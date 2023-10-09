Логистика рашистов на Таврическом направлении затруднена из-за непогоды, - Силы обороны. ВИДЕО
Также российские захватчики меньше используют авиацию. Наступательная операция ВСУ продолжается.
Об этом заявил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы продолжаем наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Есть очередной успех западнее Вербового. Несколько активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг перегруппировывается частично", - пояснил он.
По словам Штупуна, армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке – продолжает там штурмы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pan Kotskyi
показать весь комментарий09.10.2023 11:58 Ответить Мне нравится 0
vadik kut
показать весь комментарий09.10.2023 13:57 Ответить Мне нравится 0
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль