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"Слуги народа" Дмитрук и Куницкий избили парня в центре Киева, - соцсети. ВИДЕО

Народные депутаты "Слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в Киеве. Дмитрук утверждает, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с свидетельством потерпевшего было обнародовано в соцсетях.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякую гадость на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить вдвоем. Один меня завалил, а Дмитрук меня стал избивать", - рассказал парень.

В сети также были опубликованы кадры камер видеонаблюдения, на которых видно, как Дмитрук бьет парня.

На место вызвали полицию, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В комментарии "Новини Live" Дмитрук рассказал: "Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео.

По словам Дмитрука, парень – подставное лицо. Во время прошлой проверки этого колл-центра он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

"Он стал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр стал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", - сказал "слуга народа".

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Также он заявил, что в руках парня был нож, с которым он стал бежать на нардепа.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы попросили у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож... Мы написали (заявление. - Ред.) о нападении на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним убежать. Я считаю, что цель была именно забрать телефон Александра со снятыми материалами", - добавил Дмитрук.

Нардеп Александр Куницкий также прокомментировал инцидент и опубликовал видео.

По словам парламентария, заявляющий о своем избиении парень является сотрудником мошеннического колл-центра и пытался во время конфликта забрать у Куницкого телефон.

Автор: 

избиение (9802) Киев (25575) Куницкий Александр (45) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+57
Це вже Сомалі, чи ще ні? Чому нардепи не викликали поліцію? А де був коля тищенко?
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05.10.2023 15:05
+48
Дегенерат з РПЦ, бородатий стероїдний уйобок Дмитрук - істота, зовні подібна до людини, з інтелектом равлика.

Куніцький - хитровиїбаний жидяра, крадій, корупціонер.

І обидва - слуги урода. Який збіг!
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05.10.2023 15:16
+39
З Вікіпедії: 2 травня 2021 року Дмитрук взяв участь у фільмі проросійського пропагандиста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі

