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Порошенко призвал руководство НАТО пригласить Украину на Вашингтонском саммите: Надо использовать это окно возможностей

порошенко

Петр Порошенко, выступая на ПА НАТО в Копенгагене, призвал предоставить Украине на Вашингтонском саммите в следующем году приглашение в Альянс. Он спросил у заместителя Генсека НАТО Мирчи Джоане, какова позиция НАТО и что нужно срочно сделать Украине для положительного решения в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Европейская солидарность".

"Начну с так называемой "усталости от Украины". Сегодня ночью, несколько часов назад, я потерял своего друга, командира 206 батальона Виталия Баранова. Его сердце остановилось в районе Лимана, на лиманском направлении боевых действий. При этих обстоятельствах усталость от Украины означала бы усталость от демократии, усталость от свободы и, наконец, усталость от НАТО. Поэтому хочу поддержать слова о том, что пока у Украины есть силы бороться, никто не имеет права на усталость", - отметил Порошенко.

"Что следует делать именно сейчас? Во-первых, не существует других подходов НАТО относительно наступательной или контрнаступательной операции, кроме как при доминировании в воздухе. Поэтому нам нужны истребители F16, или шведские Gripen. Так же, как нужна противовоздушная защита, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Следует перевести экономику, самую большую экономику мира, на военные рельсы, в военный режим с тем, чтобы победить Россию в противостоянии поставок оружия", - подчеркнул Порошенко.

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Он также призвал усилить санкции против России, чтобы наконец-то отрезать ее возможности финансировать эту войну.

"Мы все должны понять, что не будет мира на нашем континенте без членства Украины в НАТО. Не существует никакого другого эффективного механизма безопасности, кроме НАТО. Членство Украины в Альянсе будет означать стабильную ситуацию в сфере безопасности на всем континенте. Поэтому я хотел бы спросить заместителя Генерального секретаря: каковы ваши ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне в части приглашения для Украины, ведь у нас есть окно возможностей для этого? Что должна сделать Украина для того, чтобы ускорить соответствующее решение? Тем более учитывая, что сейчас мы находимся здесь, в Копенгагене, и готовы обеспечить соответствующие реформы", – обратился Порошенко к руководству Альянса.

Заместитель Генсека НАТО Мирча Джоане ответил: "Не пренебрегайте, как бы это ни было сложно, внутренними структурными реформами. Понимаю, как сложно достичь большей транспарентности в публичной жизни государства. Как и обеспечить, чтобы одновременно с противостоянием в кровавой войне еще и делать структурные реформы" "Понятно, что советовать легко, однако это нужно делать. Ведь эти реформы нужны вам не только для того, чтобы присоединиться к НАТО, но и для того, чтобы сделать вашу экономику более крепкой и более крепкой ваше общество".

Автор: 

Порошенко Петр (19606) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+24
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09.10.2023 16:08
+24
Шановний ПП! Топіть без зупинок та перерв! Наснаги та вдачі Вам!
Слава Україні!
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09.10.2023 16:09
+21
Петро Поршенко - це Патріот України і всі його кроки під час війни
свідчать про це 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼!!
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09.10.2023 16:11
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Правила форума Совет форумчан
Як зелені виродки будуть боротися з корупцією, якщо вони і є корупція. Один вихід, нехай застреляьбся, або їм допоможемо в цій боротьбі
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09.10.2023 16:11 Ответить
Він від ХАМАСА ховається !
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09.10.2023 16:15 Ответить
Зелені скоти зроблять все щоб цього не відбулося
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09.10.2023 16:05 Ответить
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09.10.2023 16:08 Ответить
Свєжо пітаніє, да се-ся с трудом.
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09.10.2023 16:11 Ответить
Ну, пора, турист !
Иди ... выступай на ПА НАТО у Копенгагені !

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09.10.2023 16:08 Ответить
"Остальные - это туристы": Данилов сказал, кто может представлять Украину в мире
дебил !!!

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09.10.2023 16:11 Ответить
Він би ще за своїх синів у складі ЗСУ сказав, якби мав шо казати. Казатель...
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09.10.2023 16:13 Ответить
не только у него сыновья по заграницам.
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09.10.2023 16:41 Ответить
https://t.me/putch111/38276 Путч. Русский - нах*й
Схоже, секретар РНБО Олексій Данілов взяв низький старт перед заявою "Турист. Серія 2".

https://uk.tgstat.com/channel/@putch111

Тут Петро Порошенко посмів зустрітися з Головою Комітету з розвідки палати представників Конгресу США Майклом Тернером. Порох намагається у силу можливостей, в рамках парламентської дипломатії, змінити думку республіканців щодо надання зброї та допомоги Україні.

