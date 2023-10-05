"Слуги народа" Дмитрук и Куницкий избили парня в центре Киева, - соцсети. ВИДЕО

Народные депутаты "Слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в Киеве. Дмитрук утверждает, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с свидетельством потерпевшего было обнародовано в соцсетях.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякую гадость на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить вдвоем. Один меня завалил, а Дмитрук меня стал избивать", - рассказал парень.

В сети также были опубликованы кадры камер видеонаблюдения, на которых видно, как Дмитрук бьет парня.

На место вызвали полицию, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В комментарии "Новини Live" Дмитрук рассказал: "Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео.

По словам Дмитрука, парень – подставное лицо. Во время прошлой проверки этого колл-центра он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

"Он стал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр стал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", - сказал "слуга народа".

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Также он заявил, что в руках парня был нож, с которым он стал бежать на нардепа.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы попросили у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож... Мы написали (заявление. - Ред.) о нападении на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним убежать. Я считаю, что цель была именно забрать телефон Александра со снятыми материалами", - добавил Дмитрук.

Нардеп Александр Куницкий также прокомментировал инцидент и опубликовал видео.

По словам парламентария, заявляющий о своем избиении парень является сотрудником мошеннического колл-центра и пытался во время конфликта забрать у Куницкого телефон.