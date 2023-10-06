Рашисты могли ударить по Грозе, потому что думали, что там военные. Но там были только гражданские, - прокуратура. ВИДЕО

Целью удара оккупантов по селу Гроза на Харьковщине, где уже известно о 52 погибших, могло быть поражение украинских военных. Но их там не было.

Об этом заявил спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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По его словам, для атаки российская армия использовала дорогостоящую и точную ракету.

"Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны, возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, в основном - женщины", - заявил Чубенко.

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

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