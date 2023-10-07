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Из-за нападения на Израиль – на постоянной связи с дипломатами и разведкой. Проверяется информация о гибели нашей гражданки, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 7 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Сегодня с утра – на постоянной связи с нашими дипломатами, с разведкой. Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило.

Читайте также: Выросло количество жертв атаки ХАМАС на Израиль: погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 - пострадали

Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля – кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея…

Террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки.

Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец-то объединят весь мир".

Читайте также: ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Израиль (1924) обращение (748)


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Топ комментарии
+48
Вже допоміг сержанту Журавлю.
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07.10.2023 21:41
+44
Як там себе почувають мама Рима і папа Саша. Втекли від війни. Вся Україна хвилюється за них. Кому ж тоді іменну стипендію виплачувати
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07.10.2023 21:42
+32
"Вечірня казка" з дідусем Панасом набагато кращою була...
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07.10.2023 21:40
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"Вечірня казка" з дідусем Панасом набагато кращою була...
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07.10.2023 21:40 Ответить
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07.10.2023 21:46 Ответить
Боневтік-Шлемазл- це президент- нещастя. Ледве встиг переправити своїх папеле Сашу і мамеле Римму в Ізраїль, як почалася атака палестинців.
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07.10.2023 23:43 Ответить
Південь України рівний ЛНР + ДНР ЗДАВ і ТАК НЕ переживав !!! І він каже , що ТАМ ми допоможемо всім НАШИМ ЛЮДЯМ !! А тут ?? В Україні ??
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08.10.2023 01:47 Ответить
Щось це неспроста
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08.10.2023 08:02 Ответить
Дивно, що навіть пальчиком униз не поставиш. Тільки позитив, критику не приймає. Тепла ванна продовжується
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07.10.2023 21:58 Ответить
В нього папа степіндіант в Ізраілі, ось він і занепокоений про наших громадян
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07.10.2023 22:08 Ответить
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07.10.2023 21:41 Ответить
Вже допоміг сержанту Журавлю.
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07.10.2023 21:41 Ответить
Навіть не намагався. Навпаки, заборонив офіцеру евакуаційну операцію. Гнида кончена.
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07.10.2023 22:03 Ответить
Буданов , боканов и гогилашвили уже спасли папашку и мамашу ? Вот главное!
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07.10.2023 21:41 Ответить
300 еврейцев - это сила...
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07.10.2023 22:23 Ответить
Надеюсь, это таки была не мама Римма?
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07.10.2023 21:42 Ответить
Як там себе почувають мама Рима і папа Саша. Втекли від війни. Вся Україна хвилюється за них. Кому ж тоді іменну стипендію виплачувати
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07.10.2023 21:42 Ответить
чудово себе почувають в Сіоні - кушають компот
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07.10.2023 23:25 Ответить
час писати нову міфологію. про те, як один зелєнінський стипєндіат вивів із ізраїлю всих своїх заблудших родичів, чим заробив собі на підвищену пожиттєву стипендію.
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07.10.2023 21:43 Ответить
Да хто на тебе вже звертає увагу.
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07.10.2023 21:46 Ответить
"Мені не потрібне таксі - мені потрібна довічна стипендія" ©
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07.10.2023 21:46 Ответить
Люди на гімно сходили тому, що Ізраіль наших біженців неохоче приймав. Але ж ізраільтяни розуміли, що у них теж небезпечно, і теж ракети літають. А наші крикуни не розуміли
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07.10.2023 21:46 Ответить
можливо тому і не надавали нам озброєння,бо знали ,що в Ізраїлі небезпека.
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07.10.2023 21:48 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710727125030813890 4 мин

