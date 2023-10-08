РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8921 посетитель онлайн
Новости Видео
7 509 70

Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан в Израиле, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 октября обратился с традиционным видеообращением к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара террористов. Премьер-министр проинформировал о ситуации по состоянию на данный момент и действиях сил обороны и безопасности Израиля.

Между украинским Посольством и полицией Израиля все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким.

Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в Посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля.

Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности.

Очень важно, чтобы весь мир – весь – не остался в стороне от того, что произошло сейчас, и реагировал максимально принципиально.

Многих поразила дерзость террористического нападения. Вызывающая и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать вместе с нашими партнерами ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий.

Террор открыл слишком много фронтов против человечества. Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира.

Быть сильным в таких условиях – это противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора. Именно это. Помогать. Помогать.

Читайте также: Зеленский и Нетаньяху провели экстренный телефонный разговор: обсудили влияние нападения на Израиль на безопасность в регионе и за его пределами

Слава всем, кто сражается и работает ради нашего государства! Слава нашему крепкому народу Украины! И спасибо всем, кто помогает преодолевать террор!", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Израиль (1926) обращение (751)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
маму рімму і батю саню вже вивіз у монако чартером за гроші українських платників податків?
показать весь комментарий
08.10.2023 21:35
+30
Вова, расскажи, кто тебя надоумил вывезти 4 октября маму Римму и папу Сашу?
показать весь комментарий
08.10.2023 21:37
+26
***** дебіл у цього терору є ім'я, прізвище та поганяло - *****
показать весь комментарий
08.10.2023 21:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Serg Wысоцкий

@SergAlbertich

·

https://twitter.com/SergAlbertich/status/1711068785904402539 1 ч

Израильская военнослужащая удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу По её словам, она служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно в секторе Газа. И в конце у неё очень интересный вывод... или вопрос..

https://twitter.com/i/status/1711068785904402539
показать весь комментарий
08.10.2023 21:35 Ответить
Ах , как он волнуется ЗА НАШИХ людей в Израиле !!! Кто бы ТАК ПОВОЛНОВАЛСЯ за наших людей в Украине ???
показать весь комментарий
08.10.2023 22:42 Ответить
Мір в очкє хамаса...
Шаттли в сектор газа...
Ну і хруст францусской булкі канєшноже. Как тут бєз нєво...
показать весь комментарий
08.10.2023 23:03 Ответить
маму рімму і батю саню вже вивіз у монако чартером за гроші українських платників податків?
показать весь комментарий
08.10.2023 21:35 Ответить
І не тількі все шобло кварталу!!!!
показать весь комментарий
08.10.2023 22:32 Ответить
Вивіз заздалегідь в Португалію. Декілька днів тому.
Московські куратори завчасно попередили.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:40 Ответить
НЕКАЗКА-БУВАЛЬЩИНА

Розклад ролей у політборделі Зевлади -

Єрмак ,секретар офісу виконавців ролі ПРезидента України, виконує роль Президента у практичних завданнях, виконує роль міністра закордонних справ, іноді даючи слово своєму помічникові Кулебі.
Зеленський - виконує роль президента України на міжнародних зустрічах, в Україні та поза нею, а також працює прессекретарем себе та Єрмака , іноді ділячись з Єрмаком обовʼязками прессекретаря .

Увесь гадюшник Офісу під сценарною з Кремля назвою " ОПУ" для виконання ролей ДВОГОЛОВОГО Президента України - ПРедставницький центр ********** в Україні .

Верховна Рада - виконує роль представницького органу демократично вибраної влади народу , другого за занченнням у бувшій парламентсько-Президентській Україні , в котрій влада захоплена двоголовим ПРезидентом , узурпатором законотворчості та вільної роботи обраних народом парламентарів від опозиції .ПРоЗЕвладні парламентарі , котрі вже давно просрали свою більшість, безкоаліційно злигалися з агентами ***** для сумісних голосувань .

