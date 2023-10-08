Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан в Израиле, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 октября обратился с традиционным видеообращением к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара террористов. Премьер-министр проинформировал о ситуации по состоянию на данный момент и действиях сил обороны и безопасности Израиля.

Между украинским Посольством и полицией Израиля все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким.

Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в Посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля.

Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности.

Очень важно, чтобы весь мир – весь – не остался в стороне от того, что произошло сейчас, и реагировал максимально принципиально.

Многих поразила дерзость террористического нападения. Вызывающая и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать вместе с нашими партнерами ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий.

Террор открыл слишком много фронтов против человечества. Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира.

Быть сильным в таких условиях – это противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора. Именно это. Помогать. Помогать.

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Слава всем, кто сражается и работает ради нашего государства! Слава нашему крепкому народу Украины! И спасибо всем, кто помогает преодолевать террор!", - подчеркнул Зеленский.