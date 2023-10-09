Сообщено о подозрении пограничнику Руслану Сыровому, который служил на Закарпатье и оказался предателем, - ГБР. ВИДЕО
Заочно сообщено о подозрении правоохранителю Руслану Сыровому, который служил в Закарпатье в рядах пограничников и оказался агентом РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.
По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб России и сейчас находится в Москве. Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали со временем выложить большое интервью с предателем", - говорится в сообщении.
Пока ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Также готовится уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Ранее РосТВ Руслан Сыровой, который был начальником отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГНС Украины, рассказал, что шпионил для спецслужб окупантов рашистов.
"Как утверждают пропагандисты, этот Руслан – начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГНС Украины. В системе работал с 2009 года. В Луганском пограничном отряде начинал как радиотелеграфист. Сейчас он находится в Москве, куда благополучно скрылся вместе со своей семьей.
Теперь рассказывает на камеры, как долго занимался подрывной деятельностью и сбором важной информации для российских спецслужб. Как помогал "ополченцам" Донбасса. С 2014 года, рассказывает, установил контакт с врагами, помог одноклассник. Говорит также, что благодаря данным, которые он передал, было обнаружено местонахождение 128-й бригады. И еще называет многое. Не хочу даже писать. Россияне утверждают, что благодаря этому Сыровому удалось получить доступ ко многим закрытым базам и узлам связи пограничников. Называют его "наш разведчик", - рассказала журналистка Зоя Казанжи.
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И закончил с мукою :
- Оказался наш отец
Не отцом, а *****...
(с)
після Кравчука при Кучмі, після Кучми при Ющенкові, після Ющенка при Януковичі (ну тоді службу дуже сильно російською агентурою нашпигували, навіть голова СБУ був російським громадянином), після Януковича почали чистити при Турчинові (єдиний, здається, випадок, коли головою служби стала одна й та сама людина вдруге - Наливайченко), потім чистили при Порошенкові і Зеленському.
І якщо вірні плітки, то тих працівників, кого вичистили зі служби в різний час, в штат згодом вже не повертали.
Так що там з часів КДБ, мабуть, нікого не залишилося. Але це звичайно не значить, що зараз усі там на своєму місці, до того ж російськими шпигунами можуть стати завербовані люди з нових кадрів (якщо погано працює служба внутрішньої безпеки), але, якщо судити за публічною інформацією, СБУ нині не відпочиває.
думаю, СБУ нині, наскільки дозволяє потенціал, служить державі
Кабзда тоді гандон рашистський
.
Здається вже був випадок, коли дільничий з тих країв, був переведений в центр і виявився педофілом.
Хто підписав наказ про його нове призначення? В чим займалася весь цей час контррозвідка СБУ?
Але головні питання все ж до вкр.
питають: -не зрадник?
-канєшна нєт какой такой зраднік, мамой клянусь да
-ок, «перевірку» пройшов