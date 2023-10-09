Логистика рашистов на Таврическом направлении затруднена из-за непогоды, - Силы обороны. ВИДЕО

Также российские захватчики меньше используют авиацию. Наступательная операция ВСУ продолжается.

Об этом заявил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы продолжаем наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Есть очередной успех западнее Вербового. Несколько активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг перегруппировывается частично", - пояснил он.

По словам Штупуна, армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке – продолжает там штурмы.

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