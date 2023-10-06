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Разбитые телефоны убитых рашистами жителей села Гроза. Родные тщетно пытаются им дозвониться. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты телефоны погибших во время ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из мобильных телефонов непрерывно звонит. Очевидно, кто-то из родных пытается связаться с абонентом.

Смотрите также: Рингтон "Червона калина" звучит из мешка с убитым россиянами жителем села Гроза. ВИДЕО

Напомним, 5 октября 2023 года российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. В результате удара погибли 52 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

Автор: 

армия РФ (19249) обстрел (27202) Харьковщина (5577) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+27
У мене люта ненависть до всього кацапського насєлєнія і їх мови 😠
Буду мститися допоки живий за їх безпідставні злочини на нашій ,
Богом даній , землі 😡
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06.10.2023 13:33
+17
Спасибі "великому" російському народові !!! Хто ще вважає правильним розмовляти мовою вбивць ?
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06.10.2023 13:28
+12
Сподіваюсь у відповідь наші як ******* у трансформатору будку і вимкнуть світло в якомусь селі на расеї, або ше гірше, виб'ють скло у москві, або якщо зовсім розізляться на вбивство 51 людини, можуть навіть дерев' яний туалет баби клави з села ******** курської області знищить. На масові вбивства цивільних наші жорстко відповідають, прямо як Ізраїль, який після вбивства цивільних, зносе ***** багатоповерхівки в Палестині і *** кладе на всіх. Але наші же жорсткіші в цьому питанні, можуть перднуть або обізвати терористів терористами і соплі жувать, збс
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06.10.2023 13:39
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Правила форума Совет форумчан
Спасибі "великому" російському народові !!! Хто ще вважає правильним розмовляти мовою вбивць ?
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06.10.2023 13:28 Ответить
Мова не може бути вбивцею.
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06.10.2023 15:06 Ответить
Спершу пушкіни з достоєвськими, толстими, язиком і балетами, а потім їхні танки і ракети... До Сатанинська ширма!
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07.10.2023 11:48 Ответить
Пушкіни і толстоєвські то носії мови, які не мають жодної монополії на неї. Носіями будь-якої мови можуть бути як нормальні люди так і уроди! Мова ніяк не завжає боротися за свою незалежність. Передивіться ще раз "Патріот"а з Гібсоном. У нас зараз і своїх україномовних підорів (не ЛГБТ а справжніх) вистачає!
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07.10.2023 12:51 Ответить
Мене цікавить тільки одне, чи розробляє наша так звана влада відповідь на ядерний удар? Тому що він буде, це лише питання часу. Йде війна на знищення, або вони нас або ми їх!
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06.10.2023 13:29 Ответить
Наша може й ні, але Союзники вже давали зрозуміти, що у разі ядерного удару, ракета скоріше всього далеко від місця пуску не залетить
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06.10.2023 13:32 Ответить
не смішіть
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06.10.2023 13:36 Ответить
а хто сказав шо буде ракета?
а снаряд? нє? не може бути? а фугас?
та і ракета - 1-2 хвилини - і шо союзникИ саме зробл*ть шоб "недолетіла"?
шо за маячню ви написав??
яким чином можна помішати або позаважати такому случаю або випадку?
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06.10.2023 14:22 Ответить
ви дитина маленька? яка відповідь на ядерний удар? русня стирає багатоквартирні будинки з лиця землі,десятками за раз убиває нас,а "наша" влада" гордо заявляє,шо у відповідь вона пошкодила дах складу жіночих трусів,розбила вікно в порожній офісній будівлі і т.п.....
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06.10.2023 17:15 Ответить
У мене люта ненависть до всього кацапського насєлєнія і їх мови 😠
Буду мститися допоки живий за їх безпідставні злочини на нашій ,
Богом даній , землі 😡
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06.10.2023 13:33 Ответить
а теперь, Док, берешь некую книгу "старый завет", читаешь пол-часа о своем Бобе и ........ приходишь к выводу, что лучше уж Сталина благодарить заЗе.млю, ибо он в сравнении с ниМ кажется просто жестковатым, но веселым грузином с трубочкой.
и это еще ты вроде "адекватный"(!!!!)
че уж говорить о простых, не достигших твоего уровня старости.
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06.10.2023 14:20 Ответить
