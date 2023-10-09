Оккупанты жалуются возле своих разбитых БМД-2 и внедорожника УАЗ: "Развернуло и разорвало, п#здец!". ВИДЕО

Украинские воины точными ударами уничтожили вражеский БМД-2 и внедорожник УАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты запечатлели результаты боевой работы украинских бойцов, опубликована в соцсетях.

"Останки уничтоженной российской техники в районе Бахмута. Кадры сняты оккупантами. Боевая машина десанта закончила свою войну в воронке с грязью, а ее экипаж разбросало взрывом среди конопли и лопухов. Похожая судьба постигла и УАЗик, который теперь годится" отмечает в комментарии автор публикации.

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