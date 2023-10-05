"Слуги народа" Дмитрук и Куницкий избили парня в центре Киева, - соцсети. ВИДЕО
Народные депутаты "Слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в Киеве. Дмитрук утверждает, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с свидетельством потерпевшего было обнародовано в соцсетях.
"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякую гадость на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить вдвоем. Один меня завалил, а Дмитрук меня стал избивать", - рассказал парень.
В сети также были опубликованы кадры камер видеонаблюдения, на которых видно, как Дмитрук бьет парня.
На место вызвали полицию, пострадавшему оказали медицинскую помощь.
В комментарии "Новини Live" Дмитрук рассказал: "Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео.
По словам Дмитрука, парень – подставное лицо. Во время прошлой проверки этого колл-центра он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.
"Он стал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр стал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", - сказал "слуга народа".
Также он заявил, что в руках парня был нож, с которым он стал бежать на нардепа.
"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы попросили у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож... Мы написали (заявление. - Ред.) о нападении на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним убежать. Я считаю, что цель была именно забрать телефон Александра со снятыми материалами", - добавил Дмитрук.
Нардеп Александр Куницкий также прокомментировал инцидент и опубликовал видео.
По словам парламентария, заявляющий о своем избиении парень является сотрудником мошеннического колл-центра и пытался во время конфликта забрать у Куницкого телефон.
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одній спробі куди лізти повідстрелювать трохи цю падлу. Як диверсантів.
От би амбалика в штурмовики взяли -- може б бослужив батьківщині...
Ніхто, анічогісенько, не знає… Втікають 50 осіб, майже з взводи військовозобов'язаних!!! Резніков з Стефанчуком, нервово курять в стороні від ВРУ!
До речі, хто ше не здогадується. На останній асамблеї оон буратінка проміняв захист Країни від кацапні на "боротьбу з кліматом". Ну, і ленд-ліз йому як не був потрібен, так не потрібен і зара та й на майбутнє...
Питання до усіх нас: що ще потрібно вчинити буратінкові, аби ми вже нарешті не сумнівалися у тому, на кого "працює" цей казковий персонаж та його чарівна команда?