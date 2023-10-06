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Рашисты могли ударить по Грозе, потому что думали, что там военные. Но там были только гражданские, - прокуратура. ВИДЕО

Целью удара оккупантов по селу Гроза на Харьковщине, где уже известно о 52 погибших, могло быть поражение украинских военных. Но их там не было.

Об этом заявил спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также читайте: Вследствие обстрела Россией села Гроза на Харьковщине погибла семья воина, которого поминали в тот день, - прокуратура

По его словам, для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету.

"Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны, возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, в основном - женщины", - заявил Чубенко.

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

Автор: 

обстрел (27202) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+38
Ще почніть їх виправдовувати...
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06.10.2023 10:49
+38
Незрозуміло, чому цей блазень намагається виправдати кацапів. Вони не думали. У них немає цієї функції.
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06.10.2023 11:00
+31
Який ідіот... Для чого це ляпати? Для чого виправдовувати російську мразоту? Сам нічого не знає, але шукає якісь мотиви у русні.
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06.10.2023 10:54
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Тому що їм хтось підказав. Натякнув, що буде похорон військового, тож вирішили, що буде багато побратимів.
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06.10.2023 10:44 Ответить
Незрозуміло, чому цей блазень намагається виправдати кацапів. Вони не думали. У них немає цієї функції.
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06.10.2023 11:00 Ответить
Так,це виправдовування кацапів.Як це назвати?Хіба прокуратура повінна бутина боци кацапів.Хіба наши органи повінни працювати у стилі латиніної.
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06.10.2023 11:05 Ответить
Ще почніть їх виправдовувати...
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06.10.2023 10:49 Ответить
Майже в унісон з латиніною. "Савпаденіє?"
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06.10.2023 11:09 Ответить
Більшість українців живе в інфо просторі росії, дивиться російських блогерів по типу арестовича та латиніною
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06.10.2023 11:32 Ответить
Прикро, але факт.
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06.10.2023 11:33 Ответить
могли вдарити по великому, порядовому скупченню телефонів
люди за столом проводять поминки.
але більше переваги що якась криса здала координати та час
що одно що друге не виправдовує *********** юо це воєнний злочин, це вбивство!!!
і це сталося коли німці проголосили відмову в наданні ракет
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06.10.2023 11:56 Ответить
якщо взяти до уваги час потрібний для вихода на позицію (яку треба хоча б ззаздалегідь знати), розгортання, підготовки до пуску (тип зброї ще не оголощували, може бути дуже значним), то версія "якась криса здала координати та час" лишається єдиною.

