Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 590-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание Ставки. Продолжительное. Несколько ключевых вопросов.

Первое – конечно, фронт. Ситуация по основным направлениям, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО.

Второй вопрос Ставки напрямую связан с нашей обороной, со стойкостью нашего государства. Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашей генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.

Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такова безумная логика. Но должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны понять, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем.

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Сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту нашей энергетики и за тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае чрезвычайных ситуаций. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах", – сказал Зеленский.