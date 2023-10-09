Дороги смерти в Израиле и Украине: "Сгоревшие автомобили на обочине и тела убитых мирных жителей... Неважно, под каким флагом изверги делают черное дело". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты военные преступления ХАМАС в Израиле и российских оккупантов в Украине в начале вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи расстреляные террористами ХАМАС гражданские автомобили на одной из дорог Израиля и чрезвычайно похожие кадры военных преступлений российских оккупантов на Житомирской трассе.
"Дорога смерти в Израиле. На обочинах сгоревшие машины и оставшиеся трупы после продвижения здесь боевиков ХАМАС. Картина, болезненно знакомая украинцам после вторжения России... Дороги смерти в Израиле и в Украине. И неважно под каким флагом нелюди свое черное дело и какими ценностями лживо прикрывают свою сущность. Результат - боль, страдания и смерть невинных людей", - пишут в комментариях к видео пользователи соцсетей.
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За офіційними даними загинули 3 людини - двоє ізраїльтян і один єгиптянин. Проте деякі ЗМІ повідомляють про 6 загиблих. Ще кілька людей отримали поранення
У складі КВІРу, Хезболи вагнера вже давно в якості інструкторів та бойовивків, у тому числі командирів
Про нашу вже мовчу.
Звісно вороги скористались на повну.
ось такі гримаси демократії.
в ті Гази бояться навідуватись навіть чиновники центрального уряду Палестини - їх скидають з дахів багатоповерхівок
гадючник ще той !
Прорив кордону- жертви, насильство..
Харі бойовиків виикликають презирство..
Батьки та діти - у полоні...
Рука москалів і Ірану...
Кров на москві та тегерані...
Сподіваюсь, Ізраїль залиже рани...
Та вріже... по аятолам і кацапстану...
як каzапм, за такий короткий час, опинилися на житомирській трасі?
як хамас, за такий короткий час, опинився так глибоко в ізраілі?
і нетаньяху, теж лупився в очі з плєшивим. і теж боневтік.
ось що треба ЗСУ !!!
"У них не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Все закрито. Ми боремося з людьми-тваринами та діємо відповідно", - заявив міністр Галант.
"8 октября Совет безопасности ООН рассматривал "палестинский вопрос". Заседание проходило в закрытом формате, никаких заявлений по его итогам не последовало.
При этом постпред ПА Рияд Мансур призывал собравшихся "обуздать Израиль, который пытается оправдать новые удары, опираясь на ложные причины".
На сайте ООН по этому поводу сообщается, что "генеральный секретарь потрясен сообщениями из Израиля и Газы" и "глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения", призывая к максимальной сдержанности.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил что тоже "шокирован и потрясен" сообщениями из Израиля и Газы. И призвал "израильские силы безопасности принять все меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди мирного населения".
Той сектор Газа -крихітна смужка берега. І не помітити майже 3000 ракет до запуску,підготовку до штурму! Теж мені-супер специ!
Думаю,вина не на спецслужбах,а йо..нутому популісті Натаньяху,котрий проігнорував
ВЛАСНУ РОЗВІДКУ.
У 1973 році у Моссада лише одне джерело повідомило про напад, який готували Єгипет та Сирія.
На даний час по факту таких джерел Моссад не мав
Хоча в цьому є спільне - і там , і там більшість підтримувала терористів - московських чи Хамас.
Ой, ***-я, знову "заблокують модератором..."