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В "Единой России" поддержали идею ядерного удара по Сибири: "Наступает время предупредительного выстрела". ВИДЕО

На шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой заявили, что настало время для "предупредительного выстрела" со стороны России. Депутат-единоросс поддержал идею ядерного удара по Сибири. По мнению российских политиков, удар по своей территории способен напугать НАТО.

Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в пропагандистском шоу, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, недавно кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "совершить ядерный взрыв где-то над Сибирью".

Смотрите также: На шоу Скабеевой пропагандисты размечтались о захвате Украины: "Дойти до Львова - не такая большая проблема". ВИДЕО

Автор: 

Единая Россия (298) пропаганда (3676) россия (95569) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+46
Я только за. ****** по сибиру.... и по Воронежу и по .... ну там много. это норм
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07.10.2023 16:53
+45
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07.10.2023 16:56
+36
Кацапи , ви просто оху@ єлі і навіть не усвідомлюєте з чим ви граєтесь 😠
Ваш кремлівський фюрер і вся його злобна шобла , підлягає повному
фізичному знищенню 😠
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07.10.2023 16:58
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быстрее бы уже!
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07.10.2023 18:11 Ответить
Давайте уже по Москве, мы тоже поддерживаем
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07.10.2023 18:14 Ответить
Понти чи не понти,а у москалів хвате розуму це зробити і (не стройте себе иллюзий)
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07.10.2023 18:15 Ответить
Одну мало
Чтоб другие испугались - хотя бы сотню ядреных бомб на все крупные города расеи
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07.10.2023 18:16 Ответить
когда собаке не хер делать, она лижет яйца.....так и кацапы
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07.10.2023 18:24 Ответить
Да выключите кацапам Интернет и все. Весь трафик идет через амерские сервера.
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07.10.2023 18:25 Ответить
ХА-ха-ха-ха-ха-ха......!!!!т Это писец , кацапоармяне уже от сезонного обострения херачат по своей помойке, БРАВО, полностью поддерживаю, не забудьте напоследок еще и по мацкве ********!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2023 18:27 Ответить
покрошим ядрен батон над Сибирью !

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07.10.2023 18:31 Ответить
Нормальна картинка для паРаші. У паРаші секта скопців чи ненайголовніша
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08.10.2023 01:57 Ответить
Да-да,підтримую ! захєрячте ядрьону бімбу в своїх ******,а ми всім світом подивимось S.T.A.L.K.E.R 2 в реалі.
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07.10.2023 18:36 Ответить
на жаль на таке навіть у цих ********* не вистаче дурі.
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07.10.2023 18:38 Ответить
Українці єдінадушно підтримують ядрьоний удар по Сибіру !
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07.10.2023 18:44 Ответить
А по Курску коли ?
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07.10.2023 18:44 Ответить
Кацапи, не лякайте своєю бомбою, ніхто давно вас не боїться. Світ побачив "другу" армію світу і уявив вашу бомбу.
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07.10.2023 18:54 Ответить
У них не бомба а БІМБА
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08.10.2023 01:58 Ответить
А шо на это скажет дядюшка СИ? Зачем ему на исконно китайской земле радиация?
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07.10.2023 18:59 Ответить
Вони від цього теж крєпчають.
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07.10.2023 19:15 Ответить
загрязнение рек в китае https://gp-russia.livejournal.com/1219534.html

Мост над рекой Гуйю (Guiyu).

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07.10.2023 20:51 Ответить
Ну, і хто це побаче крім ведмедів та білочок. От якби по москві шандарахнули, то в усіх новинах показали б. І всі були б такі налякані аж-аж.
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07.10.2023 19:14 Ответить
Там вже давно настало "врем'я *********** історій".
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07.10.2023 19:20 Ответить
На россии наступает время предупредительного выстрела себе в ногу
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07.10.2023 19:35 Ответить
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07.10.2023 19:44 Ответить
rashens... !!!

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07.10.2023 20:42 Ответить
Підарня просто розуміє ,що Сибір їм не втримати. І мені здається, що попереджають вони якраз не Захід. Китай , сибірські сепаратісти , а вони є, ось головна адреса спічу. Бояться, блд.
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07.10.2023 19:45 Ответить
Правильно, бей своих, чтоб чужие боялись!
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07.10.2023 19:46 Ответить
Це ж скільки китайців в Сибіру поляже?!
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07.10.2023 19:59 Ответить
Особисто я вважаю, що для отримання максимального ефекту необхідно нанести ядерний удар по москві. Чим скоріше - тим краще. Впевнений, що ця подія точно не залишиться непоміченою.
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07.10.2023 19:59 Ответить
Ці підороські телепні навіть до тієї КНІПКИ не встигнуть дістатися, як вже будуть прямувати дорогою на зустріч до всевишнього...!!!

А ще КРАЩЕ, щоб усіх до смерті налякати, ядерний удар зробити по Озерську де розташована атомна електростанція, щоб 100% і на вєрняка по Уральському хребту, щоб на землі більше не залишилося цієї підороської тупорилої мразоти...!!!