гляди тільки не запачкай свій диван від рішучого напруження! в кожному місті і селі є повно московських попів-не хочеш з них почати,месник? а взагалі,цікаво,у нас стільки жертв,страждань,а родичі жерв ЖОДНОЇ кровної помсти не здійснили! або,як дружище Амбер,обгажують свої бойові дивани від лютої ненависті до кацапятини або всілякими правдами і неправдами линяють за кордон у погоді за довгими євро,кронами,злотими,франками... такий народ не здолати ніколи!!!
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06.10.2023 17:21 Ответить
Сподіваюсь у відповідь наші як ******* у трансформатору будку і вимкнуть світло в якомусь селі на расеї, або ше гірше, виб'ють скло у москві, або якщо зовсім розізляться на вбивство 51 людини, можуть навіть дерев' яний туалет баби клави з села ******** курської області знищить. На масові вбивства цивільних наші жорстко відповідають, прямо як Ізраїль, який після вбивства цивільних, зносе ***** багатоповерхівки в Палестині і *** кладе на всіх. Але наші же жорсткіші в цьому питанні, можуть перднуть або обізвати терористів терористами і соплі жувать, збс
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06.10.2023 13:39 Ответить
Давайте не будемо спускати Україну до рівню ізраїлю та Українців до рівня євреїв! Різні нації, різні поняття! Для Українського воїна вбити цивільного, а тим більше дитину не прийнятно, навіть якщо цей цивільний кац, а дитина якогось окупанта! У євреїв таких понять немає, тому вони такі ж терористи як і палестинці
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06.10.2023 13:44 Ответить
цілком Згоден, українці в Афгані Цивільних спасали, поки кацапи-співслуживці вбивали. на фінській війні українці не вбивали цивільних, але всіх Прагнули врятувати, а то все кацапи вбивали. в Еропі те ж саме, в Польщі безпредєлили кацапи-красноординці, а українці всіх милували та шоколадки роздавали.
А ще у нас Чорноземи і всі нам завидують, Ось так!!!
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06.10.2023 14:25 Ответить
Якщо Ви не розумієте? То я вам скажу чому розпався СССР, тому що такі народити як Українці Латвійці чи будь який інший нормальний Народ не хотів себе пов'язувати з кацапами та тим що вони творять! Не потрібно приписувати жахи, що робили кацапи іншими Народам! А щодо шоколадок, то бабця говорила, що шоколадки видавали німці!
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06.10.2023 14:42 Ответить
ну так кров на рилі совка, то є кров на нас тес. як от зараз кадирівці натворили - і ця кров на Ічкерії, дасть Мітра, і вона буде незалежною.
німці шоколадок не давали - одразу всіх спалювали і з.їдали тих на котрих не хватило дров, а попіл в Рейх вивозили ешелонами і там вирощували собі овес шоб годувати свиней і з них ковбаски робити. Недавно хтось писав шо бабця йому казала - німець взяв паличку і зз-за паркану пригнув гілку шоб сливОк декілька взяти, а побачив шо бабця дивиться, то відійшов, а на запрошення прийти в двір і взяти скільки хоче - відмовився.
В селі, в "окупації"(ну, розумієш шо якби на місці німця, був совковий "солдат", та навіть українець родом, то бабця би не то шо не дивилась, вона б в хліві засунула голову в купу лайна, шоб тільки дикуни її не вчепили)
а ти шо, англієць?
вроді слово - назва народу у нас пишеться З МАЛЕНЬКОЇ ЛІТЕРИ??? нє?
"грамотєї" блін.
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06.10.2023 14:55 Ответить
Не влаштовуйте в Україні 28 панфілафцефф.
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06.10.2023 15:08 Ответить
я дам навіть посилання, як НАВІТЬ Антиколорадос не зрозумів сарказму
https://dl-news.defence-line.org/?p=12080
Піонтковський може тільки в "лапки" не взяв фразу, але Антиколорадос відразу від відрази відразливо позбиткувався над прихорошеним рссукім.
так і тут - ви напевно слішком свірєпо ненавидиш совок і совків шоб со старта зрозуміти шо "власне"(ненавиджу це слово, Боткевича ролики, слявабоху, слухаю, повторюся) я трошки пожартував. Але до речі, якщо казити про кацапів, то там зайде шо навіть демократію винайшли рускі, тобто "етруски"(ето - рускіє) - ще 1000 року до торжества Дристового. гггг.
хоча - ні над чим не слід сміятись. взагалі. хтось би сказав за рік перед вибранням Клоуна про те що Клоун буде президентом?
ну ось. так шо я просто тупо ні над чим не сміюсь. максимум механічний ржач, але ніколи не буде щирого ржання, ну, не такого як у стада - про шашлички на День обіду(худоба реально вірила і готувала шампури і бутилки), а просто навіть не сміюсь з нічого щиро вірячи що типу "цього не може бути".
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06.10.2023 15:40 Ответить
