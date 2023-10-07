Из-за нападения на Израиль – на постоянной связи с дипломатами и разведкой. Проверяется информация о гибели нашей гражданки, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 7 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.
Зеленский отметил: "Сегодня с утра – на постоянной связи с нашими дипломатами, с разведкой. Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.
На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило.
Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля – кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея…
Террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки.
Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец-то объединят весь мир".
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@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710727125030813890 4 мин
Одной из причин удачной для палестинцев атаки на Израиль стало почитание Субботы евреями. В Субботу в Израиле ничего не работает, даже транспорт не ходит. Евреям запрещено включать и выключать электричество, пользоваться телефоном,.. Тупая религиозная традиция - провал обороны.
..І військові ,не були на поготові,хоча там чуть не кожен день ,якісь обстріли?
Усе Моссад знав, про ракети, про терористів, їх склад та озброєння, про наміри та плани. Питань чимало…
Заіпався просто Ізраїль піпеточнимизаходами боротися із терористами. Йому потрібна була реальна причина, щоби розгромити Газу вчисту
З повітря атака мала бути більш масована, проте залетів лише один терорист на крилі, решта Моссад знищив. Багато питань починають ставити у самому Ізраїлі
Не розносьте вигадки, більшості ізраїльтян на ці релігійні нас***ти.
уявине перепутай.
Душечка Алиев освобождает территории в Карабахе - это возвращает законно признанные земли Азербайджана.
Жители Сектора воюя за свою землю (Палестину, в законно признанных границах) террористы.
"МИД России назвал «неожиданной» войну ХАМАС с Израилем
Для России обострение конфликта между палестинским исламистским движением ХАМАС и Израилем стало неожиданностью, заявил «Интерфаксу» заместитель главы МИДа, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.
«Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», - сказал Богданов.
Дурачок Богданов сам признал, что ХАМАС - под полным контролем Москвы
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4088619.html Подешевел млядский клоун, подешевел, никому не интересен...
5-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014
Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).
Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0TXLSrUZuQT1fMGKeDY_XeJ-ekgL2duLe3uSAQMoE7xvXm8SU8YADCscY пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля
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Мама Рима и папа Саша чартером в Лондон уже убыли?
По последним данным погибших 250, раненых около полутора тысяч. Много тяжёлых и в критическом состоянии. Число захваченных заложников пока неизвестно, но их много.
ХолокостГолодомор", а про С Днем Рождения, ЗЕ Мама! Шкода, що ЗЕ Мама теж не отримала пожиттєвої стипендії, за те, що Україна останні 4,5 роки 24/7 дивиться, як Владімірссанич вчиться бути "преЗЕдентом" і вчиться не на кішках, а на Україні та українцях... https://www.youtube.com/watch?v=JojYq08yzJU
дрібні дуполизи прочитали побажання мамі Рімі і прочитали на російській мові, один там хлопчик,сказав пару слів на українській і це було в недалекому 2019 році. Цим проказана мрія Боневтіка і його реальне ставлення до нас - радянська Україна з Цапією,як одиннаріт, а не вільна, незалезна Україна, російська культура і "русский мир" і не має місця всьому українському, хоча і тоді в Конституції була українська мова, а ми є Україна, а не росія. Вся творічіть "95 кварталу" виключно на мові ворога, а це підтримка і розповсюдження "русвакого мира" і нуль українського. Так виховала його мама Ріма і "папа" стипендіат Саша.
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1710742710208913487 52 с
ГРУ вже почало таємну спецоперацію по евакуації довічного стипендіата?