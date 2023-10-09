Порошенко призвал руководство НАТО пригласить Украину на Вашингтонском саммите: Надо использовать это окно возможностей
Петр Порошенко, выступая на ПА НАТО в Копенгагене, призвал предоставить Украине на Вашингтонском саммите в следующем году приглашение в Альянс. Он спросил у заместителя Генсека НАТО Мирчи Джоане, какова позиция НАТО и что нужно срочно сделать Украине для положительного решения в Вашингтоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Европейская солидарность".
"Начну с так называемой "усталости от Украины". Сегодня ночью, несколько часов назад, я потерял своего друга, командира 206 батальона Виталия Баранова. Его сердце остановилось в районе Лимана, на лиманском направлении боевых действий. При этих обстоятельствах усталость от Украины означала бы усталость от демократии, усталость от свободы и, наконец, усталость от НАТО. Поэтому хочу поддержать слова о том, что пока у Украины есть силы бороться, никто не имеет права на усталость", - отметил Порошенко.
"Что следует делать именно сейчас? Во-первых, не существует других подходов НАТО относительно наступательной или контрнаступательной операции, кроме как при доминировании в воздухе. Поэтому нам нужны истребители F16, или шведские Gripen. Так же, как нужна противовоздушная защита, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Следует перевести экономику, самую большую экономику мира, на военные рельсы, в военный режим с тем, чтобы победить Россию в противостоянии поставок оружия", - подчеркнул Порошенко.
Он также призвал усилить санкции против России, чтобы наконец-то отрезать ее возможности финансировать эту войну.
"Мы все должны понять, что не будет мира на нашем континенте без членства Украины в НАТО. Не существует никакого другого эффективного механизма безопасности, кроме НАТО. Членство Украины в Альянсе будет означать стабильную ситуацию в сфере безопасности на всем континенте. Поэтому я хотел бы спросить заместителя Генерального секретаря: каковы ваши ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне в части приглашения для Украины, ведь у нас есть окно возможностей для этого? Что должна сделать Украина для того, чтобы ускорить соответствующее решение? Тем более учитывая, что сейчас мы находимся здесь, в Копенгагене, и готовы обеспечить соответствующие реформы", – обратился Порошенко к руководству Альянса.
Заместитель Генсека НАТО Мирча Джоане ответил: "Не пренебрегайте, как бы это ни было сложно, внутренними структурными реформами. Понимаю, как сложно достичь большей транспарентности в публичной жизни государства. Как и обеспечить, чтобы одновременно с противостоянием в кровавой войне еще и делать структурные реформы" "Понятно, что советовать легко, однако это нужно делать. Ведь эти реформы нужны вам не только для того, чтобы присоединиться к НАТО, но и для того, чтобы сделать вашу экономику более крепкой и более крепкой ваше общество".
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Иди ... выступай на ПА НАТО у Копенгагені !
дебил !!!
Схоже, секретар РНБО Олексій Данілов взяв низький старт перед заявою "Турист. Серія 2".
https://uk.tgstat.com/channel/@putch111
Тут Петро Порошенко посмів зустрітися з Головою Комітету з розвідки палати представників Конгресу США Майклом Тернером. Порох намагається у силу можливостей, в рамках парламентської дипломатії, змінити думку республіканців щодо надання зброї та допомоги Україні.
Конгресмен-республіканець Майкл Тернер є колишнім головою парламентської асамблеї НАТО. А нині він очолює комітет Конгресу, що курирує американські розвідслужби. Тому в курсі яка допомопога виділяється і куди спрямовується.
Слава Україні!
свідчать про це 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼!!
Вони стараються, крадуть, зраджують, бикують, а Україну прийняли. Завдання ******* провалено.
Попросту, нам дипломатичною мовою було сказано: "Прибирати гівно в ваших конюшнях вам прийдеться все одно! Але не тягніть з цим, бо...не бачити вам НАТО, як своїх вух!"
А ПАП просто молодець - бульдозер! Він буде і далі робити все для України попри весь той буллінг, який ЗЕшобла застосовує проти нього! Честь і хвала справжньому Президенту, державнику і справжньому українцю.
зато лисі та інші зебіли-аніматори Найвеличнівшивого розкабаніли до невпізнаваності
https://t.me/PresidentPoroshenko/7304 Петро Порошенко одним з перших привітав свого колегу з об'єднаної Європейської народної партії:
"Вітаю Міхала Щербу з обранням Головою Парламентської асамблеї НАТО!
Надихає, що цю важливу посаду віднині обійматиме щирий друг України, який вірить у майбутнє нашої держави в Альянсі.
Глибоко вдячний за багаторічну підтримку України, стратегічне бачення та тверду віру в нашу спільну перемогу".
А ось що зараз робить Кучма у Франції , та Ющенко незрозуміло де , незрозуміло .