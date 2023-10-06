РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5101 посетитель онлайн
Новости Видео Война
3 030 77

Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 590-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание Ставки. Продолжительное. Несколько ключевых вопросов.

Первое – конечно, фронт. Ситуация по основным направлениям, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО.

Второй вопрос Ставки напрямую связан с нашей обороной, со стойкостью нашего государства. Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашей генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.

Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такова безумная логика. Но должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны понять, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем.

Читайте также: Россия для раскола поддержки Украины на Западе распространяет нарратив о коррупции, - Зеленский

Сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту нашей энергетики и за тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае чрезвычайных ситуаций. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах", – сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) энергетика (2562) Ставка (126)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему

Та невже???
Ну й кмітливий же ти!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:25
+12
Та заберіть нарешті від нього мікрофон! Ну задовбав вже!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:41
+11
Конча-Заспа захищена Женевською Оманською конвенцією.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему

Та невже???
Ну й кмітливий же ти!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:25 Ответить
ще той капiтан очевидність,б..дь
показать весь комментарий
06.10.2023 20:29 Ответить
Та коли ж воно вже заткнеться?!
Нехай краще на картоннім "роялі" зіграє!..
показать весь комментарий
06.10.2023 20:38 Ответить
Он не президент он капитан очевидность.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:38 Ответить
Он не капитан, он солдат(по званию) и уклонист по призванию! А также предатель и коллаборант по факту! Который делает всё, чтобы уничтожить страну, и при этом цинично пи@дит!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:54 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2023 21:00 Ответить
Я ***** от этого прорицателя, не понедельник, но блеванул чуток, наперед...
показать весь комментарий
06.10.2023 20:46 Ответить
а восени будемо розміновувати Чонгар....
24 ****. 2021 г.

