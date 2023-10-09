Порошенко призвал руководство НАТО пригласить Украину на Вашингтонском саммите: Надо использовать это окно возможностей

Петр Порошенко, выступая на ПА НАТО в Копенгагене, призвал предоставить Украине на Вашингтонском саммите в следующем году приглашение в Альянс. Он спросил у заместителя Генсека НАТО Мирчи Джоане, какова позиция НАТО и что нужно срочно сделать Украине для положительного решения в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Европейская солидарность".

"Начну с так называемой "усталости от Украины". Сегодня ночью, несколько часов назад, я потерял своего друга, командира 206 батальона Виталия Баранова. Его сердце остановилось в районе Лимана, на лиманском направлении боевых действий. При этих обстоятельствах усталость от Украины означала бы усталость от демократии, усталость от свободы и, наконец, усталость от НАТО. Поэтому хочу поддержать слова о том, что пока у Украины есть силы бороться, никто не имеет права на усталость", - отметил Порошенко.

"Что следует делать именно сейчас? Во-первых, не существует других подходов НАТО относительно наступательной или контрнаступательной операции, кроме как при доминировании в воздухе. Поэтому нам нужны истребители F16, или шведские Gripen. Так же, как нужна противовоздушная защита, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Следует перевести экономику, самую большую экономику мира, на военные рельсы, в военный режим с тем, чтобы победить Россию в противостоянии поставок оружия", - подчеркнул Порошенко.

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Он также призвал усилить санкции против России, чтобы наконец-то отрезать ее возможности финансировать эту войну.

"Мы все должны понять, что не будет мира на нашем континенте без членства Украины в НАТО. Не существует никакого другого эффективного механизма безопасности, кроме НАТО. Членство Украины в Альянсе будет означать стабильную ситуацию в сфере безопасности на всем континенте. Поэтому я хотел бы спросить заместителя Генерального секретаря: каковы ваши ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне в части приглашения для Украины, ведь у нас есть окно возможностей для этого? Что должна сделать Украина для того, чтобы ускорить соответствующее решение? Тем более учитывая, что сейчас мы находимся здесь, в Копенгагене, и готовы обеспечить соответствующие реформы", – обратился Порошенко к руководству Альянса.

Заместитель Генсека НАТО Мирча Джоане ответил: "Не пренебрегайте, как бы это ни было сложно, внутренними структурными реформами. Понимаю, как сложно достичь большей транспарентности в публичной жизни государства. Как и обеспечить, чтобы одновременно с противостоянием в кровавой войне еще и делать структурные реформы" "Понятно, что советовать легко, однако это нужно делать. Ведь эти реформы нужны вам не только для того, чтобы присоединиться к НАТО, но и для того, чтобы сделать вашу экономику более крепкой и более крепкой ваше общество".