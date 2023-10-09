Бойцы методически уничтожают группу оккупантов: "Убийственный микс - кассеты, арта, дроны". ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины методически истребляют группу российских оккупантов с помощью артиллерии и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, опубликованной в соцсетях, под "горячую" руку бойцов попало около десяти оккупантов. К уничтожению захватчиков украинские воины подошли комплексно - сначала ударили артиллерией, используя разные типы боеприпасов, в том числе и кассетные, затем атаковали с помощью дрона-камикадзе, и для максимального результата произвели контрольный артиллерийский выстрел.

"Убийственный микс) кассеты, арта, дроны. Только так с п#дорами и надо поступать", - пишет в комментарии автор публикации.

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