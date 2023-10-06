Бойцы 82-й ОДШБр дроном уничтожили модернизированную российскую БМП-2М на Запорожском направлении. ВИДЕО
Пилот дрона-камикадзе РУБАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил модернизированную российскую БМП-2М на Запорожском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 Hulio
показать весь комментарий06.10.2023 21:21
+4 YU ST
показать весь комментарий06.10.2023 21:21
+4 Николай Водяной #461390
показать весь комментарий06.10.2023 21:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Вижу.
- А сейчас?