответить
крута штука...
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05.10.2023 14:23 Ответить
Внимательно почитал о этой системе. И не понял главного. Чем именно сбивать дроны. Это система обнаружения, но помимо этого дрон надо чем-то нейтрализовать.
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05.10.2023 14:52 Ответить
Она не предназначена для уничтожения дронов. Это мобильная, интегральная система разведки и целеуказания для охраняемых периметров. Может автономно собирать и передавать развединформацию про обстановку в охраняемом периметре удаленным операторам через интернет.
https://www.dw.com/uk/novi-oci-dla-zsu-ak-pracuut-novi-rozviduvalni-kompleksi-surveilspire-25092023/video-66899691
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05.10.2023 15:26 Ответить
Ну так а дальше что? Напоминает измерение площади участка сколько нужно копать, без участия в этом, трактора или землекопа.
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05.10.2023 15:34 Ответить
В новостях сейчас сказали что "Вагнер" заключил в 2022 году соглашение с Китаем по использованию двух их спутников для разведки и ведения наблюдения за территорией Украины, спутниковые снимки которых они использовали во время захвата украинских населенных пунктов.

А, вроде, и Украина в 2022 году тоже приобрела у одной фирмы разведывательный спутник, интересно, он сейчас ещё работает?
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05.10.2023 15:44 Ответить
 
 