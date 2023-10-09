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Сообщено о подозрении пограничнику Руслану Сыровому, который служил на Закарпатье и оказался предателем, - ГБР. ВИДЕО

Заочно сообщено о подозрении правоохранителю Руслану Сыровому, который служил в Закарпатье в рядах пограничников и оказался агентом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.

По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб России и сейчас находится в Москве. Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали со временем выложить большое интервью с предателем", - говорится в сообщении.

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Пока ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Также готовится уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее РосТВ Руслан Сыровой, который был начальником отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГНС ​​Украины, рассказал, что шпионил для спецслужб окупантов рашистов.

Сообщено о подозрении пограничнику Руслану Сыровому, который служил на Закарпатье и оказался предателем, - ГБР 01

"Как утверждают пропагандисты, этот Руслан – начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГНС Украины. В системе работал с 2009 года. В Луганском пограничном отряде начинал как радиотелеграфист. Сейчас он находится в Москве, куда благополучно скрылся вместе со своей семьей.

Теперь рассказывает на камеры, как долго занимался подрывной деятельностью и сбором важной информации для российских спецслужб. Как помогал "ополченцам" Донбасса. С 2014 года, рассказывает, установил контакт с врагами, помог одноклассник. Говорит также, что благодаря данным, которые он передал, было обнаружено местонахождение 128-й бригады. И еще называет многое. Не хочу даже писать. Россияне утверждают, что благодаря этому Сыровому удалось получить доступ ко многим закрытым базам и узлам связи пограничников. Называют его "наш разведчик", - рассказала журналистка Зоя Казанжи.

Смотрите также: СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам "ДНР" более 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГБР (3000) Закарпатская область (2587)


