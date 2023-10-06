Рашисты могли ударить по Грозе, потому что думали, что там военные. Но там были только гражданские, - прокуратура. ВИДЕО
Целью удара оккупантов по селу Гроза на Харьковщине, где уже известно о 52 погибших, могло быть поражение украинских военных. Но их там не было.
Об этом заявил спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету.
"Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны, возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, в основном - женщины", - заявил Чубенко.
Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.
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люди за столом проводять поминки.
але більше переваги що якась криса здала координати та час
що одно що друге не виправдовує *********** юо це воєнний злочин, це вбивство!!!
і це сталося коли німці проголосили відмову в наданні ракет
Так і бачу підготовку до пуску, а потім ситуація: "Куди стріляти? А х його знає.. Може десь є скупчення мобільників?"
Перевірити телефонні дзвінки місцевих за кілька днів
Бо це безумовно був навідник
Питання до місцевого голови за перебування людей в одному приміщенні у такій зоні, якщо тривогу дійсно та реально було оголошено, як твердять ПС. Якщо живий - то до відповідальності.
Треба негайно виправлятися, чуєте СБУ!
Вони били по похорону. Свідомо. На 200 відсотків впевнені що там будуть цивільні. Не просто по скупченню людей, а по похоронній процесії.
Вони ЗНАЛИ що б'ють по цивільних.
Ця відмазка української (?) прокуратури просто дно
Расіяні нє увінавати знову ?
2. А що -- війскових було б не так шкода?
От і марить про "думали", "вважали"... Діяч безголовий
потому как "я не хотела, он сам пришел?
🤣🤣🤣
а прокуратура Украини вообще за кого?
Статус громадянина та умови його автоматичного позбавлення має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та автоматично діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у владному апараті, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
Воно або дурне, або промосковське.
країна клоунів
Убита дитина - хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким! ..... русня уроды думали он военный
- Ганю, ти ж в мене така розумна! То ж придумай що-небудь!
Думали, що військові, думали, що "Петріот" на городі прикопаний...
Нічого ніхто не думав! Все всі знали. Довбанули по цивільних, бо їх багато зібралося - одна ракета, і нмає села! І рашці свято! А ви їх відмазувати намагаєтесь. Навіщо?! Не боїтесь, що наступна ракета і до вас завітає? Бо попередня з рук зійде? Думали...
то що завгодно може статися