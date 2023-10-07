В "Единой России" поддержали идею ядерного удара по Сибири: "Наступает время предупредительного выстрела". ВИДЕО

На шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой заявили, что настало время для "предупредительного выстрела" со стороны России. Депутат-единоросс поддержал идею ядерного удара по Сибири. По мнению российских политиков, удар по своей территории способен напугать НАТО.

Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в пропагандистском шоу, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, недавно кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "совершить ядерный взрыв где-то над Сибирью".

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