Российский Z-блогер Алиев заявил о гуманитарном кризисе на "освобожденных" территориях: "Донбасс голодает. У людей нет пенсий, работы и зарплат". ВИДЕО
Российский Z-блогер Сергей Алиев, который регулярно ездит на оккупированные территории, заявил, что Донбасс голодает, и в разрушенных российской армией городах нет работы, зарплат, пенсий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом кремлевский пропагандист рассказал на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях.
"Донбасс голодает. К сожалению, ситуация очень сложная. Речь идет не только о прифронтовых зонах, но и обо всех освобожденных территориях. Чем чаще мы ездим туда, тем чаще мы получаем тяжелую информацию. У большинства людей до сих пор нет пенсий и зарплат", – говорит Алиев на записи.
Также в сети опубликована видеозапись, на которой жители оккупированного Счастья на Луганщине едва не штурмуют грузовик с гуманитарными макаронами.
"Голодные люди штурмуют грузовик с продуктами в оккупированном городе Счастье Луганской области. Гуманитарка - единственная возможность выжить для многих людей в городе после прихода России", - пишет в комментарии автор публикации.
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Жрите необучаемые кацапы...
женя пирожин справедливый сказал перед казнью
голодной смертью заканчиваются договорняки с пуйлом
@Gary57911146
******** син,( 600 млн. дол. за свідченням журналу Форбс), допоміг батьку з пенсією у 7500 гривень, пожиттєво. І не вдавився.
хоча логіка у вас цікава: от зелені жерли гівно, тепер і я (тобто ви) пожеру. ну жеріть, чо.
і не треба тут мантри тулити, про - " а может у кавота асталась бальная бабушка"!!!!
Можливо багато ждунів і залишилось, але не будемо забувати що обісцяна влада тільки і робили що подавала знаки через колір сорочки Данілова і розповідала про шашлички та клятих західних пропагандистів які нагнітають ситуацію. Тож багато людей опинилося там не зі своєї волі
Будем и дальше разбрасываться гражданством, от коллаборационизма не избавимся.
А по поводу "сограждан", то поинтересуйтесь, в особенности у тех кто наблюдал происходящее собственными глазами, что они творили до и после 14-года.
Наших там не сталось, наши вынуждено выехали спасая свои жизни ...
Статус громадянина та умови його автоматичного позбавлення має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та автоматично діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у владному апараті, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
А українців там катували, тому свідомі і хто міг втікали звідти.
реально клиника
Когда были в составе Украины, то "кормили" всю страну, а когда вышли - оказалось, что себя прокормить не могут!
Да, жить на дотации с Киева - это вам не жить на дотации с масквы...
"Кормить" и "помогать" вооружением и боеприпасами это не одно и то же.
Да и помощь эта весьма меркантильна. Если МЫ не выстоим, то следующими станут ОНИ ...
При этом замечу, расходование средств контролируется их подателями,
так как отлично понимают кого "нарiд" выбрал во власть.