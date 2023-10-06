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Новости Видео Война
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Рингтон "Червона калина" звучит из мешка с убитым россиянами жителем села Гроза. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела украинцев, убитых оккупантами в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как из одного из мешков с телом погибшего звонит телефон и раздается рингтон с песней "Ой, у лузі червона калина..."

"Это ужас сплошной, до трясущихся рук и отсутствующих слез. Когда двор полон тел. Они сразу на нескольких площадках. За ними едут один за другим грузовики. Их грузят, а их будто и не становится меньше. Родные ждут опознать своих. Они знают здесь каждого убитого. Пахнет кровью, и где-то звонит телефон. Это из мешка (!!!!). Ответить или сбросить никак, экран разбился. Гроза...", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Читайте: Вследствие обстрела Россией села Гроза на Харьковщине погибла семья воина, которого поминали в тот день, - прокуратура

Также читайте: Глава МИД Франции Колонна об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы не должны привыкать к этому ужасу"

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Читайте: Глава МИД Польши Рау об обстреле Грозы на Харьковщине: "Россию надо как можно быстрее остановить"

Автор: 

армия РФ (19249) обстрел (27202) Харьковщина (5577) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+40
Вони непогано працювали разом.
Але що ж поробиш. Комік для українців здавався кращим варіантом. Какая разніца сама привела війну в Україну. Не видно їй кінця. Простіше було не допустити, але хто ж полудурків слухав. Чесно дуже роздратована співгромадянами. Зруйнували ВСЕ
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06.10.2023 09:27
+22
Горитіме у пеклі то падло, яке навело кацпаську ракету за надцять фублів на людей! Разом із рашистськими кацапами горітиме у пеклі до скону! Відповідь буде! Мало не здасться кацапам!
Слава ЗСУ!
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06.10.2023 09:25
+18
Действительно ужас, с одной стороны это ввергает в уныние, вызывает боль и скорбь, а с другой ещё больше распаляет НЕНАВИСТЬ к кацапским выродкам.
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06.10.2023 09:52
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У меня такой рингтон на телефоне...ужас..
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06.10.2023 09:16 Ответить
Действительно ужас, с одной стороны это ввергает в уныние, вызывает боль и скорбь, а с другой ещё больше распаляет НЕНАВИСТЬ к кацапским выродкам.
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06.10.2023 09:52 Ответить
Аналогично... 😥Переполняет злость и ненависть к руссо-фашистам. 😡
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06.10.2023 10:18 Ответить
підрили москальські , горіти вам всім в пеклі вічно
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06.10.2023 11:00 Ответить
Тварі горітимуть у пеклі, но навіщо публікувати відео з загиблими, наступне що буде, відео з моргу під час розтину?
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06.10.2023 09:19 Ответить
Краще щоб ніхто злочинів русні не бачив. Тому вони якщо і відповідатимуть, то лише у пеклі. Да ж Саса ?
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06.10.2023 09:21 Ответить
порошенко нормальний був Президент,
але як на мене, я б голосував за Пастора.
по любому вам там відніше...
а тут мій голос не буде за трампа ніколи....
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06.10.2023 09:24 Ответить
Вони непогано працювали разом.
Але що ж поробиш. Комік для українців здавався кращим варіантом. Какая разніца сама привела війну в Україну. Не видно їй кінця. Простіше було не допустити, але хто ж полудурків слухав. Чесно дуже роздратована співгромадянами. Зруйнували ВСЕ
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06.10.2023 09:27 Ответить
вже 3 чи 4 маяка до мене приходили з опросом
- you are registered as republican
- yes i am....
- in case Tramp candidate from GOP would you vote for him?
- no.
- why?
- do not want to....
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06.10.2023 09:40 Ответить
Припиніть пропагувати це жалюгідне протистояння - Порошенко проти Зеленського.Це вже давно різні категорії.Те що зробв Порошенко можна було зробити лишень один раз.Те,що зробив Зеленський теж можна було зробити лишень один раз.Ні один з них президентом вже не буде.Фокус з перебігом в інший електорат міг зробити лишень Кучма але і цей фокус в Україні міг виконатись лишень один раз.Наступним президентом в Україні буде або професійний військовий,або той,якого військові підтримають...Так зараз лягає карта...