Так і бачу підготовку до пуску, а потім ситуація: "Куди стріляти? А х його знає.. Може десь є скупчення мобільників?"
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06.10.2023 12:21 Ответить
Кацапи вдарили ракетою, бо конкретна **** місцева навела цю ракету на людей за кілька копійок. Треба не соплі жувати, а вже встановити цю суку кацапську! Село ж невелике, людей не багато.
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06.10.2023 10:49 Ответить
+💯!
Перевірити телефонні дзвінки місцевих за кілька днів
Бо це безумовно був навідник
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06.10.2023 11:01 Ответить
Реальний про@об конррозвідки СБУ! Ще й у прифронтовій зоні.
Питання до місцевого голови за перебування людей в одному приміщенні у такій зоні, якщо тривогу дійсно та реально було оголошено, як твердять ПС. Якщо живий - то до відповідальності.
Треба негайно виправлятися, чуєте СБУ!
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06.10.2023 11:04 Ответить
Не потрібно за кілька днів. Потрібно відслідити всі дзвінки і входи в інтернет виключно після початку траурної царемонії в кафе. Бо все могло змінитися в часі і намічене позавчора на 2 години по факту почалось би в 1 чи в 3. Провірити 50 оставшився в живих в цьому селі дуже просто.
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06.10.2023 11:09 Ответить
Не виключено, що дурне могло бути і в приміщенні в момент удару. Тому перевіряти треба усіх
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06.10.2023 11:50 Ответить
Ця мерзлота яка називається РФ зникне. Вбивати людей у яких і так горе це гріх за який вони обов'язково будут відповідати і в цьому житті і після смерті. Ми вистоємо. Слава Ісусу і Україні а також нашим захісникам
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06.10.2023 10:49 Ответить
Ще почніть їх виправдовувати... Хіба той хто наводив незнав, що в селі немає військових
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06.10.2023 10:53 Ответить
Є, немає - не в туди дивляться.
Вони били по похорону. Свідомо. На 200 відсотків впевнені що там будуть цивільні. Не просто по скупченню людей, а по похоронній процесії.
Вони ЗНАЛИ що б'ють по цивільних.
Ця відмазка української (?) прокуратури просто дно
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06.10.2023 12:25 Ответить
Який ідіот... Для чого це ляпати? Для чого виправдовувати російську мразоту? Сам нічого не знає, але шукає якісь мотиви у русні.
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06.10.2023 10:54 Ответить
Думали... Падлюкам все одно кого вбивати - військові чи цивільні.
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06.10.2023 10:55 Ответить
💯
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06.10.2023 11:56 Ответить
Марення долбойоба...
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06.10.2023 10:55 Ответить
Це сказала наша прокурватура ???
Расіяні нє увінавати знову ?
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06.10.2023 10:56 Ответить
Це тупе бидло з прокуратури наслідує Арестовича , коли той виродок заявляв що рашисти не винні в ударі по будинку в Дніпрі а винне наше ППО ?
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06.10.2023 10:56 Ответить
Красоти вам у лєнту . Пригадуєте це ...ліцо
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06.10.2023 10:57 Ответить
Це морда ліца,- так вірніше.
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06.10.2023 11:23 Ответить
Й.бнутій кацапні військові ввижаються - повсюди в тилу ,, в кафешках , в торгових центрах , в лікарнях , багатоповерхівках , але чомусь - тільки не на фронті .
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06.10.2023 10:59 Ответить
прокуратура маєконстантувати факт злочину рашистських нелюдів над народом України , а не перетворюватись у працівників "псих- дурдому" , котрі вишукують діагноз,і перебирають думки рашистського вбивці -"а про що ж він думав?"
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06.10.2023 10:59 Ответить
Для чого коментувати що могли думати? ************** від фактів і менше фантазій на тему.
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06.10.2023 11:00 Ответить
Коригувальників, ніхто не виключає…
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06.10.2023 11:03 Ответить
«Вони думали, що там були військові…» звучить як «вони не винні, вони помилилися, їх треба пробачити»- Харківська прокуратура відмазує кацапню?
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06.10.2023 11:08 Ответить
Схоже на вигородження. "думали" - "не думали". кацап московитський - то є мразота і немає чому дивуватись.
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06.10.2023 11:09 Ответить
1. Не треба виправдовувати кацапню.
2. А що -- війскових було б не так шкода?
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06.10.2023 11:09 Ответить
Він просто немає шо сказати за реальний про@об контррозвідки СБУ та прокуратури як щодо виявлення, затримання зрадника-корегувальника та відвернення ракетного удару, так і про встановлення та затримання цієї суки на зараз.
От і марить про "думали", "вважали"... Діяч безголовий
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06.10.2023 12:00 Ответить
а, все ясно, розходимось, православні! ані проста ашиблісь
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06.10.2023 11:09 Ответить
В прокуратурі вже є адвокат рашистів…
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06.10.2023 11:11 Ответить
чубенко, ты питарас?????
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06.10.2023 11:12 Ответить
Дроновая атака на военную академию в Сирии унесла жизни более 100 человек
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06.10.2023 11:13 Ответить
Дякую, що не сказав, що то була українська ракета.
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06.10.2023 11:13 Ответить
Точка Пу
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06.10.2023 11:16 Ответить
Та нічого вони не думали,то прокурорушка думає що мацкаль щось думає,їм покуй.Тобто якщо наші військові на своїй землі то не люди чи як?Нахіба це зелене порося в ефір пускати!?
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06.10.2023 11:14 Ответить
Там треба придивитись до місцевого попа московського сатанату.
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06.10.2023 11:14 Ответить
Турецкий грузовой корабль подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии
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06.10.2023 11:14 Ответить
то выходит москали нивчемневиноваты
потому как "я не хотела, он сам пришел?
🤣🤣🤣
а прокуратура Украини вообще за кого?
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06.10.2023 11:15 Ответить
Они и войну начали незная что в Украине живут люди.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.10.2023 11:16 Ответить
Ну як можна нормальною українською коментувати цього придурка. Циркач-істота із шапіто Зеленського.
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06.10.2023 11:21 Ответить
Усюди напхано москальських зрадників, мало що не оправдовує москальню! Ці авгієві конюшні державної влади колись буде вичищено від москальських симпатиків і агентури?
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06.10.2023 11:22 Ответить
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Держава утворюючими є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його автоматичного позбавлення має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та автоматично діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у владному апараті, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
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06.10.2023 15:42 Ответить
По дому в Харкове тоже попали нечаянно перепутав со штабом. Чо ты несешь чубенко. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.10.2023 11:22 Ответить
Героям Слава!
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06.10.2023 12:01 Ответить
звучить як хорошиє рускіє просто ошиблісь
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06.10.2023 11:25 Ответить
Краще б цей речник прокуратури мовчав, замість виправдовувати московитів.
Воно або дурне, або промосковське.
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06.10.2023 11:27 Ответить
100%-ва прокуратура зеленського-єрмака. Допомагає каZапам.
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06.10.2023 11:28 Ответить
Кацапи думали??? Ну і нафантазував
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06.10.2023 11:28 Ответить
Та ніхто не виправдовує росіян. Де ви там побачили виправдання? Це в будь-якому разі військовий злочин в не важливо хто став жертвою.
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06.10.2023 11:29 Ответить
иди за кораблем теоретик , в селе все имеют мобилы
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06.10.2023 11:33 Ответить
вы на харю прокурвора посмотрите и все становится ясно почему он защищает русснб
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06.10.2023 11:31 Ответить
не думали.
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06.10.2023 11:33 Ответить
Молодець, гарний малоросс, гарно виправдав старших братів
країна клоунів
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06.10.2023 11:33 Ответить
Харків, російський удар цього ранку.
Убита дитина - хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким! ..... русня уроды думали он военный
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06.10.2023 11:36 Ответить
І його бабуся 68 років. Манюній братик 11 місяців поранений.
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06.10.2023 13:37 Ответить
Вони думали ? вони нічого не думали давайте ще виправдовувати рашиських варварів ,вони свідомо вбивають українців.
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06.10.2023 11:36 Ответить
Хоть хтось один написав це йому особисто? Чи тільки тут ? Я написала, бо бути українцем це не сидіти на форумі, а доносити свою думку до органів,
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06.10.2023 11:41 Ответить
Йому це передадуть та покажуть. Обовязково. Цензор.нет у прокуратурі читають уважно
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06.10.2023 12:02 Ответить
Мля, вот зачем єти домыслы в помощь рашистам?? Кого ибет что кацапы могли думать
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06.10.2023 11:45 Ответить
"Рашисты могли ударить по Грозе, потому что думали, что там военные " - ну вот ! Пошла ОТМАЗКА свино-сабак.
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06.10.2023 11:45 Ответить
Тобто, прокуратура замість звинувачення намагається виправдати злодія.. Жах!
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06.10.2023 11:59 Ответить
- Петро, а чому на твоїй сорочці помада?
- Ганю, ти ж в мене така розумна! То ж придумай що-небудь!

