РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8973 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 160 3

Логистика рашистов на Таврическом направлении затруднена из-за непогоды, - Силы обороны. ВИДЕО

Также российские захватчики меньше используют авиацию. Наступательная операция ВСУ продолжается.

Об этом заявил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы продолжаем наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Есть очередной успех западнее Вербового. Несколько активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг перегруппировывается частично", - пояснил он.

По словам Штупуна, армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке – продолжает там штурмы.

Читайте: ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, на 5 направлениях отразили атаки врага, - Генштаб

Автор: 

ВСУ (6610) Штупун Александр (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава негоді?
показать весь комментарий
09.10.2023 11:58 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
09.10.2023 13:57 Ответить
 
 