Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать, российский террор должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 589-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Завершаем этот долгий и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Много встреч, важные переговоры.
У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости.
Российский террор должен проиграть. И миру есть чем это обеспечить. Главное – это единство. Главное – верить в свободу и защищать жизнь. Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права взять верх. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе!" - сказал Зеленский.
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Україна вірить в єдність Заходу і його підтримку, а МИ віримо в те, що Захід буде давати нам гроші, бо якщо не дасть, то Україні хана. Але МИ нічого не будемо робити для того, щоб Україна перемогла, зате з нетерпінням будемо чекати західні гроші. А якщо грошей не дадуть, то МИ будемо бикувать, шантажувать здачею України, хамськи себе вести з усіма партнерами, звинувачувати їх у своїх "проє@алі" і... Чекати на гроші...
Але це моя вижимка з усіх заяв Цього і решти дєрьмаківців за останні тижнів 2. Вона не змінна вже місяцями.
Але ось це:
"Російський терор повинен програти. (...) зло не має права взяти гору." Джерело:
Дві тези і обидві TRUE! От тільки "зло" для України - це вся ваша дєрьмаківська шобла. А стосовно московитів - навіть зауважень не маю...
Кажеш, блдь, "всі разом!", а сам кидаєш патріотів за грати, бо вони не подобаються ні тобі, ні твому "туристу" єрмаку, без якого ти і срати не сядеш. Яке, блдь, "разом" коли ти, курва упорота, ніжками сучиш коли тільки почуєш хоть щось про Порошенко чи взагалі про опозицію і їхні напрацювання? Це вже, навіть, за кордоном зрозуміли, що ти велике НІЩО, а ми-то з 19-го вже все розуміємо! Але ж ти й досі, мудозвон, вважаєш нас за бидло і продовжуєш кормити оцими помиями зі своїми відосиками!
Ублюдок ти був, є і таким і залишишся. Поц, блдь, на нашій шиї.
навіть коли біль на душі, не вірю
коли каже що мусить залишатись на посту бо Україна в біді і він не може собі дозвлити покинути країну в такому стані, віру, що він дуже хоче ще один термін президенства, а потім ще і ще...
Бо інакше виходить, що ЗЄ вимагає від всіх те, що не збирається робити сам.