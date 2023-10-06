Рингтон "Червона калина" звучит из мешка с убитым россиянами жителем села Гроза. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела украинцев, убитых оккупантами в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как из одного из мешков с телом погибшего звонит телефон и раздается рингтон с песней "Ой, у лузі червона калина..."

"Это ужас сплошной, до трясущихся рук и отсутствующих слез. Когда двор полон тел. Они сразу на нескольких площадках. За ними едут один за другим грузовики. Их грузят, а их будто и не становится меньше. Родные ждут опознать своих. Они знают здесь каждого убитого. Пахнет кровью, и где-то звонит телефон. Это из мешка (!!!!). Ответить или сбросить никак, экран разбился. Гроза...", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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