СТЕФАНЧУК та два його помічника на сцені БУВШОГО демократичного парлеманту -це виконувачі ролей раніше констутиційно діючої ВР , а зараз граючі спектакль під назвою "ПАРЛАМЕНТ"

Й ГОЛОВНЕ - УСЯ ВЛАДА ПРАЦЮЄ НА "САМООКУПАЄМОСТІ" - в військовий час це називається МАРОДЕРСТВОМ

ОТАКА *****, МАЛЯТКА , під назвою ДЕМОКРАТІЧНА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА
показать весь комментарий
09.10.2023 02:31 Ответить
Вова, расскажи, кто тебя надоумил вывезти 4 октября маму Римму и папу Сашу?
показать весь комментарий
08.10.2023 21:37 Ответить
Буданоф)))
показать весь комментарий
08.10.2023 22:33 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2023 22:40 Ответить
Ще один кретин з автоматом
показать весь комментарий
09.10.2023 00:13 Ответить
Звідки в тебе така інформація?
показать весь комментарий
08.10.2023 23:05 Ответить
Я им билеты загнал по спекулятивной цене.
показать весь комментарий
08.10.2023 23:05 Ответить
Вони ще на цирк пішли до тебе?
показать весь комментарий
08.10.2023 23:39 Ответить
На цирк ты сходил 21 апреля 2019-го. Тогда клоун тебе в мозги насрал.
показать весь комментарий
09.10.2023 07:23 Ответить
***** дебіл у цього терору є ім'я, прізвище та поганяло - *****
показать весь комментарий
08.10.2023 21:37 Ответить
воно цього не скаже , дайте дебілу текст, щоб як його боти не порівнював реакцію США на Ізраїль з Україною ! Й то вже буде добре - як ще гопнічати не почне...
показать весь комментарий
08.10.2023 21:40 Ответить
Але там точно збережеться тато й його стипендія , а ти тільки крадеш та відосиш - а оборонку будувати -НЄ?
показать весь комментарий
08.10.2023 21:38 Ответить
«Безцеремоно залізли нам у кишеню» - Зеленський різко засудив прохання Ізраїлю к США щодо надання військової допомоги.
показать весь комментарий
08.10.2023 21:41 Ответить
невже вже встиг?
показать весь комментарий
08.10.2023 21:51 Ответить
Де це Зеленський таке сказав??
показать весь комментарий
08.10.2023 22:13 Ответить
"прохання Ізраїлю к США"
Помітили? - К, не "до", а К. Схоже в ольгинському геббельс-будинку, знову перекладач заглючило.
А на паРаша ТВ ще і не таке вигадують, після "бойових комарів укронацистів", мене уже нічого не дивує.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:19 Ответить
Завтра будет война / Украина накануне агрессии // №532 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0
показать весь комментарий
08.10.2023 21:42 Ответить
Сил зла і сили діпілов вистачає на всій планеті
показать весь комментарий
08.10.2023 21:46 Ответить
ООН догралися,безпека світу ,припинила існування.Наступає новий світовий лад,де має знащення вже домовленності груп країн в своїх інтересах.
показать весь комментарий
08.10.2023 21:46 Ответить
Побрийся чудо ... ти схоже на бомжа.
показать весь комментарий
08.10.2023 21:47 Ответить
Коли голова держави, ігноруючи свої обов'язки, записує щодня беззмістовні відео, це дуже погана ознака.
Черчиль та Рузвельт не виступали по радіо двічи на день, бо вони працювали з ранку до ночі!
І Черчиль не зустрічався з іноземними лідерами, одягши військову форму (хоча міг би, бо мав військове звання і чисельні винагороди).
показать весь комментарий
08.10.2023 21:47 Ответить
С*КА, БЛ*ДЬ!!!!

"Між Українським Консульством, та поліцією Ізраїля - є вся необхідна співпраця"

А між міноборони України та Ізраїлю, є співпраця?????? Чи тільки по ввезенню - вивезенню рими з сашею???

Ті су*ка ще погоду на Марсі прокоментуй.