В принципі, моє питання вище риторичне. Типовий "слуга народу"
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05.10.2023 15:17
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Зелене бидло
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05.10.2023 17:48 Ответить
ЗеБандити у законі!
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05.10.2023 17:50 Ответить
Куницький (псевдо "Саньок") зробив політичну і бізнесову кар"єру викриваючи корупцію в міліціі,потім в поліції в основному серед гаїшників.Є кілька роликів з Їзраєлю,де він на чистєйшому івриті сперечається з їхніми копами.В Їзраєлі в нього не пішло,там не наші пузаті гайці,там йому швидко відбили охоту спорити.Але все це зробило його відомим і привело в Раду.Зараз би методи тієї "боротьби" мали б помінятись,нардеп все-таки...Бачиш злочин - повідом правоохоронні органи,ті вже в розробку,операція і так далі.Але ж ні,він по старинці,взявши як фізичну підтримку того довбака Дмитрука пішов знімати ролик про свою боротьбу зі злодіями.Ось так у нас є,популізм біжить попереду корупціі,тому корупція і чується в безпеці...
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05.10.2023 17:57 Ответить
А мені чрмусь здалось шо ці поважні депутати тупо приїхали до цього колл-центру пропонувати свою "кришу", а цей хлопчик-тітушка вирішив зафільмувати цей вчинок для свого кервництва (можливо для колі-катлети), а інші "колядники" з кол-центру, про всяк випадок вирішили розбігтися
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05.10.2023 18:25 Ответить
Менше з тим, огидні будь-які з цих варіантів, а версія парламентарів своєю "простотою" ... бентежить , чи що... Бентежить, звісно, те , ким ці парламентарі вважають читачів і слухачів їхніх пояснень.
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06.10.2023 19:57 Ответить
Куницкий все-таки крыса вонючая, скунс. Интересно, как бы он прыгал на того парня, если бы у него за спиной не находился тупой бык?
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05.10.2023 18:00 Ответить
Прыгал бы все равно, держа в зубах удостоверение депутата Верховной рады.
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05.11.2024 17:46 Ответить
отак некрасиво вийшло, що на відео він не особо до них біг, а скоріш навпаки. Прямо тенет у реальному житті! Нардепи вважають, що це він б'є їх мордою по кулакам!
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05.10.2023 18:05 Ответить
А кулаком в пику це тепер називається пред'ява посвідчення. Треба запам'ятати прецедент від законотворців і як попросять пред'явити посвідчення особи ... та без проблем.
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05.10.2023 21:23 Ответить
Хозяева жизни! А фули!
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05.10.2023 18:27 Ответить
Що вони за ф**ня, ці придурки зелені. Які перевірки. Вони що, правоохоронні органи, чи якого біса лазать? Потрібно просто при ще
одній спробі куди лізти повідстрелювать трохи цю падлу. Як диверсантів.
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05.10.2023 18:28 Ответить
Ці два підорка, коротун та амбал, то в правоохоронних органах вже працюють???
От би амбалика в штурмовики взяли -- може б бослужив батьківщині...
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05.10.2023 18:45 Ответить
Чому два народних депутати здійснюють перевірку. Верховна Рада України законодавчій орган. Перевірки мають здійснюватися контролюючими органами. Щахрайский кол центр буде тоді, коли його буде визнано судом як щахрайский. До того часу, припущення народних депутатів має бути передано до правоохоронних органів, а вони мають Право здійснювати парламентський контроль, шляхом скерування запитів нардепа. А ніяк не бити людину. Друге, ці двоє панів відомі своїми відео в мережі. Я рахую пан Куніцьций мав очолити патрульну поліцію для підняття рівня її кваліфікації.
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05.10.2023 18:56 Ответить
Оце дав бог "луг народу"...Гамселять народ,аж піря летить.
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05.10.2023 18:59 Ответить
Пам'ятаєте, як місяць тому в Дніпрі коп застрелив п'яного покидька? Тоді десятки ботів кричали "Неважливо, що вбитий був покидьком, а важливо, чи порушив коп закон". Зараз коп під слідством і буде суд... А де тепер ті крикуни-боти? Чому вони не кричать, що Дмитрук порушив закон і повинен сісти на кілька років? Тобто, якщо ти "Слуга народу", то тобі дозволено все? А до речі, чьому тим ватним українофобом Дмитруком не цікавиться СБУ?
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05.10.2023 19:18 Ответить
А коли Вам за такі чудові букви за куницького зламати ніс та заявити, що Ви тримали ніж у руці, коли писали ті букви ?
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05.10.2023 19:52 Ответить
тикай мамці у цицьку, школото
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05.10.2023 21:39 Ответить
За кол-центром, ДИВНО СТОЯТЬ СІРІ ТІНІ!!
Ніхто, анічогісенько, не знає… Втікають 50 осіб, майже з взводи військовозобов'язаних!!! Резніков з Стефанчуком, нервово курять в стороні від ВРУ!
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05.10.2023 19:36 Ответить
В нормальній країні такі "депутати" мають скласти мандати
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05.10.2023 20:09 Ответить
В нормальній країні люди на майдан виходять та зносять владу найух, а не рахують зашквари владні! Одна тисяча зашкварів... дві тисячі... п'ять!
До речі, хто ше не здогадується. На останній асамблеї оон буратінка проміняв захист Країни від кацапні на "боротьбу з кліматом". Ну, і ленд-ліз йому як не був потрібен, так не потрібен і зара та й на майбутнє...
Питання до усіх нас: що ще потрібно вчинити буратінкові, аби ми вже нарешті не сумнівалися у тому, на кого "працює" цей казковий персонаж та його чарівна команда?
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05.10.2023 21:39 Ответить
Дмитрук - у__убок лаптеногий, его давно пора помножить на ноль...
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05.10.2023 22:04 Ответить
Почітайте про Куницького в Вікіпедії, на цьому покидьку клейма ніде ставить: людина Коломойського, протеже Дубінського, абсолютно пророссійський, причьому дуже агресивний і зробив дуже багато для дискридитації ЗСУ. Незрозуміло, чому він досі не зацікавив СБУ
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05.10.2023 22:46 Ответить
Хотіли теж на процент поставити кол-центр,як Кіля Каклєта.
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05.10.2023 23:01 Ответить
Куніцкій зняв відосик і навіть не думав, що попали дуетом в анал історії партії зеленого г...... Чистий кримінал. Боюсь випередити події, але це вони підрядились охороняти колцентр від колі котлети, а потерпілого прийняли за розвідника від колі. А Сашко Дубінський ох буде ізгалятись над куніцькім. Марлізон в студію.
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06.10.2023 00:07 Ответить
Чтоб понимать всю абсурдность ситуации нужно представить себе сенаторов США которые в костюмах человека- паука борятся с преступностью на улицах, хотя там и президенты детские садики не открывают. Печально
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06.10.2023 06:12 Ответить
два зелених гандона прийшли отжимать ,,кол центр,, або ,,порешать,, по ,,хорошему,, то есть обложить данью , если бы пришло набу или сбу или полиция вместе с ,,нардепами,, то это выглядело бы как проверка , а так это просто ,,решалово ,, в пользу квартала 95 ---- две зеленые крысы пришли к крысам не зеленым
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06.10.2023 06:41 Ответить
Це якийсь пи*дець, слуги побили хазяїна. А ще смішніше якщо цей хазяїн голосував зв них.
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06.10.2023 08:28 Ответить
Дмитрук бреше, на відео чітко видно що саме Дмитрук напав й почав поводитись агресивно.
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06.10.2023 12:06 Ответить
Два проросійських уйобка тільки один православний, а другий маланєц.
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06.10.2023 12:49 Ответить
на фронт обох цих підарів зелених!
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06.10.2023 22:49 Ответить
Вручити повістки цим двум ушльопкам, та на передову в штурмовий загін. Нехай з руснею в рукопашну сходять.
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08.10.2023 13:51 Ответить
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