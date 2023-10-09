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Новости Видео Война
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Оккупанты жалуются возле своих разбитых БМД-2 и внедорожника УАЗ: "Развернуло и разорвало, п#здец!". ВИДЕО

Украинские воины точными ударами уничтожили вражеский БМД-2 и внедорожник УАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты запечатлели результаты боевой работы украинских бойцов, опубликована в соцсетях.

"Останки уничтоженной российской техники в районе Бахмута. Кадры сняты оккупантами. Боевая машина десанта закончила свою войну в воронке с грязью, а ее экипаж разбросало взрывом среди конопли и лопухов. Похожая судьба постигла и УАЗик, который теперь годится" отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Бойцы методически уничтожают группу оккупантов: "Убийственный микс - кассеты, арта, дроны". ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) БМД (33)


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Топ комментарии
+7
а це той хліб-сіль з квітками які вам, уібанам обіцяло ваше *****.
як думаєте, зо ту золу яка залишилась від екіпажу ватанів, ладу орчинята отримають????
ХУВЖО!!!!
бо нема тіла нема лади
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09.10.2023 14:03
+4
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09.10.2023 13:51
+4
бідкатися навколо своєї розбитої техніки повинно стати єдиним можливим станом росіян..., крім бути мертвими...
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09.10.2023 14:01
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09.10.2023 13:51 Ответить
... очень любит рыбий жир....(с)
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09.10.2023 13:53 Ответить
Автор допису уважний молоду коноплю побачив(знає),а з лопухами не дуже.
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09.10.2023 13:57 Ответить
просто вже середина дня, а ще навіть першу п'яточку не дьорнув.
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09.10.2023 14:05 Ответить
То не "лопухи", а "нетреба звичайна" Xanthium strumarium https://ru.wikipedia.org/wiki/L. L. , ("дурнишник" російською)
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09.10.2023 14:07 Ответить
Хімера потопталась, чи хто ?
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09.10.2023 13:59 Ответить
бідкатися навколо своєї розбитої техніки повинно стати єдиним можливим станом росіян..., крім бути мертвими...
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09.10.2023 14:01 Ответить
а це той хліб-сіль з квітками які вам, уібанам обіцяло ваше *****.
як думаєте, зо ту золу яка залишилась від екіпажу ватанів, ладу орчинята отримають????
ХУВЖО!!!!
бо нема тіла нема лади
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09.10.2023 14:03 Ответить
а конопельку не торкнули навіть...😂
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09.10.2023 14:05 Ответить
Гусениці в небо...
Тільки сонце сіло...
Щось таке, як треба...
Оркам прилетіло...

Не гадай, що це було...
Краще вір свіїм очам..
Бо це їм ще повезло...
Б'ють Хімарси по ночам...
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09.10.2023 14:12 Ответить
Цікаво, якого кольору був той УАЗик до знищення бо так і не розбереш
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09.10.2023 15:16 Ответить
 
 