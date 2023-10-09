Сообщено о подозрении пограничнику Руслану Сыровому, который служил на Закарпатье и оказался предателем, - ГБР. ВИДЕО

Заочно сообщено о подозрении правоохранителю Руслану Сыровому, который служил в Закарпатье в рядах пограничников и оказался агентом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.

По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб России и сейчас находится в Москве. Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали со временем выложить большое интервью с предателем", - говорится в сообщении.

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Пока ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Также готовится уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее РосТВ Руслан Сыровой, который был начальником отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГНС ​​Украины, рассказал, что шпионил для спецслужб окупантов рашистов.

"Как утверждают пропагандисты, этот Руслан – начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГНС Украины. В системе работал с 2009 года. В Луганском пограничном отряде начинал как радиотелеграфист. Сейчас он находится в Москве, куда благополучно скрылся вместе со своей семьей.

Теперь рассказывает на камеры, как долго занимался подрывной деятельностью и сбором важной информации для российских спецслужб. Как помогал "ополченцам" Донбасса. С 2014 года, рассказывает, установил контакт с врагами, помог одноклассник. Говорит также, что благодаря данным, которые он передал, было обнаружено местонахождение 128-й бригады. И еще называет многое. Не хочу даже писать. Россияне утверждают, что благодаря этому Сыровому удалось получить доступ ко многим закрытым базам и узлам связи пограничников. Называют его "наш разведчик", - рассказала журналистка Зоя Казанжи.

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