Стосовно "панфіловцефф" я пожартував. Я мав на увазі, що не треба занадтої міфологізації. До чого вона може привести ми бачимо зараз на прикладі раїсі і частини нашого люду з якого цю заразу дуже важко ввивести. Все життя (а людина я вже не молода) спостерігаю усі ці "урокі мужества", "гвардія впєрёт", "дідиваєвалі" і таке інше. Та чого далеко ходити, зараз за вікном меморіал полеглим у т.з. великій вітчизняній війні, а мимо несуть хлопця що на фронті загинув недавно. Ні, я ніяк не проти вшанування пам'яті загиблих в усіх війнах. Але проти щоб із цього робити фетіш, як у кацапів. Все життя задаюсь питанням, а чим гірші полеглі у 1й світовій чим ті хто у 2й? але ж перших ми не шанували чомусь. Вони ж теж люди, що загинули, виконуючи свій обов'язок
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06.10.2023 16:03 Ответить
так і я теж, якщо ви не зрозумів, то ніяк нікого не героїзував.
а це швидше ненависть до комуністів і як раз визнання шо в складі кровожерливої орди були..... ой!
так шо смішно навіть спершу веселе ржання дебілів шо тіпа - Расія на нас ні нападьот, ви просто(Захід) нас рассоріть рєшилі, а потім біганина і бикування в футболочках.
Ви сам як дивишся на ідіотів в цій хакі-формочці? Єрмак в ООН?
це що завгодно але не ......(слово "патріот" недоречне, окрім як - патріот Рашки, тоді ОК і логічно)
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06.10.2023 16:11 Ответить
Не знал такое...
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06.10.2023 14:27 Ответить
дурилка,якщо це так то хай тоді вони мовчки витруть соплі і хоронять своїх вбитих родичів,виховують байстрюків своїх згвалтованих дружин,сестер і дочок ! адже це привілея тільки шляхетних українців! ти теж такий,дурилка?
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06.10.2023 17:24 Ответить
Піди краще бояри наверни, бо вже ломка почалась походу!
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06.10.2023 18:23 Ответить
Ви трохи забуваєтесь, що по-перше - Московія - це не Палестина.
А по-друге - Україна зараз набагато сильнійше залежить від думки міжнародної спільноти, ніж Ізраіль. Якщо б противником України була б Палестина - ми б теж на всіх могли б класти, але коли маєш супротивников РФ - потрібна допомога і класти вже не вийде.
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06.10.2023 13:49 Ответить
та воно їм з дивану "рембувати" зручніш.
шо казати як що тут істота на кличку Боткевич висрала на стрімі з своєю як там, двоповерхова кличка блондинки... - "****** німці".
при тому шо скотина може й в\серед живих завдяки Гепардам і Айріс.
я просто чуть не озвірів. а ще воно радісно критикує Зелю шо невдячний...... ШТО???? а в дзеркало, нє, - брутальні жирні свині потірявші бритву - не дивляться?
і реально я правий, бо я просто від лицемірства ......... ну, не люблю як хтось таке падло шо йому нахаляву дають, а воно мичить і плюється з дивану і обзивається.
не мужик коротше той зарослік. реально - навіть у баби його кличка смішна, але там не вказана його власна повторюся
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06.10.2023 15:02 Ответить
А мне вот интересно, что никто не догадается ответить на звонки? Ведь явно звонят родственники и переживают...
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06.10.2023 13:48 Ответить
а мне интересно, вы 1 такой сообразительный?
ведь явно телефоны надо проверить и оформить что-то.
Нет, специально для тебя - веселый пожарник нажмет на кнопку и скажет: Хело, ваш кому вы звоните убит.
Или че ты ждеш то? - Ваш кому вы звоните - живой, просто телефон нашли, видать он за сигаретами побежал?
или как именно ты себе представляешь - ответ на звонок?
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06.10.2023 14:30 Ответить
Падли кацапські!
Щоб ви видохли всі у всьому Світі! Проклинаю!!!
А нам треба більше трьох не збиратись разом і це повинно бути законом!
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06.10.2023 13:49 Ответить
100%! Тільки сьогодні ховали хлопця, 24 роки було. Загинув на фронті.
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06.10.2023 15:10 Ответить
Ми геть усі розуміємо ,що хочуть спитати....
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06.10.2023 13:53 Ответить
Смерть кацапам 💀, кацапкам 💀и их личинкам - кацапчатам 💀!
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06.10.2023 14:04 Ответить
На Цензорі просто буревій!! Скільки тут зібралося диванного планктону,який або вимагає кари кацапам або закликає до толерантності і мудрості...Що не кажи,а зручний бойовий диван дуже додає чоловікові і мужності і мудрості...
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06.10.2023 17:28 Ответить
По твоєму й ті і ті неправі, правило золотої середини! Пнх лишньохромосомі сколківські підстилки!
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06.10.2023 18:21 Ответить
в окопі вам важко, підтримую та вірю в героїзм. ой, зараз наступ, так шо підтримую такого мужнього воїна!
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07.10.2023 10:50 Ответить
🤬🤬🤬
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06.10.2023 22:21 Ответить
 
 