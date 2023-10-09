Дороги смерти в Израиле и Украине: "Сгоревшие автомобили на обочине и тела убитых мирных жителей... Неважно, под каким флагом изверги делают черное дело". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты военные преступления ХАМАС в Израиле и российских оккупантов в Украине в начале вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи расстреляные террористами ХАМАС гражданские автомобили на одной из дорог Израиля и чрезвычайно похожие кадры военных преступлений российских оккупантов на Житомирской трассе.

"Дорога смерти в Израиле. На обочинах сгоревшие машины и оставшиеся трупы после продвижения здесь боевиков ХАМАС. Картина, болезненно знакомая украинцам после вторжения России... Дороги смерти в Израиле и в Украине. И неважно под каким флагом нелюди свое черное дело и какими ценностями лживо прикрывают свою сущность. Результат - боль, страдания и смерть невинных людей", - пишут в комментариях к видео пользователи соцсетей.

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