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Новости Видео Война
26 014 28

Оккупант на мгновение выглянул из-за угла и получил пулю в голову. ВИДЕО

Украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта, который на мгновение выглянул из-за здания, чтобы рассмотреть обстановку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского снайпера опубликована в соцсетях.

Читайте также: Снайпер из группы "Привид" ликвидировал двух окупантов с дистанции более километра. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7010) снайперы (483)


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Топ комментарии
+33
Рашист прішол увідєл і падох...
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05.10.2023 16:34
+18
Чьота в галаве закружилась )))
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05.10.2023 16:36
+18
мені подобається ця колективна гра в Doom.
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05.10.2023 16:38
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Везунчик..
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05.10.2023 16:34 Ответить
Не дуже,,), -- ось буряту сьогодні свезло так свезло,), так радісно корчився, згадуючи Алєнєй,),
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05.10.2023 17:11 Ответить
Деее?! Я теж хочу подивитися! У якості снодійного...
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05.10.2023 22:25 Ответить
Рашист прішол увідєл і падох...
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05.10.2023 16:34 Ответить
Чьота в галаве закружилась )))
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05.10.2023 16:36 Ответить
В макітрі знайдено новий пристрій ...
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05.10.2023 17:08 Ответить
мементоморе
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05.10.2023 16:36 Ответить
Моментально... в море...
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05.10.2023 16:39 Ответить
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05.10.2023 18:48 Ответить
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05.10.2023 16:37 Ответить
мені подобається ця колективна гра в Doom.
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05.10.2023 16:38 Ответить
засмотрэлся...
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05.10.2023 16:41 Ответить
Побачив х@й в білки?
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05.10.2023 16:43 Ответить
В чому радість, какЦап приліг відпочити.
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05.10.2023 16:45 Ответить
такий собі каламбурчик парашник підчипив "виглянув з-за рогу й отримав кулю між роги" ))
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05.10.2023 16:46 Ответить
а дуже любопитним завжди прилітає
кругом, не лиш на війні
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05.10.2023 16:53 Ответить
Як у Ремарка, кращий засіб від депресії - подивитись як працюють снайпери.
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05.10.2023 16:57 Ответить
засіб від головної болі-куля
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05.10.2023 17:07 Ответить
наступний...
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05.10.2023 17:06 Ответить
Любопытной Варваре нос оторвали.
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05.10.2023 17:13 Ответить
...голову *********.
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05.10.2023 19:35 Ответить
"разрьівная!" падумал штирлиц
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05.10.2023 17:19 Ответить
тоді вже не подумав, а поразкинув мізками
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05.10.2023 17:30 Ответить
все ж таки їх шість
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05.10.2023 17:26 Ответить
******* відео, називається здогадайся сам.
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05.10.2023 19:46 Ответить
Засматрелся Ваня
Ваня сразу сдох...
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05.10.2023 19:48 Ответить
мокша визернув - а там медуза горгона
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05.10.2023 19:55 Ответить
Любопитной Варварє ****** разорвало.
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05.10.2023 20:38 Ответить
 
 