Конгресмен-республіканець Майкл Тернер є колишнім головою парламентської асамблеї НАТО. А нині він очолює комітет Конгресу, що курирує американські розвідслужби. Тому в курсі яка допомопога виділяється і куди спрямовується.
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09.10.2023 18:53 Ответить
Шановний ПП! Топіть без зупинок та перерв! Наснаги та вдачі Вам!
Слава Україні!
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09.10.2023 16:09 Ответить
Героям слава !!!
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09.10.2023 16:14 Ответить
Героям слава !!
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09.10.2023 16:15 Ответить
А сенс? Зєля ж знову почне бикувати перед самітом.
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09.10.2023 16:09 Ответить
До вашінгтонського саміту zeлені розкрадуть те, що залишилося, доруйнують те, що не доруйнували, розісруться з тими союзниками, з якими ще не розісрались, довбивають тих, кого ще не вбили, та благополучно втечуть з награбованим до московії, перед тим здавши їй Україну! Невже ніхто не розуміє, до чого все йде?!
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09.10.2023 16:53 Ответить
"...і готові забезпечити відповідні реформи "-чи готов до них зечмоня?
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09.10.2023 16:10 Ответить
Петро Поршенко - це Патріот України і всі його кроки під час війни
свідчать про це 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼!!
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09.10.2023 16:11 Ответить
Так,він невтомно і безкомпромісно бореться за Україну,наш сивочолий Гетьман і Батько.Не шкодуючи свого часу їздить по закордонам,де його вже всі знають і,показуючи пальцем кажуть - ото пішов справжній патріот і борець з корупційов.
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09.10.2023 17:10 Ответить
хреновий в тебе сарказолідатор, як і твій сраколізатор з 95кв.
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09.10.2023 17:36 Ответить
"Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною, і більш міцним ваше суспільство".
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09.10.2023 16:13 Ответить
Членограй заявить, що він ще подумає, чи варто йому туди, якщо Україну прямо там не запросять до НАТО.
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09.10.2023 16:14 Ответить
Членограй - промосковська маріонетка!
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09.10.2023 16:54 Ответить
Надіюсь Американці до Гетьмана нашого таки прислухаються
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09.10.2023 16:16 Ответить
Запрошення до НАТО та вступ до ЄС добили б п'яту колону в Україні.
Вони стараються, крадуть, зраджують, бикують, а Україну прийняли. Завдання ******* провалено.
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09.10.2023 16:28 Ответить
"Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами." - красиво завернута піСдюліна у вигляді ляпаса і підсрачника ЗЕбуїнам! Але ж вони настільки самовпевненно тупі, що навіть прочитавши цей пассаж - не зрозуміють, що їм відверто насрали на голову!
Попросту, нам дипломатичною мовою було сказано: "Прибирати гівно в ваших конюшнях вам прийдеться все одно! Але не тягніть з цим, бо...не бачити вам НАТО, як своїх вух!"
А ПАП просто молодець - бульдозер! Він буде і далі робити все для України попри весь той буллінг, який ЗЕшобла застосовує проти нього! Честь і хвала справжньому Президенту, державнику і справжньому українцю.
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09.10.2023 16:19 Ответить
А где рашотролли и подоляшавки? ФАААСС!!! Отрабатывайте свою копеечку!!!
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09.10.2023 16:31 Ответить
тільки один появився,
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09.10.2023 17:40 Ответить
Петро Порошенко - єдиний політик України з котрим у світі ще можуть говорити. Від других просто смердить злодюгами і брехунами.
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09.10.2023 17:19 Ответить
Порох зовсім геть посивів...(
зато лисі та інші зебіли-аніматори Найвеличнівшивого розкабаніли до невпізнаваності
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09.10.2023 17:56 Ответить
На згаданій в цій інфі сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Копенгагені обрано нове керівництво організації, зокрема - Голову Парламентської асамблеї НАТО; ним став польський політик, депутат польського Сейму 6-го, 7-го та 8-го скликань від опозиційної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Громадянська платформа Міхал Щерба.

https://t.me/PresidentPoroshenko/7304 Петро Порошенко одним з перших привітав свого колегу з об'єднаної Європейської народної партії:



"Вітаю Міхала Щербу з обранням Головою Парламентської асамблеї НАТО!

Надихає, що цю важливу посаду віднині обійматиме щирий друг України, який вірить у майбутнє нашої держави в Альянсі.
Глибоко вдячний за багаторічну підтримку України, стратегічне бачення та тверду віру в нашу спільну перемогу".
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09.10.2023 17:58 Ответить
В останньому абзаці цієї інфи наведена відповідь Заступника Генсека НАТО Мірчі Джоане, ніби на запитання Порошенка; а насправді це
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09.10.2023 18:15 Ответить
двірник на подвірʼї теж постійно закликає нато
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09.10.2023 21:24 Ответить
По факту Петро каже усе правильно та зрозумілі речі. Тільки одне незрозуміло , це форма подачі інформації. Встати з місця , та зробити своє запитання , це ні як не тягне на термін виступив. Якщо б Петру дали трибуну , та час для виступу , то да , тоді б я погодився , що він виступив. А так , зробити виступаючему запитання з місця , це не виступ , це просто зробив своє запитання. Просто кажучи спитав.
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10.10.2023 01:21 Ответить
До речі , на відміну ніж Ющенко та Кучмі , Порошенко робить те що і потрібно робити п'ятому президенту України.
А ось що зараз робить Кучма у Франції , та Ющенко незрозуміло де , незрозуміло .
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10.10.2023 01:34 Ответить
 
 