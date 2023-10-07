В "Единой России" поддержали идею ядерного удара по Сибири: "Наступает время предупредительного выстрела". ВИДЕО
На шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой заявили, что настало время для "предупредительного выстрела" со стороны России. Депутат-единоросс поддержал идею ядерного удара по Сибири. По мнению российских политиков, удар по своей территории способен напугать НАТО.
Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в пропагандистском шоу, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, недавно кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "совершить ядерный взрыв где-то над Сибирью".
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Чтоб другие испугались - хотя бы сотню ядреных бомб на все крупные города расеи
Мост над рекой Гуйю (Guiyu).
А ще КРАЩЕ, щоб усіх до смерті налякати, ядерний удар зробити по Озерську де розташована атомна електростанція, щоб 100% і на вєрняка по Уральському хребту, щоб на землі більше не залишилося цієї підороської тупорилої мразоти...!!!
Усе це хіхоньки-хахоньки, як було не так прискорбно...!!!
Ця підороська, кремлядська хронічно хвора на онкологію мразота з самого початку так задумала усе довести, аж до ЯДЕРНОЇ війни коли вже буде подихати на монаршому горшку...!!!
А після мене хоть ПОТОП...!!!
Може хтось і одумається у цій підороській сворі мразоти і дострілить цю онкологічно-хвору мразоту...!!!
Бо увесь цей єврогомосоюз "ЗАГРАНІЦА" зброджених бобів "НАТТО" дуже довго стурбовані, занепокоєні з періодичним захворюванням на онурез та діарею котра їм конче заважає прагматично мислити так як їх смалець в макітрі спрямованийна те щоб вони не виглядали так вже на 100% сцикунами та засранцями в очах єврогейсуспільства, а не на вирішення ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ у СВІТІ...!!!
КРАЩЕ ОДРАЗУ НАД МАСКВОЮ 🧐
Та й на картинах тих часів Сибір виглядав без лісу, Особливо Урал
Краще вдарити бо кремлю і по самим чекістам-сатаністам - ото БУДЕ ДІЛО!!!!