Одной из причин удачной для палестинцев атаки на Израиль стало почитание Субботы евреями. В Субботу в Израиле ничего не работает, даже транспорт не ходит. Евреям запрещено включать и выключать электричество, пользоваться телефоном,.. Тупая религиозная традиция - провал обороны.
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07.10.2023 21:47 Ответить
Тю, а чому ж тоді сьогодні цілий день на форумі ізраїльтяни строчать коментарі? Чи включати ноут/телефон - єто другоє?
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07.10.2023 21:49 Ответить
Але ж розвідка Моссад,одна з потужних розвідок світу, просрала атаку?.
..І військові ,не були на поготові,хоча там чуть не кожен день ,якісь обстріли?
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07.10.2023 21:51 Ответить
А чи не міг Ізраїль умисно сповоковувати на напад на себе, вдавши начеб то свою неготовність, щоби у подальшому отримати право усіма наявними силами та засобами розіпашити хамас та зайти на контрольовану терористами територію із метою зачистки під нуль?
Усе Моссад знав, про ракети, про терористів, їх склад та озброєння, про наміри та плани. Питань чимало…
Заіпався просто Ізраїль піпеточнимизаходами боротися із терористами. Йому потрібна була реальна причина, щоби розгромити Газу вчисту
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07.10.2023 22:02 Ответить
Дуже навіть може бути. Нагадує Другу Світову і напад японців на Перл-Харбор. Деякі історики переконані, що американці знали наперед про атаку.
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07.10.2023 22:24 Ответить
Моссад нічого не просрав - але нетаньяху, так само як наш бубочка, відмахувався від попередження розвідки - бо ***** його запевнив, що в нього все під контролем і ніхто не нападе
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07.10.2023 22:12 Ответить
Ізраїльтяни ніколи не вірили @уйлу та кацапам, робили вигляд та гроші. А от за Моссад Ви праві
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07.10.2023 22:14 Ответить
Цікавий є момент - Моссад та ЦРУ чітко бачили концентрацію озброєних бойовиків, пускових із ракетами,але на момент нападу на кордоні ЦАХАЛу не було
З повітря атака мала бути більш масована, проте залетів лише один терорист на крилі, решта Моссад знищив. Багато питань починають ставити у самому Ізраїлі
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07.10.2023 22:13 Ответить
так...я ,вже он, в ютюбі переглядував...що задаються питанням... На початок нападу, там дійсно кошмари показують...люди біжать по полю втікають...військова ізраїльська база розгромлена ,багато полонених...хамазівці викрадають людей і вивозять в Сектор Газа...Два танки Меркава знищені...багато техніки захоплено..
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07.10.2023 23:18 Ответить
Моссад ефективний тільки там де є "сайєнім". Там де їх немає моссад сліпий, глухий і абсолютно недієздатний.
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07.10.2023 23:43 Ответить
Не все евреи хасиды, это этим бездельникам в субботу даже кнопку в лифте нажать нельзя, для них по субботам лифт в автомате катается туда сюда
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07.10.2023 22:06 Ответить
А на суботу клістрони з радарів знімають? Бо у нас знімали і без суботи.
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07.10.2023 22:26 Ответить
А в Україні в Піст продажі м'яса падають до 0, а в неділю життя замирає - всі в церкві.
Не розносьте вигадки, більшості ізраїльтян на ці релігійні нас***ти.
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07.10.2023 23:36 Ответить
зелох, де самольот? мама рімма в огнє!
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07.10.2023 21:47 Ответить
У тебе 51 людина загинула за 5 секунд, Куп'янськ написав про похорони. Чому дозволили людям зібратися? Була ж від військкомату похоронна бригада. Чому цей випадок не пронісся біллю по серцю цієї людини. Ізраїль уже оправився від удару і звільняє території від терористів.
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07.10.2023 21:48 Ответить
Люди такі, навіть після цього випадку не перестануть збиратися
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07.10.2023 21:59 Ответить
"Тут дело тонкое ты только уяви не перепутай.
Душечка Алиев освобождает территории в Карабахе - это возвращает законно признанные земли Азербайджана.
Жители Сектора воюя за свою землю (Палестину, в законно признанных границах) террористы.
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07.10.2023 22:08 Ответить
за свій лугандон переживаєш?
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07.10.2023 23:14 Ответить
А и правда, может, я что-то пропустил? И было требование срочно собрать Совет безопасности, указание разослать по всем мировым СМИ фотографии трагедии в селе под Купянском, где фашистами за один раз было убито огромное количество мирных жителей? Или это не обязательно, убиты ведь украинцы? А вот свои за морем на земле предков - это трагедия, да еще и папаня-проффесор с мамочкой там.
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08.10.2023 07:38 Ответить
Ну шо шановні догралисьЄ така версія,що все зроблене під Іран, там скоріше всього вже є ядерка. Носилися з тим іраном , с писаною торбою,а тепер,весь світ не знає що з цим робити.Маятник качнувся,і що далі,ніхто не знає
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07.10.2023 21:50 Ответить
Израиль начинает жесткое рубилово в Газе, подключается Иран и становится 2 на 1. После нескольких недель рубилова ООН и мировая общественность, включая Катар и СА, продавливают Израиль пойти на попятную и освободить часть территории.
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07.10.2023 22:21 Ответить
хрен вам свинорылым - скоро 300 еврейцев подключаться и вам мат...
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07.10.2023 22:25 Ответить
Ядерка, ядерка.... в Ірану є саудовські, катарські, емаратські, іракські, та кувейтські нафто і газо термінали на іншій стороні Перської затоки. Терористичний удар по них, і в усього світу настане ж...а. От тому їх і не чіпають, надіються, що в якийсь момент "саме розсосеться".
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07.10.2023 23:41 Ответить
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07.10.2023 21:50 Ответить
ого,підсрачників надавали
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07.10.2023 21:54 Ответить
бравые мюсли- не такие бравые
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07.10.2023 22:03 Ответить
Порахували як баранів )))
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07.10.2023 22:27 Ответить
Напевно двадцять першому найбільше некомфортно )))
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07.10.2023 22:29 Ответить
Вони живі?
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07.10.2023 23:57 Ответить
Тільки що прочитала, що якщо відсутність зе не впливає на військову і політичну діяльність України, то може нехай і не повертається.
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07.10.2023 21:54 Ответить
Ви маєте рацію !!!
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07.10.2023 21:58 Ответить
А суд? Заочно?
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08.10.2023 07:40 Ответить
"Аль-Арури добавил, что "ХАМАС поддерживает связь с международными и региональными партиями" и намекнул, что "получал предложения о посредничестве". Он также обвинил США в предоставлении финансовой и военной помощи Украине, но "пренебрегая палестинцами".

