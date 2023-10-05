Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать, российский террор должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 589-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершаем этот долгий и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Много встреч, важные переговоры.

У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости.

Российский террор должен проиграть. И миру есть чем это обеспечить. Главное – это единство. Главное – верить в свободу и защищать жизнь. Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права взять верх. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе!" - сказал Зеленский.

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