Думали, що військові, думали, що "Петріот" на городі прикопаний...
Нічого ніхто не думав! Все всі знали. Довбанули по цивільних, бо їх багато зібралося - одна ракета, і нмає села! І рашці свято! А ви їх відмазувати намагаєтесь. Навіщо?! Не боїтесь, що наступна ракета і до вас завітає? Бо попередня з рук зійде? Думали...
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06.10.2023 12:03 Ответить
Вони думали вбити побільше українців. Їхній навідник все бачив. Що з дрону не видно, що то цивільні? Нахіба виправдовувати нелюдів?
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06.10.2023 12:09 Ответить
Це яка прокуратура заявила? Бо несхоже що українська...
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06.10.2023 12:17 Ответить
Що одне, що друге - ведучий теж вважає, що треба "правильно розуміти", що бачите, "помилилися", "хотіли по воєнним"... Повністю повторюють пропаганду путіноїдів, хоча забувають про головне - хто є окупантом, нападником, що і на полі бою немає жодного виправдання російській сволоті, оскільки вони прийшли на чужу землю, а наші воїни гідно захищають свою країну. Ну а безперервний пуск ракет десь здалека що на мирні, що на воєнні об'єкти, а в даному випадку знаючи, що на похорон воїнів - звичайна садистська підлість, притаманна кацапні.
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06.10.2023 12:30 Ответить
що значить могли вдарити хто таке пише ало гараж вони вдарили
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06.10.2023 12:31 Ответить
Іноді краще жувати ніж говорити. Це якраз той випадок
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06.10.2023 12:34 Ответить
Наша прокуратура грає адвокатів Пуйла?
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06.10.2023 12:44 Ответить
Нічого вони не думали.Рашистам не судилося мислити.Знали, що там немає військових.Хочуть залякати українців подібними терактами.Але не вийде.У нас є ЗСУ
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06.10.2023 12:59 Ответить
хочу нагадати тов. прокурору що військови на фронті. Треба цьому прокурору вручити повістку, бо він в іншої реальності.
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06.10.2023 13:16 Ответить
Хто ж був загиблий, якого хоронили? Не генерал, не полковник чи підполковник, скоріше звичайний солдат на похорони якого вище керівництво не приїде. Били спеціально щоб залякати людей, щоб люди не ходили на поховання, поминки.
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06.10.2023 13:37 Ответить
Загинула більша половина жителів села, ті що проукраїнські.
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06.10.2023 13:40 Ответить
Якась не прокуратура, а адвокат диявола.
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06.10.2023 14:42 Ответить
якщо жопой думати
то що завгодно може статися
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06.10.2023 17:14 Ответить
местные ****** и завистники дали локацию !!!
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06.10.2023 21:11 Ответить
Московський піп та активні прихожани наводять в селах
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07.10.2023 10:40 Ответить
 
 