ЧМО.
показать весь комментарий
08.10.2023 21:50 Ответить
Плакати в Секторі Газа,як би натякають кого потрібно знищити аби в світі стало спокійно
показать весь комментарий
08.10.2023 21:52 Ответить
На правому фото то Коломойський??
показать весь комментарий
09.10.2023 09:27 Ответить
ні,і Коломойский не заслуговує смерті,він повинне відсидіти років так 14 з повною конфіскацаєю майна,я так вважаю
показать весь комментарий
09.10.2023 09:30 Ответить
Знову ''наче Гриць з конопель''
показать весь комментарий
08.10.2023 21:52 Ответить
Пилип з конопель вискакує
показать весь комментарий
08.10.2023 23:27 Ответить
Нетаньягу вже не голиться і одягнув театральне хакі? - До речі Нетаньягу, на відміну від перебиранця боневтіка, кадровий військовий...
показать весь комментарий
08.10.2023 21:53 Ответить
Натаньяху в десна цілувався з ******
показать весь комментарий
08.10.2023 21:54 Ответить
Так, він мудак - я знаю...
показать весь комментарий
08.10.2023 22:00 Ответить
Рабінович не просився назад у Верховну Раду?
показать весь комментарий
08.10.2023 22:01 Ответить
Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян в Ізраїлі, - Зеленський. Джерело: - Так, звичайно, зверненням від "ваших" громадян першочергова увага.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:04 Ответить
Констатує факти,відправив би з Польщі за ними свій модерновий літак.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:07 Ответить
Володя, ти нещодавно залізно обіцяв добрі новини з лінії фронту, патякав про звільнення Бахмуту та ще двох міст, правда яких - не сказав! То як там справи з цим? Ізраїль з ХАМАСом і без тебе швидко розбереться!
показать весь комментарий
08.10.2023 22:08 Ответить
Цікаво виходить, жоповтік вже другий раз за кілька днів перед масштабними обстрілами вивозить папу ссанича і маму ріму з країн які будуть атаковані ракетами. Якщо українських спецслужб( по зрозумілим причинам) до нього нема питань поки що, то ізраїльський моссад міг би зайнятись питанням джерел інформації шашличники.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:14 Ответить
Объективно говоря, очень не хочется, но навряд ли возможно будет этого избежать - нас ждёт Мировая Бойня №3 (ну или политкорректно - Третья мировая война).
С одной стороны будет НАТО + Япония + Индия + Украина + Израиль + Южная Корея + Австралия + Новая Зеландия + Тайвань + Сирия (анти-асадовская) + сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а с другой стороны Китай + россия + Иран + Северная Корея + Беларусь + Сирия (асадовская) +сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, может быть и СНГ (а может и нет).
Когда кто-то начнёт решительно побеждать, возможно применение ядерного оружия.
Хочется верить, что я ошибаюсь. Но слишком много ненависти накопилось, противоречий, злости. И слишком явно инфраструктура международных организаций не отвечает актуальному состоянию дел - на ООН, ОБСЕ, СЕ, МАГАТЭ, международные суды и прочие организации все просто ложили большой и толстый . . . Право силы сегодня явно в приоритете перед силой права.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:15 Ответить
пока шиза на ровном месте исключительно у Хйла. нам от этого конечно нисколько не легче.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:46 Ответить
Шиза не тільки у господіна пу але і у товаріща сі, який постійно заявляє що готується «возвращать» Тайвань в родную говень, в тому числі і за допомогою військової сили. Все вказує на те, що світ таки знаходиться на порозі грандіозного шухера.
показать весь комментарий
08.10.2023 23:14 Ответить
ну хз, как по мне, история говорит, что шансы не очень большие. все же культура, экономика, мозги и т.п. максимум - попытка блокады или угрозы. товарищ Си не дурак (как минимум со стороны) в отличие от Хйла. за 20 лямов человек и кусок условной \киевской области\ (имея 2 ярда населения и буквально все что хочешь) себе жопу порвать прям сейчас - кому оно надо. хотя шанс конечно имеется.
показать весь комментарий
09.10.2023 19:37 Ответить
Звідки він такий "втомлений відпочинком" відосить на фоні білої стіни. Напевно знову десь в "Омані№2"?
показать весь комментарий
08.10.2023 22:27 Ответить
Проспав агресію Зеленський, проспав і Нетаньяху.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:30 Ответить
Нетаньяху не проспав. Моссад попередив завчасно. Просто був потрібен залізобетонний привід раз і назавжди вирішити проблему арабських анклавів.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:43 Ответить
Євреї не вибачать такої ціни для "залізобетонного приводу".
показать весь комментарий
08.10.2023 22:50 Ответить
Українці регіональним. недобиткам у Зевладі також не вибачать
показать весь комментарий
09.10.2023 02:22 Ответить
Мені цікаво , а плюсики молодим ботам ставлять нічні наглядачі , зі стажем ?
показать весь комментарий
09.10.2023 02:25 Ответить
Зеленський ПРоспав з ріегіональщиками? сПРавді? оце діагноз!!!
показать весь комментарий
09.10.2023 02:21 Ответить
Тримайте, будь ласка, у свої коментарях більш чіткої логіки. Щоб не трапилось випадкового дружнього вогню.
показать весь комментарий
09.10.2023 03:53 Ответить
Немає сил. Він поговорив з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Більшість аплодує і кричать : "Який молодець!" Стоп-стоп. Хто він ? Президент ? Значить Гарант прав кожного українця. Якщо ти не захищаєш українця, то хто ти ? Суд над Червинським. Людина сидить і чекає, які до нього з боку держави звинувачення. Порушуються права Людини на очах світу. Але Він бачить все, війна в Ізраїлі, Бахмут, Харківщина. А під носом не бачить, що йде війна з пересічним українцем. Повернеться Він на землю України чи літатиме у світлі прожекторів світу ? І чи треба його опустити на грішну землю ?
показать весь комментарий
08.10.2023 22:31 Ответить
99 дзвінків від мами ріми, та 2 дзвінка від папи саші.
показать весь комментарий
08.10.2023 22:36 Ответить
У Зеленського напевно є громадянство Ізраіля, як і в його батьків. Чи може людина з подвійним громадянством обіймати піст презіка і головнокомандуючого? Цікаво .
показать весь комментарий
08.10.2023 22:49 Ответить
рятувати громадян не царське діло, це ж не собачка з дівчинкою, яка застрягла в Ухані
показать весь комментарий
08.10.2023 22:51 Ответить
наші громадяни знаходяться в Україні
показать весь комментарий
08.10.2023 23:16 Ответить
А шо то за порошок у тебе на носі?
показать весь комментарий
08.10.2023 23:18 Ответить
Наших можно перекинуть кораблями на Кипр. В Израиле может работать лимассольский корабль "EDT SIMI". Я уж не говорю, шо любыми другими.
показать весь комментарий
08.10.2023 23:22 Ответить
Звбываем об "EDT SIMI", бо смена владельца, находится на северо-востоке Южн. Америки под именем "Parana".

