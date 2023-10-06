Рингтон "Червона калина" звучит из мешка с убитым россиянами жителем села Гроза. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела украинцев, убитых оккупантами в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как из одного из мешков с телом погибшего звонит телефон и раздается рингтон с песней "Ой, у лузі червона калина..."
"Это ужас сплошной, до трясущихся рук и отсутствующих слез. Когда двор полон тел. Они сразу на нескольких площадках. За ними едут один за другим грузовики. Их грузят, а их будто и не становится меньше. Родные ждут опознать своих. Они знают здесь каждого убитого. Пахнет кровью, и где-то звонит телефон. Это из мешка (!!!!). Ответить или сбросить никак, экран разбился. Гроза...", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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але як на мене, я б голосував за Пастора.
по любому вам там відніше...
а тут мій голос не буде за трампа ніколи....
Але що ж поробиш. Комік для українців здавався кращим варіантом. Какая разніца сама привела війну в Україну. Не видно їй кінця. Простіше було не допустити, але хто ж полудурків слухав. Чесно дуже роздратована співгромадянами. Зруйнували ВСЕ
- you are registered as republican
- yes i am....
- in case Tramp candidate from GOP would you vote for him?
- no.
- why?
- do not want to....
Вмирають же не лише виборці зеленського, а і ті, кого вони проігнорували або зненавиділи за правду.
Від початку було.
Мова йшла про виживання. Війна тривала. Ворог потужний. 73% обрало шлях і стан в якому ми вступали у масштабну війну. Жалюгідні оборонні потужності і купу зрадників на всіх рівнях влади.
І досі, що мене взбісило, батьки вчать дітей цілувати морду зеленського в телевізорі.
Це ЩО ???
Вони кров"ю та калiцтвами, смертями побратимiв виборюють
перемогу, а потiм право керувати Ненькою!
Звісно, то всьо наш главзебіл не допрацював.
Так що помаши нам лаптем і скрийся за хмаркою.
Некрофілія і каннібалізм пройдуть разом з закінченням БД, а от ненависть у підсвідомості залишиться.
Ви праві - кацапи як справжні виродки таке "смакують" - падли
Нехай Бог прийме та заспокоїть душі наших полеглих Бійців та усіх загиблих українців!
Слава ЗСУ!
Вчора прийшла на телефон чергова пам'ятка від СБУ. Мабуть вже давно треба було додати до цієї пом'ятки у зоні до 100 км від фронту і кордону з РФ про небезпечність подібних зібрань, і всіх голів населених пунктів, клубів, закладів харчування, ... ознайомити з цим під підпис. Бо це буде повторюватись.
І бажано було б українському поспреду при ООН називати Путіна в залі засідань ******** Гітлером, і домовитись, щоб так казали і наші союзники, а не вислуховувати чергову занепокоєність діями "сторін конфлікту", наче подібні злочини вчиняють марсіани.
Може пора вже приймати більш вагомі рішення , чи і на далі будете використовувати позицію страуса ??