Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан в Израиле, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 октября обратился с традиционным видеообращением к украинцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
Украинский президент отметил: "Сегодня говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара террористов. Премьер-министр проинформировал о ситуации по состоянию на данный момент и действиях сил обороны и безопасности Израиля.
Между украинским Посольством и полицией Израиля все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким.
Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в Посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля.
Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности.
Очень важно, чтобы весь мир – весь – не остался в стороне от того, что произошло сейчас, и реагировал максимально принципиально.
Многих поразила дерзость террористического нападения. Вызывающая и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать вместе с нашими партнерами ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий.
Террор открыл слишком много фронтов против человечества. Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира.
Быть сильным в таких условиях – это противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора. Именно это. Помогать. Помогать.
Слава всем, кто сражается и работает ради нашего государства! Слава нашему крепкому народу Украины! И спасибо всем, кто помогает преодолевать террор!", - подчеркнул Зеленский.
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@SergAlbertich
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https://twitter.com/SergAlbertich/status/1711068785904402539 1 ч
Израильская военнослужащая удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу По её словам, она служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно в секторе Газа. И в конце у неё очень интересный вывод... или вопрос..
https://twitter.com/i/status/1711068785904402539
Шаттли в сектор газа...
Ну і хруст францусской булкі канєшноже. Как тут бєз нєво...
Московські куратори завчасно попередили.
Розклад ролей у політборделі Зевлади -
Єрмак ,секретар офісу виконавців ролі ПРезидента України, виконує роль Президента у практичних завданнях, виконує роль міністра закордонних справ, іноді даючи слово своєму помічникові Кулебі.
Зеленський - виконує роль президента України на міжнародних зустрічах, в Україні та поза нею, а також працює прессекретарем себе та Єрмака , іноді ділячись з Єрмаком обовʼязками прессекретаря .
Увесь гадюшник Офісу під сценарною з Кремля назвою " ОПУ" для виконання ролей ДВОГОЛОВОГО Президента України - ПРедставницький центр ********** в Україні .
Верховна Рада - виконує роль представницького органу демократично вибраної влади народу , другого за занченнням у бувшій парламентсько-Президентській Україні , в котрій влада захоплена двоголовим ПРезидентом , узурпатором законотворчості та вільної роботи обраних народом парламентарів від опозиції .ПРоЗЕвладні парламентарі , котрі вже давно просрали свою більшість, безкоаліційно злигалися з агентами ***** для сумісних голосувань .
СТЕФАНЧУК та два його помічника на сцені БУВШОГО демократичного парлеманту -це виконувачі ролей раніше констутиційно діючої ВР , а зараз граючі спектакль під назвою "ПАРЛАМЕНТ"
Й ГОЛОВНЕ - УСЯ ВЛАДА ПРАЦЮЄ НА "САМООКУПАЄМОСТІ" - в військовий час це називається МАРОДЕРСТВОМ
ОТАКА *****, МАЛЯТКА , під назвою ДЕМОКРАТІЧНА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА
Помітили? - К, не "до", а К. Схоже в ольгинському геббельс-будинку, знову перекладач заглючило.
А на паРаша ТВ ще і не таке вигадують, після "бойових комарів укронацистів", мене уже нічого не дивує.
https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0
Черчиль та Рузвельт не виступали по радіо двічи на день, бо вони працювали з ранку до ночі!
І Черчиль не зустрічався з іноземними лідерами, одягши військову форму (хоча міг би, бо мав військове звання і чисельні винагороди).
"Між Українським Консульством, та поліцією Ізраїля - є вся необхідна співпраця"
А між міноборони України та Ізраїлю, є співпраця?????? Чи тільки по ввезенню - вивезенню рими з сашею???
Ті су*ка ще погоду на Марсі прокоментуй.
ЧМО.
С одной стороны будет НАТО + Япония + Индия + Украина + Израиль + Южная Корея + Австралия + Новая Зеландия + Тайвань + Сирия (анти-асадовская) + сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а с другой стороны Китай + россия + Иран + Северная Корея + Беларусь + Сирия (асадовская) +сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, может быть и СНГ (а может и нет).
Когда кто-то начнёт решительно побеждать, возможно применение ядерного оружия.
Хочется верить, что я ошибаюсь. Но слишком много ненависти накопилось, противоречий, злости. И слишком явно инфраструктура международных организаций не отвечает актуальному состоянию дел - на ООН, ОБСЕ, СЕ, МАГАТЭ, международные суды и прочие организации все просто ложили большой и толстый . . . Право силы сегодня явно в приоритете перед силой права.
Мені СОРОМНО, що одразу після "узагальненого" співчуття Україна кожний раз вставляє згадку про "питання безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі"!
Я думаю, що НЕОБХІДНО розділяти функції дипломатичних установ і позицію держави. Дип. установи можуть розшукувати громадян України, щоб допомогти і їм теж - серед інших. Але позиція держави має бути однаковою для всіх людей, допомагати треба всім постраждалим або, тим більше, людям під загрозою РІВНОЮ МІРОЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД їхнього ГРОМАДЯНСТВА.
ІНАКШЕ СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, що Україну цікавлять тільки її громадяни, а інші люди - ні, і тому про них Україна говорить просто формальні фрази, оскільки Україна постійно виділяє допомогу і увагу своїм громадянам у своїх промовах. А при такому нерівному ставленні до інших майже повністю НЕЛОГІЧНИМИ виглядають розмови про необхідність допомагати Україні захищатися від нападу Росії (чи будь-кого іншого).
Якби ГУР МО України дізналося про підготовку цієї війни і попередило Ізраїль (і ще деякі країни),
то Ізраїль, скоріш за все, став би одним із найбільш надійних союзників України, а декілька сотень людей були б досі живі.