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Новости Видео Война
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Четверо украинских бойцов заставили бежать с укрепленной позиции шестерых оккупантов и ликвидировали пятерых из них. ВИДЕО беспилотника

Шестеро российских оккупантов пытались скрыться со своей позиции во время ее штурма украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, примечательно, что на кадрах, запечатленных украинским беспилотником, видна штурмовая группа, в которую входят четыре украинских воина. Бегство с позиции большинства оккупантов стоило жизни (на записи можно разглядеть) 5 ликвидированным захватчикам.

"Видео снято нашим разведывательным дроном во время захвата и зачистки российских позиций бойцами 2-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр на Запорожском направлении. Во время штурма оккупанты покидают свои позиции, но убежать удалось не всем. Многим "повезло" навсегда остаться в украинской земле, которую они так стремились захватить", - прокомментировал видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Пятеро оккупантов ликвидированы, двое ранены: украинские беспилотники атаковали вражескую группу на Токмакском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3088) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Топ комментарии
+19
Зря стали убегать - сдохли уставшими...
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06.10.2023 13:11
+15
і це вважаю дуже добре!
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06.10.2023 13:19
+13
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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06.10.2023 13:21
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Пісенька сподобалась
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06.10.2023 13:11 Ответить
цю пісню дуже ******* українські підлітки)
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06.10.2023 13:18 Ответить
і це вважаю дуже добре!
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06.10.2023 13:19 Ответить
Зря стали убегать - сдохли уставшими...
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06.10.2023 13:11 Ответить
Бігли до магазину за квартирою на Печерську
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06.10.2023 13:33 Ответить
"Пуля-дура".
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06.10.2023 14:09 Ответить
А рашист молодец! Ловит пули своим никчемным тельцем.
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06.10.2023 16:04 Ответить
"Нам, татарам бурятам, фсьо равно: наступать - бєжать, атступать - бєжать.."
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06.10.2023 19:10 Ответить
Эти тоже мечтали убежать, но....
https://www.reddit.com/r/*********/comments/171ljmp/drone_drops_munition_on_multiple_orcs_near_bakhmut/
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07.10.2023 02:29 Ответить
Добегались тараканы:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/170nbrx/some_juicy_drops_with_thermal_vision/
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07.10.2023 03:05 Ответить
Еластична кобзонізація.
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06.10.2023 13:12 Ответить
а 6й подранок где?
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06.10.2023 13:15 Ответить
Лисичка утащила, или ласка. Они это любят
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07.10.2023 01:06 Ответить
Слава героям!
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06.10.2023 13:16 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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06.10.2023 13:21 Ответить
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06.10.2023 13:29 Ответить
Рвонули на Львів?
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06.10.2023 13:57 Ответить
Ага, рвонули через пекло
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06.10.2023 14:03 Ответить
"Бєрі више" (далі) - на Лондон!
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06.10.2023 19:25 Ответить
По моєму окупантів було 7.
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06.10.2023 14:16 Ответить
Там не фсьо так адназначна: серед тих бойових лаптів точн були 5 письменників, які хотіли написати тру-сторієз про дєнацифікацію. От шкода, вже не почитаю їхні бестселери.
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06.10.2023 14:24 Ответить
Наші хлопці реально круті, нехай Бог їх береже.
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06.10.2023 14:39 Ответить
Бігуни хрінові. У кабздона гала- шов цілодобово - нема сенсу так поспішати
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06.10.2023 16:05 Ответить
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Высоко БПЛА висит...
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06.10.2023 16:37 Ответить
 
 