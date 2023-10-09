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Бойцы методически уничтожают группу оккупантов: "Убийственный микс - кассеты, арта, дроны". ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины методически истребляют группу российских оккупантов с помощью артиллерии и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, опубликованной в соцсетях, под "горячую" руку бойцов попало около десяти оккупантов. К уничтожению захватчиков украинские воины подошли комплексно - сначала ударили артиллерией, используя разные типы боеприпасов, в том числе и кассетные, затем атаковали с помощью дрона-камикадзе, и для максимального результата произвели контрольный артиллерийский выстрел.

"Убийственный микс) кассеты, арта, дроны. Только так с п#дорами и надо поступать", - пишет в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) артиллерия (636) дроны (3965)


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Топ комментарии
+34
До кабздона усіх Негайно, бо вже третій дзвоник був
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 09:59
+30
СЛАВА ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть падлючим москалям на украінській землі 😠
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09.10.2023 10:01
+17
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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09.10.2023 10:05
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До кабздона усіх Негайно, бо вже третій дзвоник був
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 09:59 Ответить
якщо хто і не встигне, то у них у кожного є з собою касети з кращими хітами кобзона
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09.10.2023 12:10 Ответить
СЛАВА ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть падлючим москалям на украінській землі 😠
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09.10.2023 10:01 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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09.10.2023 10:05 Ответить
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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09.10.2023 10:07 Ответить
Касету дали янки -
Кацапи всі в труні !
Яка чудова іграшка -
Ги-ги-ги-ги-ги-ги...
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09.10.2023 10:10 Ответить
Дане відео зробило мій ранок ...
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09.10.2023 10:16 Ответить
жесть...
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09.10.2023 10:18 Ответить
Краса неймовірна ...
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09.10.2023 10:24 Ответить
краса, це коли за один заход, а хоть и касетником, кацапы бы дружно задрыгали ножками каамаринскую... А це тренировочный случай, пусть учатся делать "па".
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09.10.2023 13:19 Ответить
Какая в .ера жесть. Захватывающее сафари на безрогих ааленей .
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09.10.2023 13:33 Ответить
Останній приліт просто бінго.
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09.10.2023 10:23 Ответить
музон класный 😂
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09.10.2023 10:25 Ответить
Пацанчики приехали в Украину на сафари и не прогадали, но есть нюанс.
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09.10.2023 10:32 Ответить
Це ж треба, проїхати тисячі кілометрів, щоб аслабанять хахлов, а вони такі ніблагадарныє...
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09.10.2023 10:39 Ответить
Ну, что сказать... Как всегда: "С нашей стараны патерь нет".
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09.10.2023 10:41 Ответить
прикольная дискотека)))
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09.10.2023 11:09 Ответить
Красівоє!!!
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09.10.2023 11:34 Ответить
Ще б чимось... полуничку до міксу.
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09.10.2023 11:34 Ответить
От вміють ж красиво кацапи помирати.
Оскара за виконання 😆
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09.10.2023 12:22 Ответить
Zaijdjitje zavtra v magazin -mjasnoij farsh budjet s boljshoij skidkoij!
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09.10.2023 12:24 Ответить
Очень радуют замедленные повторы - видно неописуемый скрепные муки претендентов на киевскую и одесскую жилплощадь! 👌
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09.10.2023 12:27 Ответить
А воно все лізе і лізе...
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09.10.2023 12:29 Ответить
Ух ти, яка краса.
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09.10.2023 13:05 Ответить
Ну да, Сталлоне со Шварценеггером нервно курят в сторонке (сигару).
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09.10.2023 13:37 Ответить
Канайте у муках, потвори!
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09.10.2023 14:09 Ответить
Оркам вже нікуди було бігти від"вилки"арти ЗСУ
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09.10.2023 14:44 Ответить
Бежали всратые кацапы. Айвазовский.
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09.10.2023 16:29 Ответить
 
 