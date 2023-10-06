Разбитые телефоны убитых рашистами жителей села Гроза. Родные тщетно пытаются им дозвониться. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты телефоны погибших во время ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из мобильных телефонов непрерывно звонит. Очевидно, кто-то из родных пытается связаться с абонентом.
Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.
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а снаряд? нє? не може бути? а фугас?
та і ракета - 1-2 хвилини - і шо союзникИ саме зробл*ть шоб "недолетіла"?
шо за маячню ви написав??
яким чином можна помішати або позаважати такому случаю або випадку?
Буду мститися допоки живий за їх безпідставні злочини на нашій ,
Богом даній , землі 😡
и это еще ты вроде "адекватный"(!!!!)
че уж говорить о простых, не достигших твоего уровня старости.
А ще у нас Чорноземи і всі нам завидують, Ось так!!!
німці шоколадок не давали - одразу всіх спалювали і з.їдали тих на котрих не хватило дров, а попіл в Рейх вивозили ешелонами і там вирощували собі овес шоб годувати свиней і з них ковбаски робити. Недавно хтось писав шо бабця йому казала - німець взяв паличку і зз-за паркану пригнув гілку шоб сливОк декілька взяти, а побачив шо бабця дивиться, то відійшов, а на запрошення прийти в двір і взяти скільки хоче - відмовився.
В селі, в "окупації"(ну, розумієш шо якби на місці німця, був совковий "солдат", та навіть українець родом, то бабця би не то шо не дивилась, вона б в хліві засунула голову в купу лайна, шоб тільки дикуни її не вчепили)
а ти шо, англієць?
вроді слово - назва народу у нас пишеться З МАЛЕНЬКОЇ ЛІТЕРИ??? нє?
"грамотєї" блін.
https://dl-news.defence-line.org/?p=12080
Піонтковський може тільки в "лапки" не взяв фразу, але Антиколорадос відразу від відрази відразливо позбиткувався над прихорошеним рссукім.
так і тут - ви напевно слішком свірєпо ненавидиш совок і совків шоб со старта зрозуміти шо "власне"(ненавиджу це слово, Боткевича ролики, слявабоху, слухаю, повторюся) я трошки пожартував. Але до речі, якщо казити про кацапів, то там зайде шо навіть демократію винайшли рускі, тобто "етруски"(ето - рускіє) - ще 1000 року до торжества Дристового. гггг.
хоча - ні над чим не слід сміятись. взагалі. хтось би сказав за рік перед вибранням Клоуна про те що Клоун буде президентом?
ну ось. так шо я просто тупо ні над чим не сміюсь. максимум механічний ржач, але ніколи не буде щирого ржання, ну, не такого як у стада - про шашлички на День обіду(худоба реально вірила і готувала шампури і бутилки), а просто навіть не сміюсь з нічого щиро вірячи що типу "цього не може бути".
а це швидше ненависть до комуністів і як раз визнання шо в складі кровожерливої орди були..... ой!
так шо смішно навіть спершу веселе ржання дебілів шо тіпа - Расія на нас ні нападьот, ви просто(Захід) нас рассоріть рєшилі, а потім біганина і бикування в футболочках.
Ви сам як дивишся на ідіотів в цій хакі-формочці? Єрмак в ООН?
це що завгодно але не ......(слово "патріот" недоречне, окрім як - патріот Рашки, тоді ОК і логічно)
А по-друге - Україна зараз набагато сильнійше залежить від думки міжнародної спільноти, ніж Ізраіль. Якщо б противником України була б Палестина - ми б теж на всіх могли б класти, але коли маєш супротивников РФ - потрібна допомога і класти вже не вийде.
шо казати як що тут істота на кличку Боткевич висрала на стрімі з своєю як там, двоповерхова кличка блондинки... - "****** німці".
при тому шо скотина може й в\серед живих завдяки Гепардам і Айріс.
я просто чуть не озвірів. а ще воно радісно критикує Зелю шо невдячний...... ШТО???? а в дзеркало, нє, - брутальні жирні свині потірявші бритву - не дивляться?
і реально я правий, бо я просто від лицемірства ......... ну, не люблю як хтось таке падло шо йому нахаляву дають, а воно мичить і плюється з дивану і обзивається.
не мужик коротше той зарослік. реально - навіть у баби його кличка смішна, але там не вказана його власна повторюся
ведь явно телефоны надо проверить и оформить что-то.
Нет, специально для тебя - веселый пожарник нажмет на кнопку и скажет: Хело, ваш кому вы звоните убит.
Или че ты ждеш то? - Ваш кому вы звоните - живой, просто телефон нашли, видать он за сигаретами побежал?
или как именно ты себе представляешь - ответ на звонок?
Щоб ви видохли всі у всьому Світі! Проклинаю!!!
А нам треба більше трьох не збиратись разом і це повинно бути законом!