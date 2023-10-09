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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Российский Z-блогер Алиев заявил о гуманитарном кризисе на "освобожденных" территориях: "Донбасс голодает. У людей нет пенсий, работы и зарплат". ВИДЕО

Российский Z-блогер Сергей Алиев, который регулярно ездит на оккупированные территории, заявил, что Донбасс голодает, и в разрушенных российской армией городах нет работы, зарплат, пенсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом кремлевский пропагандист рассказал на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях.

"Донбасс голодает. К сожалению, ситуация очень сложная. Речь идет не только о прифронтовых зонах, но и обо всех освобожденных территориях. Чем чаще мы ездим туда, тем чаще мы получаем тяжелую информацию. У большинства людей до сих пор нет пенсий и зарплат", – говорит Алиев на записи.

Также читайте: На оккупированных территориях Луганщины обостряется гуманитарный кризис, гражданскому населению не хватает медикаментов, - Центр нацсопротивления

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время полномасштабного вторжения Россия пыталась вызвать массовый голод в Украине, - The Guardian

Также в сети опубликована видеозапись, на которой  жители оккупированного Счастья на Луганщине едва не штурмуют грузовик с гуманитарными макаронами.

"Голодные люди штурмуют грузовик с продуктами в оккупированном городе Счастье Луганской области. Гуманитарка - единственная возможность выжить для многих людей в городе после прихода России", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украина проиграет, это будет конец Европы, - Кулеба

Автор: 

голод (147) Донбасс (26956) русский мир (615) гуманитарная катастрофа (146)


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Топ комментарии
+53
зато, бындэр - нєту!!
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09.10.2023 10:38
+49
Русский мир іншим не буває
Жрите необучаемые кацапы...
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09.10.2023 10:38
+41
Вот это поворот!
Когда были в составе Украины, то "кормили" всю страну, а когда вышли - оказалось, что себя прокормить не могут!
Да, жить на дотации с Киева - это вам не жить на дотации с масквы...
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09.10.2023 10:53
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Правила форума Совет форумчан
Русский мир іншим не буває
Жрите необучаемые кацапы...
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09.10.2023 10:38 Ответить
Сєктор Луганди 😕
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09.10.2023 11:09 Ответить
бамбас НИКТО НЕ дамбил - не я сказал
женя пирожин справедливый сказал перед казнью
голодной смертью заканчиваются договорняки с пуйлом
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09.10.2023 11:59 Ответить
Зато если посчитать на тг канале Гиркина все "прилеты" с нашей стороны, то Донецк и Луганск должен выглядить как Хиросима и Нагасаки еще с 2016 года)
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09.10.2023 15:22 Ответить
Сектор Ганда
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09.10.2023 13:24 Ответить
зато, бындэр - нєту!!
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09.10.2023 10:38 Ответить
****** блогер..
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09.10.2023 10:38 Ответить
FuckOff
@Gary57911146
******** син,( 600 млн. дол. за свідченням журналу Форбс), допоміг батьку з пенсією у 7500 гривень, пожиттєво. І не вдавився.
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09.10.2023 10:39 Ответить
зеля, звичаійно гівно і мразота, але 600млн. за свідченням форбс - линка на форбс буде? чи буде чергове чавкання кацапською пропагандою?
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09.10.2023 10:49 Ответить
Від авторів збагачення Порошенка у 82 рази?))
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09.10.2023 10:52 Ответить
Та хай не 600 млн, але ж папє-сашє міг би знайти 150 дол. на місяць, ЗЄсранець
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09.10.2023 11:13 Ответить
нехай так, але це не виправдовує відсутності інформаційної гігієни та розповсюдження кремлівських нарративів
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09.10.2023 11:15 Ответить
А де була Ваша гігієна, коли з кожної праски лився бруд і кацапська пропаганда про "Ротердам+", "Свинарчуків", "Збагатився у 82 рази","вбив брата","торгівля на крові" та інше, що не подабається? А як подобалося у 2019 році і до цього дня. Хавайте і не обляпайтеся, брехуни!
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09.10.2023 15:48 Ответить
хєрасє, це ви кому пред'яви кидаєте?
хоча логіка у вас цікава: от зелені жерли гівно, тепер і я (тобто ви) пожеру. ну жеріть, чо.
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09.10.2023 16:26 Ответить
А у кого-то отец стал Героем Украины, а брат нардепом...
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09.10.2023 11:10 Ответить
А кумом хутіна ? 😕
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09.10.2023 11:14 Ответить
этот тот брат которого в детстве убили ?
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09.10.2023 15:56 Ответить
Если бы не убили, мог бы тоже стать нардепом.
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09.10.2023 16:13 Ответить
хай збирають монатки і вертаються в зад на історичну уРодіну!
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09.10.2023 10:41 Ответить
Злидні не у рашистів а у наших співгромадян на окупованих територіях котрі через це можуть погодитись на зрадництво України та колабораціонізм у лавах окупанта!!!
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09.10.2023 10:44 Ответить
НАШІ, громадяни, ше 2014 виіхали, а ті шо залишились - сПІВгромадяни(кацапьо) "завезені", крім укр. паспортів (необдумано виданих кравчукчою), до Украіни ніякого відношення - не мають!!!!