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Топ комментарии
+26
"чудова" робота СБУ...
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09.10.2023 15:52
+18
********....(с).
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09.10.2023 15:53
+17
і хто його призначив? уроженца Луганська? мені набридло читати про уроженців данбасу - суддів, прокурорів, поліцаїв - які виявляються агентами ворога. Якого чорта без ретельної перевіри їх кудись призначають?
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09.10.2023 15:56
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"чудова" робота СБУ...
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09.10.2023 15:52 Ответить
При чому майже 10 років так файно "відпрацювали"
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09.10.2023 16:03 Ответить
********....(с).
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09.10.2023 15:53 Ответить
Досвід не пропєш та не купиш
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09.10.2023 16:02 Ответить
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
- Оказался наш отец
Не отцом, а *****...
(с)
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09.10.2023 15:53 Ответить
коди дивилась СБУ, наразі невідомо..., може, як завжди в чиїсь кишені...
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09.10.2023 15:54 Ответить
і хто його призначив? уроженца Луганська? мені набридло читати про уроженців данбасу - суддів, прокурорів, поліцаїв - які виявляються агентами ворога. Якого чорта без ретельної перевіри їх кудись призначають?
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09.10.2023 15:56 Ответить
Того самого чорта, якого зробили разом у 2019
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09.10.2023 15:59 Ответить
З 2009 року служив у Луганському прикордонному загоні. З Кремінної він передав інформацію про місцеперебування пункту управління 128-ї бригади та інших частин ЗСУ. Крім цього був поранений у результаті обстрілу рашистських військ і після госпіталю, влітку 2022 року, перевівся до Мукачівського прикордонного загону. Виїхав закордон не з ухилянтами а згідно дозволу "на реабілітацію" разом із сім'єю у серпні 2023 року як до речі й голова одеського обласного ТЦК (я так розумію що таким чином виїзджало багато військових посадовців та інших службовців). І ще питання скільки подібних агентів спілкувались із своїми кураторами з Кремля у цих "реабілітаційних" поїздках!!!!
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09.10.2023 16:24 Ответить
💯
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09.10.2023 16:29 Ответить
Виродок. Надіюсь, що завтра, після інтерв'ю, рашисти йому вручать повістку, а потім він здохне від кулі на фронті. А краще, потім, без ніг, буде жебракувати на вулицях Москви, аж поки не осліпне від метилового спирту, десь на мусорці.
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09.10.2023 15:57 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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09.10.2023 16:39 Ответить
А хто повідомить про зраду півдня?
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09.10.2023 15:57 Ответить
В СБУ працюють діти та онуки колишніх КГБ-стів вони і прикривають таких зрадників. Патріотів на службу не беруть, а відправляють на м'ясо, бо хто тоді буде кришувати схеми.
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09.10.2023 15:58 Ответить
СБУ вже багато разів чистили,
після Кравчука при Кучмі, після Кучми при Ющенкові, після Ющенка при Януковичі (ну тоді службу дуже сильно російською агентурою нашпигували, навіть голова СБУ був російським громадянином), після Януковича почали чистити при Турчинові (єдиний, здається, випадок, коли головою служби стала одна й та сама людина вдруге - Наливайченко), потім чистили при Порошенкові і Зеленському.
І якщо вірні плітки, то тих працівників, кого вичистили зі служби в різний час, в штат згодом вже не повертали.
Так що там з часів КДБ, мабуть, нікого не залишилося. Але це звичайно не значить, що зараз усі там на своєму місці, до того ж російськими шпигунами можуть стати завербовані люди з нових кадрів (якщо погано працює служба внутрішньої безпеки), але, якщо судити за публічною інформацією, СБУ нині не відпочиває.
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09.10.2023 16:33 Ответить
Авжеж, татарових, портнових теж не повертали... Та й навіщо, коли друзів дитинства можна хоч головою служби призначити. І до звізди що воно сектант УПЦ МП-ФСБ.
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09.10.2023 19:29 Ответить
Зараз голова СБУ Малюк, а не Баканов, не віриш Малюку твоя особиста справа,
думаю, СБУ нині, наскільки дозволяє потенціал, служить державі
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09.10.2023 19:51 Ответить
А піжозри тим хто його призначав і хто випускав за кордон ?
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09.10.2023 15:59 Ответить
Пі@ар кацапський.
Кабзда тоді гандон рашистський
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09.10.2023 16:00 Ответить
Ніколи такого не було с правоохоронцями, а тут знову!
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09.10.2023 16:00 Ответить
"цей Руслан - начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України. В системі працював з 2009 року. В Луганському прикордонному законі, починав з радіотелеграфіста. "
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09.10.2023 16:02 Ответить
цей гaндoн
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09.10.2023 16:35 Ответить
Цікаво не це. Цікаво, а скільки їх ще вийшло з "оточення" і притихло?
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09.10.2023 18:17 Ответить
Таких дохрена, що в структурах,що в армії,що у владі, любителів руццького мира тисячами повсюди
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09.10.2023 16:03 Ответить
на закарпатті кожен третій - потенційний зрадник тупі рагулі, що мріють жити в Угорщині.
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09.10.2023 16:03 Ответить
І всі з луганська?
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09.10.2023 16:09 Ответить
З Домбаса
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09.10.2023 16:22 Ответить
Типу це відповідь Україні за пілота разом з гвинтокрилом? Оцей шматок лайна?
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09.10.2023 16:04 Ответить
Я бы того начальника отдела кадров вместе с этим сырым судил бы…. И вообще за какие заслуги лугандоновцев на серьёзные посады ставят???
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09.10.2023 16:04 Ответить
Як і всіх, переважно "за валютниє заслугі"
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09.10.2023 16:11 Ответить
с 2014 г никто этим не занимался, все только и слышали "наши люди". усыпили бдительность.
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09.10.2023 16:37 Ответить
Треба прискорити створення реєстрів військовослужбовців, бо таким зрадникам незручно працювати.
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09.10.2023 16:06 Ответить
в оп цих тварин хоч греблю гати. і всі з доступом
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09.10.2023 16:08 Ответить
черговий - пірісілєніц луГандон!! ХТО іх перевіряє??
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09.10.2023 16:15 Ответить
"Професіонали" СБУ, як і багатьох інших зрадників, бо у СБУ більше переймаються тим що винні робити прокурори, НАБУ, САП а не тим чим воно повинно займатися - контррозвідкою, шпигунами, зрадниками, але усякі впровадження фейкових "фінансових злочинів" більш прибуткові, і не до шпигунів. Нагадайте й про те з якої саме служби було найбільше зрадників з переходом до оав рашистів у 2014-му? Міліція (ще до реформи), СБУ, судді!!!
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09.10.2023 16:30 Ответить
От хто зараз займається "справою Коломойського"?! НАБУ, САП, ГПУ? Ні - СБУ за завданням Зеленського, аби все було під контролем ОПи, їм не до шпигунів!!!!
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09.10.2023 16:32 Ответить
Таких гнид виправить та заспокоіть лиш ККК
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09.10.2023 16:23 Ответить
У нас в ОПУ як, яке іхало таке і здибало
.
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09.10.2023 16:25 Ответить
Всіх луганських і донецьких прикордонників і поліціянтів потрібно в першу лінію для обкатки. А не ставити їх в глибокий тил, в комфортні умови.
Здається вже був випадок, коли дільничий з тих країв, був переведений в центр і виявився педофілом.
Хто підписав наказ про його нове призначення? В чим займалася весь цей час контррозвідка СБУ?
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09.10.2023 16:34 Ответить
сколько раз говорили, что с оккупированных территорий в такие структуры не брать, каждый оттуда должен проверяться.
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09.10.2023 16:35 Ответить
Зараз каци викотять інтерв'ю з цим кренделем, в якому він буде розповідати, що за наказом порошенко переправляв західну зброю хамасівцям.
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09.10.2023 16:43 Ответить
Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав, звісно it шник не мав доступу, не смішити мої пєйси.
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09.10.2023 16:48 Ответить
а вагітну дружину і малу дитину ця **** теж з групою ухилянтів провела??? власна безпека тільКи в кішені дивиться, тому зараз і чуемо це "МУ", прикордонники створені Литвином для заробляння грошей, все решту вони не вміют, може час іх розігнати ?
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09.10.2023 16:56 Ответить
До речі, нинішній голова дпсу С. Дейнеко в свій час очолював луганський прикордонний загін. Можливо, пам'ятає цього зрадника. А ще є фільм "мирний 21" про цей загін під час нападу кацапів. Поки ще не подивився, але якщо там є кадри про зв'язківців загону, то тепер вони виглядають цікавіше.
Але головні питання все ж до вкр.
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09.10.2023 17:01 Ответить
Тю, а кулинич, а баканов
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09.10.2023 17:50 Ответить
Всей фантазии русни хватает на копирование событий с украинских, но за неимением мозгов делают они это максимально тупо и дегенеративно. Ну никак это не перекрывает угнанный из под носа ФСБ вертолет. Хоть усритесь.
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09.10.2023 20:10 Ответить
Треба цій тварині статуєтку"подарувати".СБУ,ваш "прокол" потребує негайної реабілітації
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09.10.2023 20:22 Ответить
сбу як завжди «перевірили» і все ок

питають: -не зрадник?
-канєшна нєт какой такой зраднік, мамой клянусь да
-ок, «перевірку» пройшов
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09.10.2023 21:28 Ответить
 
 