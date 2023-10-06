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Воинам 93-й бригады нужна помощь со сбором на ремонт авто, необходимых для выполнения боевых заданий. ВИДЕО

Воины спецподразделения 93-й бригады просят помощи в сборе на ремонт автомобилей, необходимых защитникам для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цель - 92 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/4wPysjusq6

Номер карточки банки 5375 4112 0946 9563

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Воинам 93-й бригады нужна помощь со сбором на ремонт авто, необходимых для выполнения боевых заданий 01

Автор: 

помощь (7804) сбор (301) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+9
Попередня новина - збільшення видатків на оборонку аж на 300 мілярдів, а наступна - вся Україна з свого карману озброює хлопців га фронті. ****, якщо ми виживемо, якаж ж тіки ***** ненажерливим підарюгам при кориті.
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06.10.2023 14:38
+5
Поки вояки в окопах розчєловєчуюця (привіт підару Люські) то цивільні ждуть коли вояки прийдуть порядок наведуть. Поки ви вояк чикати будете, то їх нехера не залишиться.
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06.10.2023 14:45
+4
Я знаю, друже. Тіки от чого тоді повільна держава так швидко і оперативно забрала у хлопців 100? Щоб чикали репелента під новорічні соснові щепки?
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06.10.2023 14:54
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Попередня новина - збільшення видатків на оборонку аж на 300 мілярдів, а наступна - вся Україна з свого карману озброює хлопців га фронті. ****, якщо ми виживемо, якаж ж тіки ***** ненажерливим підарюгам при кориті.
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06.10.2023 14:38 Ответить
Мабуть вже на часі вішати щурів та шкур прилюдно на площах.
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06.10.2023 14:40 Ответить
Поки вояки в окопах розчєловєчуюця (привіт підару Люські) то цивільні ждуть коли вояки прийдуть порядок наведуть. Поки ви вояк чикати будете, то їх нехера не залишиться.
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06.10.2023 14:45 Ответить
Державна машина громіздка і повільна. Є купа дрібних речей, які вона не помічає або на які не встигає відреагувати. Наприклад, репелент. Як думаєте, він входить у штатний набір піхотинця? Ні. А спробуйте посидіти без нього влітку десь у плавнях Дніпра.
Та поки пройдуть всі процедури для внесення репеленту до штатного набору піхотинця, літо мине, а там і потреба відпаде. Тож репелент закупляють здебільшого на волонтерські гроші.
Так і тут. Машина цивільна, без номерів, тож на балансі ВЧ не стоїть. Як поремонтувати з дотриманням звітності? Та простіше зібрати приватним чином.
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06.10.2023 14:50 Ответить
Я знаю, друже. Тіки от чого тоді повільна держава так швидко і оперативно забрала у хлопців 100? Щоб чикали репелента під новорічні соснові щепки?
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06.10.2023 14:54 Ответить
От коли стосується "взять", наша держава (вірніше, окремі її представники) стають надшвидкими.
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06.10.2023 14:58 Ответить
На фото школяр ремонтує двигун?
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06.10.2023 14:38 Ответить
Пусть даже школяр. Если у человека есть способности разбираться в механизации и ему это интересно - пусть чинит. Гораздо хуже когда взрослый халтурщик по своей лени, все делает тяп-ляп.
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06.10.2023 15:05 Ответить
Так і є, тільки хлопцю дадуть копійчину, а хтось на цьому ремонті дійсно заробить.
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06.10.2023 15:18 Ответить
Ну чому зразу , школяр ,може то маленького росту людина з великим серцем??? Я знаю такого , зварювальник , золота людина
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06.10.2023 15:49 Ответить
Тільки недавно Умеров застрічався з Волонтерами…
Можливо, вирішили нарешті за > 1,5 року,і механізм надання ТАКОЇ ДОПОМОГИ на передок!
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06.10.2023 14:39 Ответить
А що робить держава. Жебраки-армію годують-волонтери, жебраки
техніку ремонтують, масксітки виготовляють, жебраки збирають гроші на потреби в ВС, а пани гастролюють та свої достатки збільшують.
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06.10.2023 16:06 Ответить
 
 