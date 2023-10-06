Воинам 93-й бригады нужна помощь со сбором на ремонт авто, необходимых для выполнения боевых заданий. ВИДЕО
Воины спецподразделения 93-й бригады просят помощи в сборе на ремонт автомобилей, необходимых защитникам для выполнения боевых задач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Цель - 92 тыс. грн.
Реквизиты для помощи:
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/4wPysjusq6
Номер карточки банки 5375 4112 0946 9563
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Та поки пройдуть всі процедури для внесення репеленту до штатного набору піхотинця, літо мине, а там і потреба відпаде. Тож репелент закупляють здебільшого на волонтерські гроші.
Так і тут. Машина цивільна, без номерів, тож на балансі ВЧ не стоїть. Як поремонтувати з дотриманням звітності? Та простіше зібрати приватним чином.
Можливо, вирішили нарешті за > 1,5 року,і механізм надання ТАКОЇ ДОПОМОГИ на передок!
техніку ремонтують, масксітки виготовляють, жебраки збирають гроші на потреби в ВС, а пани гастролюють та свої достатки збільшують.