"МИД России назвал «неожиданной» войну ХАМАС с Израилем

Для России обострение конфликта между палестинским исламистским движением ХАМАС и Израилем стало неожиданностью, заявил «Интерфаксу» заместитель главы МИДа, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

«Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», - сказал Богданов.

Дурачок Богданов сам признал, что ХАМАС - под полным контролем Москвы
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07.10.2023 21:57 Ответить
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07.10.2023 22:13 Ответить
Ці фото треба поширювати на Ізраільські чати,форуми, новини. Хай бачуть хто підтримує вбивць їхнього народу.
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08.10.2023 00:16 Ответить
хто хоче - той про це знає, а ізраільській ваті щось доказувати - це як з нашою ватою дискутувати. Так само марно.
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08.10.2023 00:25 Ответить
а https://www.youtube.com/watch?v=hjfWkeItxuE Порошенко у Швеції часу не гає!
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07.10.2023 23:16 Ответить
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07.10.2023 22:04 Ответить
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07.10.2023 22:11 Ответить
October 7th, 2023
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4088619.html Подешевел млядский клоун, подешевел, никому не интересен...


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07.10.2023 23:10 Ответить
Ну ЗеГевара завше " в тємє"... Ізраїль десятиліттями витрачав на армію 15-30% ВВП. Шашликів там ніхто не смажив. І кордонів ніхто не закривав. Навряд чи Ізраїль потребуватиме чиєїсь допомоги, щоб упоратися з атакою. Для них це не "війна зненацька", а перманентний стан ворогування 78 років.
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07.10.2023 22:06 Ответить
Тільки ісраїль може протриматися у війні високої інтенсивності лише 30 днів, а Україна протрималася без допомоги більше ніж півроку.
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07.10.2023 22:11 Ответить
Ага, а "Київ за 3 дні". 30 днів це за умови якщо усі підуть на фронт і стрілятимуть, поки не закінчаться патрони. Нагадаю у Ізраїля є потужна військова промисловість, яку вони, розвивали, а не пускали на чермет (от дивні люди?). Є союзники і є ядерна зброя, якою на 31 день, вони без жодних моральних дилем, випалять усіх арабських сусідів.
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07.10.2023 23:45 Ответить
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07.10.2023 22:09 Ответить
Ця пресуха відбулася перед "концертом" 95-го кв. перед спецзагоном МО РФ під командуванням поле. Бєзлєра ("Бєса"):
5-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014



Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).

Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0TXLSrUZuQT1fMGKeDY_XeJ-ekgL2duLe3uSAQMoE7xvXm8SU8YADCscY пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля
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07.10.2023 22:15 Ответить
Художник А. Зеленский. Просто совпадение... Наверное
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07.10.2023 23:59 Ответить
Боже! Какая забота о безопасности граждан Украины в Израиле! Какой пафосный цинизм. На граждан Украины с лета 2021 года зеленскому и слугам народа было насрать.
===============
Мама Рима и папа Саша чартером в Лондон уже убыли?
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07.10.2023 22:13 Ответить
Не дають Валоді в Іспанії спокійно булки погріти.
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07.10.2023 22:15 Ответить
Пусть берет автомат и записывается в Цахал.
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07.10.2023 22:18 Ответить
Срочно надо поделится успешным ноухау: как отбиватся асфальтом
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07.10.2023 22:21 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По последним данным погибших 250, раненых около полутора тысяч. Много тяжёлых и в критическом состоянии. Число захваченных заложников пока неизвестно, но их много.
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07.10.2023 22:24 Ответить
противно; тупой Зеленский сейчас купается на юге Португалии, а нам шлёт тупые видосики
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07.10.2023 22:27 Ответить
ЗЕ таке тупем,що його відосики треба блокувати!
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07.10.2023 22:35 Ответить
Нападение на Израиль произошло исключительно по вине самого Израиля потому что прокаженную мразь армия Израиля должна была безжалостно добивать в собственном логове после первой атаки на Израиль 50 лет назад. Вот к чему привели переговоры о мире с агрессорами.
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07.10.2023 22:35 Ответить
Хотілося б пригадати відео 2019 року, ні, не про "Томос-термос", не про "Україну-актрісу нємєцкіх фільмав для взрослих", не про "сєньйор Холокост Голодомор", а про С Днем Рождения, ЗЕ Мама! Шкода, що ЗЕ Мама теж не отримала пожиттєвої стипендії, за те, що Україна останні 4,5 роки 24/7 дивиться, як Владімірссанич вчиться бути "преЗЕдентом" і вчиться не на кішках, а на Україні та українцях... https://www.youtube.com/watch?v=JojYq08yzJU
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07.10.2023 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JojYq08yzJU
дрібні дуполизи прочитали побажання мамі Рімі і прочитали на російській мові, один там хлопчик,сказав пару слів на українській і це було в недалекому 2019 році. Цим проказана мрія Боневтіка і його реальне ставлення до нас - радянська Україна з Цапією,як одиннаріт, а не вільна, незалезна Україна, російська культура і "русский мир" і не має місця всьому українському, хоча і тоді в Конституції була українська мова, а ми є Україна, а не росія. Вся творічіть "95 кварталу" виключно на мові ворога, а це підтримка і розповсюдження "русвакого мира" і нуль українського. Так виховала його мама Ріма і "папа" стипендіат Саша.
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08.10.2023 08:56 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

·

https://twitter.com/newstop_us/status/1710742710208913487 52 с

ГРУ вже почало таємну спецоперацію по евакуації довічного стипендіата?
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07.10.2023 22:45 Ответить
На територію Італії, бо в Україні йому не можна, тут все може статися.
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08.10.2023 09:18 Ответить
Так би переймався тоді коли попереджали тебе, виродок, про напад Московії на Україну.
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07.10.2023 23:00 Ответить
Не здивуюсь, якщо скаже, що потрібно терміново відправити найкращих українських солдат на підтримку ізраїлю, а в Україні почекають, якось і без них справляться.
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07.10.2023 23:08 Ответить
А як там мама Рима?
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07.10.2023 23:33 Ответить
Бідний посол в Ізраїлі, з перших секунд він не про свою сім'ю думав, а про Зеленських переймався. Я уявляю, який там кіпіш був в посольстві з цього приводу.
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07.10.2023 23:47 Ответить
Ну, шо вам сказать евреи? Шолом...
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08.10.2023 00:41 Ответить
Это случилось в день рождения Путина

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08.10.2023 03:19 Ответить
Воно працює.
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08.10.2023 07:04 Ответить
токи маму рыму отправил на родину и тебе облом
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08.10.2023 07:22 Ответить
Жужжит как пчела, не перепрацюйся вова.
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08.10.2023 08:00 Ответить
 
 