Оккупант на мгновение выглянул из-за угла и получил пулю в голову. ВИДЕО
Украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта, который на мгновение выглянул из-за здания, чтобы рассмотреть обстановку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского снайпера опубликована в соцсетях.
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