Бойцы методически уничтожают группу оккупантов: "Убийственный микс - кассеты, арта, дроны". ВИДЕО беспилотника
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины методически истребляют группу российских оккупантов с помощью артиллерии и дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, опубликованной в соцсетях, под "горячую" руку бойцов попало около десяти оккупантов. К уничтожению захватчиков украинские воины подошли комплексно - сначала ударили артиллерией, используя разные типы боеприпасов, в том числе и кассетные, затем атаковали с помощью дрона-камикадзе, и для максимального результата произвели контрольный артиллерийский выстрел.
"Убийственный микс) кассеты, арта, дроны. Только так с п#дорами и надо поступать", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+34 Wild MadDog
показать весь комментарий09.10.2023 09:59
+30 Amber
показать весь комментарий09.10.2023 10:01
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий09.10.2023 10:05
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Слава ЗСУ!
Смерть падлючим москалям на украінській землі 😠
Кацапи всі в труні !
Яка чудова іграшка -
Ги-ги-ги-ги-ги-ги...
Оскара за виконання 😆