Оккупанты жалуются возле своих разбитых БМД-2 и внедорожника УАЗ: "Развернуло и разорвало, п#здец!". ВИДЕО
Украинские воины точными ударами уничтожили вражеский БМД-2 и внедорожник УАЗ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты запечатлели результаты боевой работы украинских бойцов, опубликована в соцсетях.
"Останки уничтоженной российской техники в районе Бахмута. Кадры сняты оккупантами. Боевая машина десанта закончила свою войну в воронке с грязью, а ее экипаж разбросало взрывом среди конопли и лопухов. Похожая судьба постигла и УАЗик, который теперь годится" отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+7 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий09.10.2023 14:03
+4 Алекс Скела
показать весь комментарий09.10.2023 13:51
+4 Hanka Panyanka
показать весь комментарий09.10.2023 14:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як думаєте, зо ту золу яка залишилась від екіпажу ватанів, ладу орчинята отримають????
ХУВЖО!!!!
бо нема тіла нема лади
Тільки сонце сіло...
Щось таке, як треба...
Оркам прилетіло...
Не гадай, що це було...
Краще вір свіїм очам..
Бо це їм ще повезло...
Б'ють Хімарси по ночам...