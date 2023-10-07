Из-за нападения на Израиль – на постоянной связи с дипломатами и разведкой. Проверяется информация о гибели нашей гражданки, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 7 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Сегодня с утра – на постоянной связи с нашими дипломатами, с разведкой. Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило.

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Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля – кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея…

Террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки.

Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец-то объединят весь мир".

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