показать весь комментарий
08.10.2023 23:51 Ответить
Мені СОРОМНО! ... Мені КОЖНИЙ РАЗ СОРОМНО, коли під час різних катастроф Україна постійно говорить про "питанні безпеки та захисту громадян України" в тому місці, де ПОТЕРПАЮТЬ УСІ ЛЮДИ ОДНАКОВО - НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГРОМАДЯНСТВА!

Мені СОРОМНО, що одразу після "узагальненого" співчуття Україна кожний раз вставляє згадку про "питання безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі"!

Я думаю, що НЕОБХІДНО розділяти функції дипломатичних установ і позицію держави. Дип. установи можуть розшукувати громадян України, щоб допомогти і їм теж - серед інших. Але позиція держави має бути однаковою для всіх людей, допомагати треба всім постраждалим або, тим більше, людям під загрозою РІВНОЮ МІРОЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД їхнього ГРОМАДЯНСТВА.

ІНАКШЕ СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, що Україну цікавлять тільки її громадяни, а інші люди - ні, і тому про них Україна говорить просто формальні фрази, оскільки Україна постійно виділяє допомогу і увагу своїм громадянам у своїх промовах. А при такому нерівному ставленні до інших майже повністю НЕЛОГІЧНИМИ виглядають розмови про необхідність допомагати Україні захищатися від нападу Росії (чи будь-кого іншого).
показать весь комментарий
09.10.2023 04:26 Ответить
Да, цирк 95 кварталу продовжується. Громадяни України в Ізраїлі зверталися до свого посольства за роз'ясненням, як себе поводити під час терористичного нападу, чи щоб їх вивезли звідти? Що воно взагалі несе?
показать весь комментарий
09.10.2023 04:52 Ответить
Ізраїльтян теж закрили в власні країні і заборонили виїзджати?
показать весь комментарий
09.10.2023 06:06 Ответить
Ця війна в Ізраїлі - це вже 2 найбільша поразка і найбільше недопрацювання ГУР МО України після масованого нападу РФ на Україну у лютому 2022:

Якби ГУР МО України дізналося про підготовку цієї війни і попередило Ізраїль (і ще деякі країни),
то Ізраїль, скоріш за все, став би одним із найбільш надійних союзників України, а декілька сотень людей були б досі живі.
показать весь комментарий
09.10.2023 06:33 Ответить
За сержанта Журавля так не вспоминал
показать весь комментарий
09.10.2023 07:01 Ответить
 
 