показать весь комментарий
06.10.2023 20:56 Ответить
З таким керівництвом країни, це і не дивно
показать весь комментарий
06.10.2023 21:01 Ответить
...і веселий!
показать весь комментарий
06.10.2023 21:04 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показать весь комментарий
06.10.2023 21:45 Ответить
та ти шо! почнуть з конча заспи блазень?
показать весь комментарий
06.10.2023 20:26 Ответить
Конча-Заспа захищена Женевською Оманською конвенцією.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:29 Ответить
З пущі водиці, що реалій не знаєш??
показать весь комментарий
06.10.2023 20:31 Ответить
пуща - то для піонерлагерів та пенсів і досить далеко до *звільненої* резеденції вавиної сіми*ї для сирот це теж саме що відмова від літаків попередників
показать весь комментарий
06.10.2023 20:36 Ответить
Я б не сказав, що маєтки пороха, Кучми, мертвечука, красивої йулі та інших схожі на піонерські табори або на будинки престарілих… а любителів нових літаків доля накаже. І взагалі тут деякі на другий термін збираються…ну-ну, мріяти не шкідливо, бу га га га…..
показать весь комментарий
06.10.2023 20:46 Ответить
Тому що треба було не АТАСАМи а відразу Томагавки просити
показать весь комментарий
06.10.2023 20:28 Ответить
Якщо буде адекватна відповідь то орки репу почухають лишній раз!! А якщо буде як Береславі чи Грозі тільки соплежуйство то звичайно будуть херачить. (((
показать весь комментарий
06.10.2023 20:29 Ответить
Не може цього бути!Перестати стриляти,і все.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:29 Ответить
та вже їм не смішно.
до речі я знав шо вна другому турі треба йти, але просто я настільки тупо ненавиджу попів та лицемірів шо не міг підтримати "віромовника". може й дарма, але просто не хотів бути дураком у котрого "віра" це тіпа ужас як хорошо. в принципі ок. не покривив же "душею"
показать весь комментарий
06.10.2023 20:37 Ответить
Дарма,Ви дурак,з тюркського,той що зупинився.Але що вже тепер,пізно,покайтеся і любіть Україну
показать весь комментарий
06.10.2023 20:45 Ответить
не "Ви" а "ти". я не дідок.
а любити мені нема чого.
просто неохота щось робити з примусу.
каятись ні перед чим не буду тому що пацан просто каже - ой, неправий був. Так я ж то правий - вна другому турі - один мене(ну тіпа громадянина) обзивав салоїдом-геєм(відео про "пороблено" бачиЛи?)
другий - вірить шо я люблю вірити шо Всесвіту 7000 років(це в Писсанині написано, неявно, але вичислили) і біснується з брехунами в спідницях(тут навіть смішніше - бородаті товстуни в спідницях!!!! про щось, написане в середні віки втовкмачують).
так що, Невзоров каже русні - Нє хадітє на вибори, я теж так думаю, хоча у них то вибори пусіна, а у нас клоунада. Тепер буде - "людина Єрмака" або "бізнес партнер Єрмака".
ну ну і шо? за що саме мені "каятись"?
показать весь комментарий
07.10.2023 11:25 Ответить
На Ви це не про вік,це просто про повагу.Навіть якщо з чимось і незгоден
показать весь комментарий
07.10.2023 12:16 Ответить
а з чим саме?
з ненавистю до комуністів і попів?
ну, сорі тоді.
повага має бути до баті, але нормального. ну і там, якщо солдік, то до командира, пишуть шо Пригожина зеки поважали.
а попи - всі брехуни і лицеміри, більше того, вони знають шо толкають бидлу(а як назвати стадо вірозаврів?) туфту і збагачуються. В тих же проповідях кричать про ""ісуса" котрий розганяв міняйл". ну ну і шо? - товстий піп на джипі їде повз "безхатька" і весело рже дивлячись в Айфон, замість віддати все своє майно на таких же знедолених.
про що і, той же піп, півгодини тому, кричав для бидла на проповіді.
показать весь комментарий
07.10.2023 12:25 Ответить
Томос - це термос, ми знаємо. І коли московськи попи агітують та моляться за успіх Путіна, то це норм. Навіщо давати альтернативу, тим кому це потрібно?
показать весь комментарий
07.10.2023 01:01 Ответить
любИй піп тобі втирає баєчки древніх, якщо почитати про то шо робив Яхве, - психічно хворих проповідників.
і ті хто носиться з тутмасами і біснується з попами в "нєлєпих", тут руске слово якраз підходить, обрядами - вішає тобі не то шо лапшу\локшину на вуха, а вважає тебе бездумним бидло.
Ленін вроді правий був на рахунок попів, логіку знав видно
показать весь комментарий
07.10.2023 13:03 Ответить
це йому хтось двохнедільної давності інтерв'ю райзнера тільки сьодні показали
https://www.youtube.com/watch?v=4Vh28sOHALA
показать весь комментарий
06.10.2023 20:32 Ответить
4 секуди.
добре шо зміг виключити стаС\Вкініста.
який же ... ну, ясно, така т.з. "Доля", але ОЦЕ нам було "кимось" "суджено" "вибрати"(я не ходив на кр. 2 вибори) - і воно реально тупо Сраліна "косплеїть".
Вибачте, сталінчик "наш" тупо насолоджеється тим шо .... та шо я буду тут наводити приклади?
який жах.
м, до речі, Шапошников писав шо у нас тупо мужика за "лайк" посадили.
дошашличились?
засраліна - йди воюй.те.
мені здається шо тут вже йде .... майже жертвоприношення, я просто таке думаю, ой, прочитав, це просто хтось таке сказав, то не я придумав.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:33 Ответить
Воно не сраліна косплеїть, воно гібридне - і путю і сраліна, і вітю хведоровича одночасно намагається зіграти! Виходить поганенько, але ж " піпл хаваєт"!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:44 Ответить
може, але воно вже всадилось "владою" і, дивись, йому вже похрін шо на холці його вже сотні тисяч життів.
так шо...
давай так, а, .... я от думаю шо всяким "сильним світа цього" "предписано", тобто - його не вб.єш, ну, теоретично, тобто він має напр. - .... скажім, ситати причиною 2млн. смртей. - твоя думка яка?
я знаю яка - така як моя = ну, тоді шо, так і буде.
я теж так думаю. та не переживай, всі так думають і знають
показать весь комментарий
06.10.2023 20:53 Ответить
На кожен обстріл нас,потрібно відповідати по ним по енергетиці ,базам і т.д.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:35 Ответить
ЗАЇБАВ
показать весь комментарий
06.10.2023 20:35 Ответить
чим саме?
тим шо "порушу = піду?"
так ше тільки на виборах порушив, продемонструвавши свій бюлетень. ахахаха... або про що ви так говориш?
показать весь комментарий
06.10.2023 20:39 Ответить
а казали, що ЗЄля у Румунію поїхав і в українців сьогодні виходной на вуха та мізки !

