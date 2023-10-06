Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 590-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что провел заседание Ставки. Продолжительное. Несколько ключевых вопросов.
Первое – конечно, фронт. Ситуация по основным направлениям, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО.
Второй вопрос Ставки напрямую связан с нашей обороной, со стойкостью нашего государства. Энергетика. Подготовка к зиме, защита объектов нашей генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.
Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такова безумная логика. Но должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны понять, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем.
Сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту нашей энергетики и за тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае чрезвычайных ситуаций. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах", – сказал Зеленский.
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Та невже???
Ну й кмітливий же ти!
Нехай краще на картоннім "роялі" зіграє!..
24 ****. 2021 г.
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
ЖеневськоюОманською конвенцією.
до речі я знав шо вна другому турі треба йти, але просто я настільки тупо ненавиджу попів та лицемірів шо не міг підтримати "віромовника". може й дарма, але просто не хотів бути дураком у котрого "віра" це тіпа ужас як хорошо. в принципі ок. не покривив же "душею"
а любити мені нема чого.
просто неохота щось робити з примусу.
каятись ні перед чим не буду тому що пацан просто каже - ой, неправий був. Так я ж то правий - вна другому турі - один мене(ну тіпа громадянина) обзивав салоїдом-геєм(відео про "пороблено" бачиЛи?)
другий - вірить шо я люблю вірити шо Всесвіту 7000 років(це в Писсанині написано, неявно, але вичислили) і біснується з брехунами в спідницях(тут навіть смішніше - бородаті товстуни в спідницях!!!! про щось, написане в середні віки втовкмачують).
так що, Невзоров каже русні - Нє хадітє на вибори, я теж так думаю, хоча у них то вибори пусіна, а у нас клоунада. Тепер буде - "людина Єрмака" або "бізнес партнер Єрмака".
ну ну і шо? за що саме мені "каятись"?
з ненавистю до комуністів і попів?
ну, сорі тоді.
повага має бути до баті, але нормального. ну і там, якщо солдік, то до командира, пишуть шо Пригожина зеки поважали.
а попи - всі брехуни і лицеміри, більше того, вони знають шо толкають бидлу(а як назвати стадо вірозаврів?) туфту і збагачуються. В тих же проповідях кричать про ""ісуса" котрий розганяв міняйл". ну ну і шо? - товстий піп на джипі їде повз "безхатька" і весело рже дивлячись в Айфон, замість віддати все своє майно на таких же знедолених.
про що і, той же піп, півгодини тому, кричав для бидла на проповіді.
і ті хто носиться з тутмасами і біснується з попами в "нєлєпих", тут руске слово якраз підходить, обрядами - вішає тобі не то шо лапшу\локшину на вуха, а вважає тебе бездумним бидло.
Ленін вроді правий був на рахунок попів, логіку знав видно
https://www.youtube.com/watch?v=4Vh28sOHALA
добре шо зміг виключити стаС\Вкініста.
який же ... ну, ясно, така т.з. "Доля", але ОЦЕ нам було "кимось" "суджено" "вибрати"(я не ходив на кр. 2 вибори) - і воно реально тупо Сраліна "косплеїть".
Вибачте, сталінчик "наш" тупо насолоджеється тим шо .... та шо я буду тут наводити приклади?
який жах.
м, до речі, Шапошников писав шо у нас тупо мужика за "лайк" посадили.
дошашличились?
засраліна - йди воюй.те.
мені здається шо тут вже йде .... майже жертвоприношення, я просто таке думаю, ой, прочитав, це просто хтось таке сказав, то не я придумав.
так шо...
давай так, а, .... я от думаю шо всяким "сильним світа цього" "предписано", тобто - його не вб.єш, ну, теоретично, тобто він має напр. - .... скажім, ситати причиною 2млн. смртей. - твоя думка яка?
я знаю яка - така як моя = ну, тоді шо, так і буде.
я теж так думаю. та не переживай, всі так думають і знають
тим шо "порушу = піду?"
так ше тільки на виборах порушив, продемонструвавши свій бюлетень. ахахаха... або про що ви так говориш?
шо, розслабились ?
Різні там Моргани, Бафети, Рокфелери, це ж просто діти у порівняні з тобою!
У "найвеличнішого" склероз чи штатні писаки вже не знають що ще вигадати для його "нетлінних" промов, які вже давно задовбали геть усіх, крім ЗЕбілів?
І в достатній кількості.
По друге, якщо ви знаєте де ці засоби знайти, чи не буде більш логічним, нанести удар по цілям військовим?
Знищити пару електростанцій, щоб московити трохи посиділи без світла, це звичайно приємно, але ще приємніше, коли наші дрони чи ракети, знищать декілька Ту-160, або завод з виробництва «Калібрів».