і не треба тут мантри тулити, про - " а может у кавота асталась бальная бабушка"!!!!
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09.10.2023 10:56 Ответить
в 2022 Щастя ще було неокупованим.

Можливо багато ждунів і залишилось, але не будемо забувати що обісцяна влада тільки і робили що подавала знаки через колір сорочки Данілова і розповідала про шашлички та клятих західних пропагандистів які нагнітають ситуацію. Тож багато людей опинилося там не зі своєї волі
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09.10.2023 15:58 Ответить
в принципе вы правы, многие не по своей воле попали под маскву. Но те, кто не захотел жить под москалем имели достаточно времени и возможности, что бы уехать оттуда. Тысячи, а наверное десятки тысяч людей выехали через кацапстан (да, именно так) в страны Балтии, а оттуда уже кто куда - кто в Украину, кто в ЕС, а кто и в Северную Америку.
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09.10.2023 16:39 Ответить
які "наші громадяни" ??? ви про що ??? Громадяни України в 2014 році з кацапським власівським трохцветним лайном не бігали, ")(уйло введі вайска" не кричали !!! усе це робило тупориле кацапське окупаційне лайно, біонепотріб, яке червоні комуно-нацисти, кацапо-совки, окупанти України заселили в Україну після знищення 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаною разом з коричневими нацистами 2Світовою війною, 35 мільйонів етнічних українців !!! саме це лайно до цих пір підтримує різні кацаські наративи - сруцькій недо-язік, міфічну "вов", кацапських "героїв" на кшталт сталіна, жукова, ватутіна !!!
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09.10.2023 11:46 Ответить
так, варто бити на сполох, що окупант не може забезпечити гідного життя для мешканців окупованих територій, навіть, якщо вони і отримали паспорти рф
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09.10.2023 11:53 Ответить
Пропонуєте цим кармильцам гуманітарку починати возити?
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09.10.2023 16:06 Ответить
доносити інформацію до світової спільноти різними всіма доступними шляхами...а не зосередитись на єдінствєнному телемарафоні
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09.10.2023 18:16 Ответить
Народ и население это две большие разницы ...
Будем и дальше разбрасываться гражданством, от коллаборационизма не избавимся.
А по поводу "сограждан", то поинтересуйтесь, в особенности у тех кто наблюдал происходящее собственными глазами, что они творили до и после 14-года.
Наших там не сталось, наши вынуждено выехали спасая свои жизни ...
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09.10.2023 12:09 Ответить
Оставшиеся (на данный момент времени) различаются лишь степенью коллаборационизма: от "какая разница" до адептов "русского мира".
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09.10.2023 15:22 Ответить
Вот для них и пришло время "камней с неба" ...
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09.10.2023 15:25 Ответить
"разбрасываться гражданством"? Это еще что за фуфло? Все что сделали украинские власти за предидущие 30 лет это позабирали гражданство у большинства людей живущих за кордоном.
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09.10.2023 16:42 Ответить
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Держава утворюючими є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його автоматичного позбавлення має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та автоматично діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у владному апараті, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
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09.10.2023 17:38 Ответить
"Фуфло" это "дорогой мой" твой "штатовский" VPN ....
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09.10.2023 17:46 Ответить
Ну, нехвй подякують любитилям "руського мира" і совкодрочерам. Співчуття українцям Донбасу, яких закатували і яких тримають в тюрмах. Хто не хотів там жити виїхали в 2014-2016 роках.
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09.10.2023 10:41 Ответить
А навіщо було з Щастя виїзджати саме у ці роки? Там була Україна. Інша справа у 2022 році.
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09.10.2023 10:48 Ответить
Там, ж написано, не лише про територіх, що зараз окуповані, а й про раніше. Ті, що зараз окуповані, навіть мало хто мав змогу виїхати через фільтраційні табори.
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09.10.2023 11:28 Ответить
На ранішеиокупованих територіях, ті що по отримували кацапські паспорти, гарно себе чухали сиділи на двох пенсіях, чорний бізнес вели з Білорусією і частиною кацапії і їх все влаштовувало.
А українців там катували, тому свідомі і хто міг втікали звідти.
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09.10.2023 11:34 Ответить
я такий самий двіж в кацапііі бачив, тільки там блини з лопаті накидували.
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09.10.2023 10:42 Ответить
блины гуманитаркой дають?
реально клиника
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09.10.2023 12:01 Ответить
пяльмені дрова теж
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09.10.2023 15:19 Ответить
так на параші подають !!! а ви не бачили ???