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06.10.2023 12:43 Ответить
Якщо припини без визнання провини за вибір 2019, то війна ніколи не приниться.
Вмирають же не лише виборці зеленського, а і ті, кого вони проігнорували або зненавиділи за правду.
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06.10.2023 12:45 Ответить
Хіба виборці 19го воюють між собою? Побачити близьких наразі виявляється складнішим, ніж вмерти разом із політичними опонентами. Тож, припинення війни не має зв'язку з досягненням внутрішньо політичного консенсусу. Протистояння у Польщі, наприклад, не менше, і триваліше за внутрішньоукраїнське.
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06.10.2023 18:52 Ответить
Це вже давно не про політиків.
Від початку було.
Мова йшла про виживання. Війна тривала. Ворог потужний. 73% обрало шлях і стан в якому ми вступали у масштабну війну. Жалюгідні оборонні потужності і купу зрадників на всіх рівнях влади.
І досі, що мене взбісило, батьки вчать дітей цілувати морду зеленського в телевізорі.
Це ЩО ???
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06.10.2023 12:49 Ответить
Героi заслуговують керувати Украiною! Хто, як не вони?
Вони кров"ю та калiцтвами, смертями побратимiв виборюють
перемогу, а потiм право керувати Ненькою!
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06.10.2023 14:47 Ответить
Трамп это единственная альтернатива Байдену и прогрессивистскому движению демократов, которые наводняют сша мигрантами из Африки, исламских стран и латинос. Именно, почувствовав слабость Байдена, ***** напал на Украину. Трусливый Байден передаёт оружие очень дозированно, что затягивает войну. Республиканцы бы действовали более решительно
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07.10.2023 12:15 Ответить
Сения, краще евакуювати людей з теріторій де ведуться обстріли в прикордонні з орками та інтенсивні бойові дії і не допускати скупчення людей, тим більш війскових.
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06.10.2023 09:26 Ответить
Тобто кацапи не винні, да, Саса ?
Звісно, то всьо наш главзебіл не допрацював.
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06.10.2023 09:29 Ответить
Де в моїх дописах вбачається що тварі кацапські не винні?
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06.10.2023 09:37 Ответить
Сенія це троляка, як і три п'ятнадцять та ярХолодний, це сколківські тролі, ну і можете подивись інших у списку їхніх читачів, тож не сперечайтеся з ними а шліть за піда.рососійським кораблем! Бо ці лишньохромосомі недолюди заслуговують лише на "добровільно - примусову" евтаназію як і більшість представників недокраїни пі.даросії
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06.10.2023 10:46 Ответить
Типове кацапське мислення. Вбити усіх, хто мені, Артему, не до вподоби.
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06.10.2023 18:30 Ответить
Опущений у тебе в читачах та шльондр@ як і ти в неї, ви б лишньохромосомі хоч палились би менше! Але в дечому ти правий, бо мені Артему, не довподоби кацапи
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06.10.2023 18:57 Ответить
Здається, опущений у тебе в роті. І жодного читача. Проте скажи мені Артеме, ти кацапів не любиш через приціл, чи лише язиком?
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06.10.2023 20:53 Ответить
ПНХ потомственне піда.рське відроддя!
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07.10.2023 00:16 Ответить
Зрозуміло, підарок. І не сумнівався, що ти уклоніст.
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07.10.2023 00:23 Ответить
Та мені пох. Шо думає кацапський лишньохромосомий підр, але правильно, що вчиш мову своїх господарів, після Перемоги будеш йоршиком для туалету працювати в Криївці!
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07.10.2023 06:08 Ответить
кацапе, топот твоїх копит тут зайвий
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06.10.2023 09:25 Ответить
Краще би та падаль сюди не пхалась. Оце мені би більше сподобалось.
Так що помаши нам лаптем і скрийся за хмаркою.
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06.10.2023 09:30 Ответить
Заодно допомагає закарбувати ненависть до русні на підсвідомому рівні.
Некрофілія і каннібалізм пройдуть разом з закінченням БД, а от ненависть у підсвідомості залишиться.
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06.10.2023 09:25 Ответить
Особисто я сприйняв це відео як знущання над українцями для задоволення рашистів!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.10.2023 09:22 Ответить
Рідним та близьким дивитися таке відео дуже важко... Складний вибір - демонструвати чи ні. З одного - необхідно для доведення звірств кацапів, а з іншого боку - бажано обмежити демонстрацію у колі вузьких фахівців, а доносити інфу людям в усному форматі.