Усе це хіхоньки-хахоньки, як було не так прискорбно...!!!

Ця підороська, кремлядська хронічно хвора на онкологію мразота з самого початку так задумала усе довести, аж до ЯДЕРНОЇ війни коли вже буде подихати на монаршому горшку...!!!
А після мене хоть ПОТОП...!!!

Може хтось і одумається у цій підороській сворі мразоти і дострілить цю онкологічно-хвору мразоту...!!!

Бо увесь цей єврогомосоюз "ЗАГРАНІЦА" зброджених бобів "НАТТО" дуже довго стурбовані, занепокоєні з періодичним захворюванням на онурез та діарею котра їм конче заважає прагматично мислити так як їх смалець в макітрі спрямованийна те щоб вони не виглядали так вже на 100% сцикунами та засранцями в очах єврогейсуспільства, а не на вирішення ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ у СВІТІ...!!!
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07.10.2023 20:08 Ответить
У "Єдиній Росії" підтримали ідею ядерного удару по Сибіру: "Наступает время предупредительного выстрела". ВIДЕО Джерело:

КРАЩЕ ОДРАЗУ НАД МАСКВОЮ 🧐
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07.10.2023 20:33 Ответить
предупредительного выстрела... себе в ногу

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07.10.2023 20:45 Ответить
НАСКІЛЬКИ ЗРОЗУМІВ ЦЕ ПОВЯЗАНО З ЗАХОДОМ ПРИКОРДОНИХ ВІЙСЬК КИТАЮ НА ТЕРИТОРІ, РОСІЇ. Під час сутички полягло багатенько кацапських прикордоників, китайські прикордоники на танках зайняли лісопилки як опорні пункти "для захисту свого населення".
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07.10.2023 20:38 Ответить
Це ж який курячий розум у людини, що пропонує ядерний вибух на своїй території наплювавши на людей та природу аби пострашити бабцю великим ''пенісом''
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07.10.2023 20:48 Ответить
Кацапня хоче замаскувати ядерні випробування на відкритій поверхні під попереджувальний удар по своїй території, щоб спочатку подивитись який вражаючий ефект це спричинить, яку територію зачепить, які наслідки для навколишнього середовища і т.п. НАТО за удар рашки по своїй території нічого не відповість і це їй дасть змогу підготуватись, бо якщо одразу влуплять по території противника, то отримають у відповідь і нічого планувати тоді не зможуть. Потім це усе візьметься у розрахунок потенційних ударів по території противника, скільки і чого знадобиться. Не можна недооцінювати ворога - це правило з мистецтва війни (Карл фон Клаузевіц), не треба думати що він дурний і просто так буде гатити по собі, щоб когось налякати. Ми можемо гиржати і думати які вони тупі, але потім будемо чухати потилиці. Симонян ніхто не дозволив би просто так бовкнути якусь дурницю, це лялька-маріонетка, яка лише озвучує те що їй спускають згори.
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07.10.2023 21:04 Ответить
Щось подібне в паРаші вже було в 1810-1830 роках. Тоді теж якась нечиста сила обстріляла Наполеона в окупованій маскві
Та й на картинах тих часів Сибір виглядав без лісу, Особливо Урал
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08.10.2023 02:04 Ответить
За всю історію існування ядерної зброї проведено ТИСЯЧІ підривів ядерних бомб під час випробувань! Все вже давним-давно пораховано і передбачено....
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08.10.2023 08:45 Ответить
Обіцяю злякатись, якщо вони шарахнуть по Сибіру і ще більше злякатись - якщо по Москві.
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07.10.2023 21:32 Ответить
Це добра новина. Якщо москаль схопився за ядерну дубину справи в нього геть херові.
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07.10.2023 21:53 Ответить
А якщо по Мацквє, то запад обісреться. Валяйте. Не дякуйте за підказку.
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07.10.2023 22:41 Ответить
Головне--не заважати їм у цій справі. Та нехай побільше кидають на себе бомби/ракети. І не на Сибір, а на санкт-лєнінград, тулу, казань, мацкву...
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07.10.2023 22:44 Ответить
Одна шизанута щось сказала, а решта шизіків - одобрямс... країна ідіотів
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08.10.2023 05:03 Ответить
Краще по воронежу.У сібіру прожаває богато порабощених народів.За ради вічного правління путінско-алегархічно-мафіозних кланів вони підуть на все.Помятаєте "совок" з дебілом хрущевим.Він дійсно мріяв розвязати ядерну війну.Обосралось совкове політбюро,а не США.
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08.10.2023 05:58 Ответить
я проти удару по Сибіру, де чиста і незаймана природа! Чому природа і планета має страждати від чекістів-сатаністів?
Краще вдарити бо кремлю і по самим чекістам-сатаністам - ото БУДЕ ДІЛО!!!!
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08.10.2023 08:48 Ответить
Все ж таки краще ні в Сибирі , а в Масквє провести "прєдупрєдітєльний вистрєл"
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08.10.2023 10:00 Ответить
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