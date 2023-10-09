Российский Z-блогер Алиев заявил о гуманитарном кризисе на "освобожденных" территориях: "Донбасс голодает. У людей нет пенсий, работы и зарплат". ВИДЕО

Российский Z-блогер Сергей Алиев, который регулярно ездит на оккупированные территории, заявил, что Донбасс голодает, и в разрушенных российской армией городах нет работы, зарплат, пенсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом кремлевский пропагандист рассказал на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях.

"Донбасс голодает. К сожалению, ситуация очень сложная. Речь идет не только о прифронтовых зонах, но и обо всех освобожденных территориях. Чем чаще мы ездим туда, тем чаще мы получаем тяжелую информацию. У большинства людей до сих пор нет пенсий и зарплат", – говорит Алиев на записи.

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Также в сети опубликована видеозапись, на которой жители оккупированного Счастья на Луганщине едва не штурмуют грузовик с гуманитарными макаронами.

"Голодные люди штурмуют грузовик с продуктами в оккупированном городе Счастье Луганской области. Гуманитарка - единственная возможность выжить для многих людей в городе после прихода России", - пишет в комментарии автор публикации.

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