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09.10.2023 15:24 Ответить
Водночас така ситуація на руку рашистам бо формує велику кількість людей котрі через злидні можуть погодитись на участь у війні на боці окупанта через запропоновані зарплати військовим у армії агресора. Тож з одного боку є привід для зловтіхи, а з іншого це небезпека для самої України та її громадян!!!
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09.10.2023 10:42 Ответить
Там якісь бабки з милицями і діди без зубів на відео, схоже вони вже всіх мобілізували з окупованих територій, кого могли.
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09.10.2023 11:47 Ответить
Хм... Так ************ з бандьЄрацамі ж вроді вже немає?
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09.10.2023 10:43 Ответить
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09.10.2023 10:48 Ответить
Це хто,баканов ?
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09.10.2023 13:58 Ответить
Він зара пАчЙОтний авдокат в Полтаві
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09.10.2023 14:25 Ответить
головне, що "без біндер"
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09.10.2023 10:45 Ответить
и кто это такое блд сделал
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09.10.2023 10:45 Ответить
...Єта всьо прідумал члєнін, в 18 м. году...
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09.10.2023 12:19 Ответить
Я знаю, почему там еды не хватает: они кормят Европу
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09.10.2023 10:47 Ответить
Напевно так, тільки невдячна Європа про це не здогадується...
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09.10.2023 12:20 Ответить
Європу та НАТО
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09.10.2023 13:59 Ответить
Кормили всю Україну, а тут не себе не вистачає. Як же так?
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09.10.2023 10:48 Ответить
Парадокс...
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09.10.2023 12:21 Ответить
Вот это поворот!
Когда были в составе Украины, то "кормили" всю страну, а когда вышли - оказалось, что себя прокормить не могут!
Да, жить на дотации с Киева - это вам не жить на дотации с масквы...
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09.10.2023 10:53 Ответить
Прав 100 %👀
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09.10.2023 11:23 Ответить
А що сталося? Московія багата держава, он Африці безкоштовно хоче передати мільйони тон пшениці, нафту продає. Фюрер, для гроші для лугандонів, фюрер де гроші для узкаго нарота!
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09.10.2023 10:58 Ответить
Української пшениці,краденої...
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09.10.2023 14:02 Ответить
алієв - це мабуть руський богатир
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09.10.2023 10:58 Ответить
Саме ця донбасівська мерзота і превела "русский мир" ,що ж насолоджуйтесь, роботи нема шахти майже всі не працюють ,донбасовське бидло чоловічої статі або вбиті або в армії агресора і мені якось байдуже за них ,вони ненавиділи Україну тому вони добились чого хотіли .
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09.10.2023 11:04 Ответить
****, кормили всю Україну, кармильцьі, а тут чомусь навіть себе не можуть прокормити.
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09.10.2023 11:06 Ответить
Тупо однакова картинка всюди, де приходить узкій мір. А донбасьори чомусь вирішили, що в них буде якось по іншому.
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09.10.2023 11:09 Ответить
це ті, хто кормили всю Україну?
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09.10.2023 11:21 Ответить
рашка их в принципе не кормит, поэтому твой высер мимо)
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09.10.2023 11:48 Ответить
А 2 миллиона донбасян вообще в Польше сейчас сидят.
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09.10.2023 11:49 Ответить
і стільки ж - луГандонів!!
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09.10.2023 12:22 Ответить
Ну да, поэтому и зерновое эмбарго пытаются навязать Украине ...
