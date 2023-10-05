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Новости Видео Война
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Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать, российский террор должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 589-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершаем этот долгий и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Много встреч, важные переговоры.

У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости.

Российский террор должен проиграть. И миру есть чем это обеспечить. Главное – это единство. Главное – верить в свободу и защищать жизнь. Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права взять верх. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе!" - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о ракетном ударе России по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев

Автор: 

Зеленский Владимир (20378)


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Топ комментарии
+18
Світу є чим забезпечити, це точно, а от шо ти, падло, можеш забезпечити? Тільки лєнку скумбрією за 8 гр.? Чи папіка свого довіку персональною пенсією за наш рахунок? Шо ти, хрипата курво, можеш окрім, як покривати ворюг і ганьбити країну? Ну от шо?
Кажеш, блдь, "всі разом!", а сам кидаєш патріотів за грати, бо вони не подобаються ні тобі, ні твому "туристу" єрмаку, без якого ти і срати не сядеш. Яке, блдь, "разом" коли ти, курва упорота, ніжками сучиш коли тільки почуєш хоть щось про Порошенко чи взагалі про опозицію і їхні напрацювання? Це вже, навіть, за кордоном зрозуміли, що ти велике НІЩО, а ми-то з 19-го вже все розуміємо! Але ж ти й досі, мудозвон, вважаєш нас за бидло і продовжуєш кормити оцими помиями зі своїми відосиками!
Ублюдок ти був, є і таким і залишишся. Поц, блдь, на нашій шиї.
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05.10.2023 22:41
+16
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05.10.2023 22:34
+14
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05.10.2023 22:28
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Як називається людина, яка занадто багато говорить?
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05.10.2023 22:23 Ответить
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05.10.2023 22:28 Ответить
Называется ,,******" (выбачаюсь за свой хвранцузький)
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05.10.2023 22:29 Ответить
Коренем слова ,,******" є з...?
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05.10.2023 22:32 Ответить
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05.10.2023 22:34 Ответить
Піздабол, якщо відкинути всякі там евфемізми.
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05.10.2023 22:59 Ответить
Зеленський Володимир ***********, якщо вже відкидати...
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05.10.2023 23:33 Ответить
Це не культурно...ball - з двома л на кінці...правильно п.здаболл.
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05.10.2023 23:37 Ответить
Стисло:
Україна вірить в єдність Заходу і його підтримку, а МИ віримо в те, що Захід буде давати нам гроші, бо якщо не дасть, то Україні хана. Але МИ нічого не будемо робити для того, щоб Україна перемогла, зате з нетерпінням будемо чекати західні гроші. А якщо грошей не дадуть, то МИ будемо бикувать, шантажувать здачею України, хамськи себе вести з усіма партнерами, звинувачувати їх у своїх "проє@алі" і... Чекати на гроші...

Але це моя вижимка з усіх заяв Цього і решти дєрьмаківців за останні тижнів 2. Вона не змінна вже місяцями.
Але ось це:
"Російський терор повинен програти. (...) зло не має права взяти гору." Джерело:

Дві тези і обидві TRUE! От тільки "зло" для України - це вся ваша дєрьмаківська шобла. А стосовно московитів - навіть зауважень не маю...
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05.10.2023 22:37 Ответить
Жму руку обнімаю

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05.10.2023 22:39 Ответить
Вони обидва працюють в одной службі !
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06.10.2023 08:22 Ответить
Світу є чим забезпечити, це точно, а от шо ти, падло, можеш забезпечити? Тільки лєнку скумбрією за 8 гр.? Чи папіка свого довіку персональною пенсією за наш рахунок? Шо ти, хрипата курво, можеш окрім, як покривати ворюг і ганьбити країну? Ну от шо?
Кажеш, блдь, "всі разом!", а сам кидаєш патріотів за грати, бо вони не подобаються ні тобі, ні твому "туристу" єрмаку, без якого ти і срати не сядеш. Яке, блдь, "разом" коли ти, курва упорота, ніжками сучиш коли тільки почуєш хоть щось про Порошенко чи взагалі про опозицію і їхні напрацювання? Це вже, навіть, за кордоном зрозуміли, що ти велике НІЩО, а ми-то з 19-го вже все розуміємо! Але ж ти й досі, мудозвон, вважаєш нас за бидло і продовжуєш кормити оцими помиями зі своїми відосиками!
Ублюдок ти був, є і таким і залишишся. Поц, блдь, на нашій шиї.
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05.10.2023 22:41 Ответить
заскрінив, бо шедеврально-правдиво про хрипату курву...
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05.10.2023 23:36 Ответить
Заскрінити-це все що залишається , бо більше й яскравіше просто немає що додати !
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05.10.2023 23:47 Ответить
навіть коли боневтік каже правду я йому не віру
навіть коли біль на душі, не вірю
коли каже що мусить залишатись на посту бо Україна в біді і він не може собі дозвлити покинути країну в такому стані, віру, що він дуже хоче ще один термін президенства, а потім ще і ще...
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05.10.2023 22:45 Ответить
Будет хотя бы немного больше справедливости - если Украина избавится от тебя и твоей продажной шоблы.
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05.10.2023 22:46 Ответить
Зло має бути покаране,сказав "Найвеличніший" запроторюючи патріота полковника Червінського за ґрати і відмазуючи державного зрадника,свого друга по пісочниці,Баканова,від 111 ст.ККУ.
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05.10.2023 22:47 Ответить
Ну може ЗЄ встановив у президентський літак за гроші американських платників податків розважальну систему, щоб "літаки летять будєм всєх бамбіть".

Бо інакше виходить, що ЗЄ вимагає від всіх те, що не збирається робити сам.
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05.10.2023 22:48 Ответить
Доречі, про зло.
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05.10.2023 22:50 Ответить
Батурин також вважався неприступною фортецею але знайшлися ті, що здали її та місто московським головорізам ..
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05.10.2023 23:19 Ответить
Здається ворога завів полковник Ніс?
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06.10.2023 19:36 Ответить
І довбойоби, які цього хероя привели до влади.
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05.10.2023 23:32 Ответить
І це все на що здатна нікчема зі своєю маладой ******** дипломатів? Та й б же ж вашу матір яка виносила таких безпомічних куколдів. 50 людей вбили на поминках бл, а воно спромоглося тільки тупий відос ні про що записати, який подивиться пару тисяч українців? Де той куколд кулєба , який сміявся з того що його попереджали щоб рили окопи, смієшся гнида?
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05.10.2023 22:57 Ответить
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05.10.2023 23:03 Ответить
У него словесный понос, кто нибудь ему скажет что видосики не смотрят
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05.10.2023 23:05 Ответить
Але це не применшує того зла яке ти натворив
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05.10.2023 23:06 Ответить
Мне кажеться, он настолько деградировал, что даже прочитать с бумажки текст не в состоянии.
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05.10.2023 23:44 Ответить
 
 