шо, розслабились ?
показать весь комментарий
06.10.2023 22:41 Ответить
провів ставку на котрій нікуя корисного для України і її народу не вирішувалося і не вирішується
показать весь комментарий
06.10.2023 20:40 Ответить
І ще загроза Зеленої цвілі ...
показать весь комментарий
06.10.2023 20:40 Ответить
Та заберіть нарешті від нього мікрофон! Ну задовбав вже!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:41 Ответить
От і я кажу. Заїбав відосиками.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:44 Ответить
а шо ви зробили щоб цього не сталося
показать весь комментарий
06.10.2023 20:43 Ответить
А що Ви пропонуєте?Вернутись в 2018???
показать весь комментарий
06.10.2023 20:53 Ответить
І порвісити це квартальне гівно разом з усією зеленою шоблою.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:22 Ответить
Та ти шо не може бути..
показать весь комментарий
06.10.2023 20:43 Ответить
З такими аналітичними здібностями, ти б Волл Стріт просто нокаутував би!
Різні там Моргани, Бафети, Рокфелери, це ж просто діти у порівняні з тобою!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:44 Ответить
Вчора він теж розповідав, що кацапи цієї зими дронами руйнуватимуть нашу енергосистему. Сьогодні знову те саме сплітає...
У "найвеличнішого" склероз чи штатні писаки вже не знають що ще вигадати для його "нетлінних" промов, які вже давно задовбали геть усіх, крім ЗЕбілів?
показать весь комментарий
06.10.2023 20:44 Ответить
ну даже никто бы и не догадался
показать весь комментарий
06.10.2023 20:46 Ответить
я президента не слушаю- когда понял, что он сознательно соврал, когда говорил, что рашка не нападет, веры нет
показать весь комментарий
06.10.2023 20:48 Ответить
Межгалактических дров, я так понимаю, не будет. Хорошо, что Вован прозорливый у нас - сколько дров будет с миллиарда деревьев
показать весь комментарий
06.10.2023 21:17 Ответить
Только удар по энергосистеме Москвы может нам спокойно пережить зиму так как остальные города кремлевского старца не волнуют.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:56 Ответить
По перше, для того щоб бити по енергосистемі кацапів, треба мати засоби, якими можна такі удари насносити.
І в достатній кількості.
По друге, якщо ви знаєте де ці засоби знайти, чи не буде більш логічним, нанести удар по цілям військовим?
Знищити пару електростанцій, щоб московити трохи посиділи без світла, це звичайно приємно, але ще приємніше, коли наші дрони чи ракети, знищать декілька Ту-160, або завод з виробництва «Калібрів».
показать весь комментарий
06.10.2023 23:04 Ответить
Попробовал его послушать.. хватило на 25 сек...потом рвотный позыв...выключил.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:04 Ответить
А що ти, ******** гундосий, зробив щоб цього не сталося? Може закупив ППО, чи вклав гроші у статичний захист енергоструктури? Може знищив ракетоносії кацапські? А, ти фінансував смердючі говносеріали та говношоу своїх кварталівців. Гнида.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:20 Ответить
просто хтось недопродав закуплені торік генератори та павербанки тому будуть вимикати єслі шо
показать весь комментарий
06.10.2023 21:21 Ответить
Сеанс гри на фортепіано ...
показать весь комментарий
06.10.2023 21:22 Ответить
Цієї зими ми знов не зробимо собі ППО і будем камлать дайпетріот.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:23 Ответить
Зато бруківки наклали неміряно і продовжують. Та що минулого року поклали вже травою заростає, бо по ній одна людина за день проходить, може дві .Тепер кладуть бруківку, бо асфальтом вже заліпили ракетну програму. Бруківка замурує армію дронів і наступні програми, наприклад F-16, вони будуть вже бетогом заливати.
показать весь комментарий
06.10.2023 22:41 Ответить
Головне а чи зроблені висновки, чи щось робится що б захистити енергетичні обєкти ?
показать весь комментарий
06.10.2023 21:32 Ответить
конєшно зроблено тарифами захищають і дтекі збагачують
показать весь комментарий
06.10.2023 23:17 Ответить
закройтє нєбо
показать весь комментарий
06.10.2023 21:47 Ответить
Та не може бути! Як тупориле чмо може знати наперед? Невже пророк всіх часів.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:52 Ответить
таке маленьке, а так багато.
показать весь комментарий
06.10.2023 22:28 Ответить
Оце новина! Так з твоєї ж, курво гундоса оманська, подачі! Забув?!
показать весь комментарий
06.10.2023 22:44 Ответить
Його самого не нудить від свого піз...жа? Хоча ні, пиз...ти то його хліб насущний, окрім ще хером по роялю
показать весь комментарий
07.10.2023 06:04 Ответить
,Уже давно нужно оставить без электроэнергии Курск, Белгород, Крым, Воронеж, и каждый день лупить по подстанциям Подмосковья , а не %издеть. Это было бы эффективно, а не отдавать Арахамии миллиарды на дроны которые никто не видел, без экспертиз, эффективны ли они. Нахера нам дроны которые гоняются за пьяными бурятами и их боевая масса 200 грамм???? Или мини планёры,, кружков авиамоделистов 50х годов с боевой массой 300 гр и размахом крыла 3 м , что ими можно поразить , а стоят они наверняка как стратегические беспилотники Штатов с высотой полёта 15 км и боевой массой тонну. Скоро воевать прийдетсясаперными лопатками , но в первых рядах должны быть Ермак и его Зе помощники.
показать весь комментарий
07.10.2023 09:39 Ответить
 
 