"Кормить" и "помогать" вооружением и боеприпасами это не одно и то же.
Да и помощь эта весьма меркантильна. Если МЫ не выстоим, то следующими станут ОНИ ...
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09.10.2023 12:39 Ответить
Львиная их доля, без сомнения ...
При этом замечу, расходование средств контролируется их подателями,
так как отлично понимают кого "нарiд" выбрал во власть.
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09.10.2023 13:26 Ответить
Лише з 1966 року російські окупанти дозволили українцям в Україні отримувати зарплату, а паспорти дозволили мати з 1974. Ні? а якої національності були колгоспники в Україні? То як повинні відноситися українці до росіян (всіх)?
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09.10.2023 11:24 Ответить
затобесбіндєр
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09.10.2023 11:27 Ответить
так а шо нам тепер треба робить
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09.10.2023 11:28 Ответить
Щас заплАчу
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09.10.2023 11:35 Ответить
"проста денег нет, но вы держитесь"(цитаты дрибных людей)
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09.10.2023 11:39 Ответить
В людей не має совісті та мозгів. Кармільци недороблені
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09.10.2023 11:43 Ответить
Штурмують вантажівку з гуманітаркою не тому що помирають з голоду, а тому що ******* халяву!!!
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09.10.2023 11:45 Ответить
А як же надувалися! Бамбас паражняк нє гоніт! Камні с нєба! А тепер кажуть роботи нема, так ви той, відпочивайте!
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09.10.2023 11:55 Ответить
Кормильцьі оголодали?
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09.10.2023 12:17 Ответить
Вони цього бажали, а тому нах., це не до нас, хай їдуть на Цапію, там їм відшукають місце в терористичній армії.
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09.10.2023 12:38 Ответить
Да накормите же кормильцев!!!!
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09.10.2023 12:43 Ответить
Пішли вони нах, ці кормільці кричали, що гудують всю Україну і навіть ЄС. То настав їх зірковий час-хай голують себе. Ще б перекрити приїзд сюди їх діткам, хай би шниряли разом з кормільцями, а то натворили горя і як ні в чому не бувало перебралися в Київ, Дніпро та інші міста.
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09.10.2023 15:51 Ответить
Зато можуть парузскі сказати «Дайте мнє два пакета, пажалуста!»
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09.10.2023 12:46 Ответить
Ждуни прикацаплені, чоловіки проти України воюють
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09.10.2023 12:51 Ответить
а шо в метро вже все з'їли ?
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09.10.2023 12:53 Ответить
Як завжди,розмародерили...
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09.10.2023 14:06 Ответить
Ну так кричали ж з піною у рота- путєн ввєді вайска,от він і ввьол. Так що жріть тепер,даунбасята,не обляпайтесь.
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09.10.2023 12:58 Ответить
*****, асвабаді нас обратно.
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09.10.2023 12:59 Ответить
яка сумна новина сподіваюся, що правдива
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09.10.2023 14:08 Ответить
А как же хватит кормить Україну?
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09.10.2023 14:56 Ответить
А допоки пуйлот не ввело туди війська це був один з процвітаючих регіонів України. А що сталося?...
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09.10.2023 15:18 Ответить
Ну то як, кармільци, дожерли вже хій без солі, чи ще шматочок на завтра лишився?
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09.10.2023 15:41 Ответить
может, Зинка все сожрала?
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09.10.2023 16:02 Ответить
какойже был богатый донецк до приходу *****....
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09.10.2023 16:51 Ответить
 
 