Ви праві - кацапи як справжні виродки таке "смакують" - падли
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06.10.2023 09:41 Ответить
Не демонстрировать нужно, а молча передавать видео доказательства партнёрам Украины и суду. А так - это просто радовать п#доров и огорчать Украинцев (особенно родственников погибших).
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06.10.2023 09:51 Ответить
Згоден. Демонструвати у всіх деталях та фарбах у колі вузьких фахівців у Міжнародному суді у Гаазі
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06.10.2023 09:53 Ответить
ДУЖЕ тяжке відео .В мене приятель загинув на фронті ще в 2022 році, тільки но рік пройшов, трое діточок залишилося.НІКОЛИ не пробачу цю кацапню!!!
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06.10.2023 10:01 Ответить
Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну ВОЇНАМ!
Нехай Бог прийме та заспокоїть душі наших полеглих Бійців та усіх загиблих українців!
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06.10.2023 10:03 Ответить
Ага, дивимось як дохне русня і радієм, радієм. А про наші жертви мовчимо і хай народ думає, що війна десь далеко і гинуть лише орки. Радієм, що за день загинуло 500 русні, але нам не потрібно знати, що загинуло 200 наших.
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06.10.2023 12:50 Ответить
Ну це кому як.Хто цікавиться той знае.Усих своїх полеглих героїв ми згадаемо після перемоги.Зараз допомогаемо нашим військовим хто чим може.Не можно зараз занурюватися у скорботу, нам треба вистояти.
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06.10.2023 17:11 Ответить
Не на часі?
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06.10.2023 21:30 Ответить
Горитіме у пеклі то падло, яке навело кацпаську ракету за надцять фублів на людей! Разом із рашистськими кацапами горітиме у пеклі до скону! Відповідь буде! Мало не здасться кацапам!
Слава ЗСУ!
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06.10.2023 09:25 Ответить
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06.10.2023 10:16 Ответить
Пришестя Путіна в Росії починалося з підриву багатоквартирних будинків у Москві та інших містах у 1999 році. І стояли за цим не пригожинські зеки, а такі дипломати-гебісти, як Примаков.
Вчора прийшла на телефон чергова пам'ятка від СБУ. Мабуть вже давно треба було додати до цієї пом'ятки у зоні до 100 км від фронту і кордону з РФ про небезпечність подібних зібрань, і всіх голів населених пунктів, клубів, закладів харчування, ... ознайомити з цим під підпис. Бо це буде повторюватись.
І бажано було б українському поспреду при ООН називати Путіна в залі засідань ******** Гітлером, і домовитись, щоб так казали і наші союзники, а не вислуховувати чергову занепокоєність діями "сторін конфлікту", наче подібні злочини вчиняють марсіани.
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06.10.2023 11:06 Ответить
бажано було б (хоча б неофіційно в соцмережах) називати "рассію" Мордор, а рассіянців - орда, орки, якими вони завжди були і є по факту.
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06.10.2023 12:50 Ответить
Цю ракету навели ватні односельчани, які знали де і коли зберуться проукраїнські родичі загиблого воїна. СБУ треба серйозно зайнтися цим селом.
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06.10.2023 11:42 Ответить
Може бути, в нас, нажаль, вати в країні ДУЖЕ багато.Зараз вони сидять тихннько, чекають путю.
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06.10.2023 17:18 Ответить
боляче.
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06.10.2023 12:20 Ответить
Захід і на далі глибоко стурбований ?
Може пора вже приймати більш вагомі рішення , чи і на далі будете використовувати позицію страуса ??
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06.10.2023 12:38 Ответить
--- Це тяжко... Але цілком очікувано. коли при владі коміки-- гешефтники. пустуни--ліцедії. без життєвого досвідуі. досить далекі від розуміння наслідків вторгнення рашо--орди...Скажімо наше післявоенне покоління-50 років досить довго пам*ятало і жартома повторяло при нагоді скликання зібрань:---А як же оте .традеційне. --- Більше 3-ох--НЕ кучкуватись !!! А .сьогодні. у громадах .навіть формально. НЕ існує такого поняття. як коменданта .який би був відповідальним у населеному пункті за дотриманням порядку масових зібрань... І куди. в який бік дивився дільничний поліцейський ??? Одним словом ;---Все відпущено на самоплив...на " русский авось ! "
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06.10.2023 13:25 Ответить
tylko ciekawe jak kacapy wiedzialy gdzie strzelac, to jest praca zdrajcy
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06.10.2023 14:43 Ответить
 
 