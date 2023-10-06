Разбитые телефоны убитых рашистами жителей села Гроза. Родные тщетно пытаются им дозвониться. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты телефоны погибших во время ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из мобильных телефонов непрерывно звонит. Очевидно, кто-то из родных пытается связаться с абонентом.

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Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

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