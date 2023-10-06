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Бойцы 82-й ОДШБр дроном уничтожили модернизированную российскую БМП-2М на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пилот дрона-камикадзе РУБАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил модернизированную российскую БМП-2М на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дроны-камикадзе уничтожают вражеские полевые склады боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3088) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+8
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06.10.2023 21:21
+4
Втрачено величезні обсяги продажів російської оборонної продукції, оскільки незадовільні результати російських військових дій на полі бою означають, що потенційні покупці тепер розуміють, що російське озброєння - просто сміття.
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06.10.2023 21:21
+4
Мойша,подтаскивай дивизию армат...
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06.10.2023 21:39
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Втрачено величезні обсяги продажів російської оборонної продукції, оскільки незадовільні результати російських військових дій на полі бою означають, що потенційні покупці тепер розуміють, що російське озброєння - просто сміття.
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06.10.2023 21:21 Ответить
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06.10.2023 21:21 Ответить
рашистам шота апять трєвожна...
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06.10.2023 21:29 Ответить
Втрачено статус великої держави - тепер усі бачать, що Путін керує «потьомкінським селом». Вступаючи в цю війну, Путін вважав себе рівноправним партнером Китаю, тепер же він розуміє (і, що важливіше, це розуміє і Китай), що Росія - це держава третього або четвертого рангу, слабка і підпорядкована Китаю.
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06.10.2023 21:25 Ответить
Знатно залетел в дупло.
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06.10.2023 21:25 Ответить
- БМП видишь?
- Вижу.
- А сейчас?
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06.10.2023 21:28 Ответить
Мойша,подтаскивай дивизию армат...
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06.10.2023 21:39 Ответить
кацапа губу раскатала?
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06.10.2023 21:44 Ответить
ты ***** свинорылый свои портки двумя руками держи...
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06.10.2023 22:02 Ответить
Ничего себе рвануло, как танк с бк.
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06.10.2023 22:02 Ответить
ты ***** свинорылый вытруси из своих порток что тебе воняет...
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06.10.2023 22:12 Ответить
Біг бада бум! ))
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07.10.2023 08:53 Ответить
 
 