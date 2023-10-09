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Новости Видео Война
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Ликвидированные оккупанты после атаки на колонну армии РФ на Запорожье: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована атака украинских воинов на колонну российских оккупантов вблизи села Очеретоватое Запорожской области и ее результат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на колонну сделана украинским беспилотником, а результативность удара подтвердили оккупанты, запечатлевшие уничтоженную технику и тела ликвидированных захватчиков из подразделения каспийской морской пехоты.

"Российские военнослужащие впервые опубликовали кадры результата удара ВСУ по колонне российской техники, который произошел еще в середине июля этого года в Запорожской области (село Очеретоватое Токмакского района). На видео - уничтоженные российские грузовики УРАЛ 4320, гаубицы 2А18 Д-30, кадры были опубликованы ранее) - ликвидирован личный состав противника", - говорится в комментарии к видеозаписи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также: Бойцы ВСУ сожгли САУ оккупантов "Пион", которую россияне пытались спрятать в посадке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Запорожская область (3108)


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Топ комментарии
+40
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09.10.2023 16:46
+39
"Сльози мєнают мнє говоріть" (С)
"У етого мозг разорван. С дєтства" (почти С)
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09.10.2023 16:41
+34
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09.10.2023 16:43
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09.10.2023 16:41 Ответить
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09.10.2023 16:46 Ответить
"Сльози мєнают мнє говоріть" (С)
"У етого мозг разорван. С дєтства" (почти С)
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09.10.2023 16:41 Ответить
Побачив Український чорнозем і мозг розірвало від побаченого.
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09.10.2023 16:44 Ответить
То ми вже не узнаємо шо він там побачив.. може побачив вперше в житті унітаз. Трофейний. І його жаба задушила.
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09.10.2023 16:46 Ответить
мирной земли над головой и успехов погибшим
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10.10.2023 10:10 Ответить
Судьба покоренного народа. Погибнуть за своего оккупанта. Глупо
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09.10.2023 16:43 Ответить
Кацапня, какой у вас мозг?
Вы о чём?
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09.10.2023 16:43 Ответить
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09.10.2023 23:06 Ответить
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09.10.2023 16:43 Ответить
Оленевод чудотворец.
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09.10.2023 21:54 Ответить
Ну аткуда там ваабщє мозг...
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09.10.2023 16:44 Ответить
Костный.
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09.10.2023 17:30 Ответить
треба було так далеко їхати в Україну щоб нарешті "мозг открыли"
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09.10.2023 16:44 Ответить
а очі заплющили
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09.10.2023 16:48 Ответить
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09.10.2023 16:44 Ответить
Світоглядна різниця.

Нам гроші потрібні, аби щось побудувати, та хоч би й собі особисто, і жити добре.
А їм гроші потрібні, аби зробити так, щоб ніхто навколо не жив добре.
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09.10.2023 19:37 Ответить
Дике словосполучення "...дагестанцы, каспийские морпехи..."!!!
Яке море такі і морпіхи.
Ослойоби дагестанські.
Сиділи б у своїх кишлаках, були б цілі.
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09.10.2023 16:46 Ответить
В аулах. Кишлаки в азіатів.
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09.10.2023 18:18 Ответить
а той під деревом приліг телевізор подивитись?
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09.10.2023 16:46 Ответить
Падли кацапські, землі їм Української закортіло! А те відбите ще й телевізора прихопило. Злидота!
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09.10.2023 16:49 Ответить
Стомилися хлоп'ята, зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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09.10.2023 16:51 Ответить
Кожен день їх знешкоджують а вони лізуть й лізуть..... не седиться їм на Засрашці, хворі на голову.
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09.10.2023 16:53 Ответить
Так, а там один кацап здається з телевізором здох?
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09.10.2023 16:53 Ответить
Мабуть ***** смАтрьЄл
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09.10.2023 16:55 Ответить
капийский морпех)
це як альпніст з Сахари
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09.10.2023 16:54 Ответить
На фото как живые касапы. И какой мозг? У него их по функционалу нет и никогда не было.
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09.10.2023 16:56 Ответить
Дагестанские морпехи - из рубрики "Короткие анекдоты".
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09.10.2023 16:57 Ответить
Из той же, 'большой десантный корабль "Оленегорский Горняк"'.
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09.10.2023 17:33 Ответить
ну сидели бы в своем дагестане и были бы целые и может быть даже здоровые..., так нет, не сиделось...
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09.10.2023 16:58 Ответить
Просто долбо*бы, а не морпехи.
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09.10.2023 17:01 Ответить
заблудились
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09.10.2023 17:03 Ответить
морпєхі - то нехай плавають. В пеклі у смолі
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09.10.2023 17:04 Ответить
Каспійська морська піхота ,сиділи б ви на каспійському морі та воювали б з каспійськими тюленями, для чого вас і готували , дивись може б і мізки ,хоч і дурні, зате цілими залишилися б.
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09.10.2023 17:06 Ответить
Шо "взарвалось", мозг???
"МОЗГ"*****???
А де він візьметься у п*дарасів?
А вакуум не взривається, він схлопується!
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09.10.2023 17:06 Ответить
Они не дагестанцы. Они кацапы.
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09.10.2023 17:18 Ответить
ГУР МО опубликовало список 117-го полка морпехов каспийской флотилии обвиняемых в аоенных преступлениях на Запорожском участке.(около 1900 человек)
Командный состав в основном кацапы. А рядовой и сержантский в подавляющем большинстве так сказать "нерусские".
Кстати 117 полк сбежал з позиций под Вербовым после обстрелов ВСУ.
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09.10.2023 23:30 Ответить
Яка нах різниця. Дохлі чурки-дагестанці, чи дохлі монголо-кассаби. Я їх не розрізняю. Що те, що інше - все це є біосміття, утилізоване нашими рідненькими воїнами ЗСУ.
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09.10.2023 23:43 Ответить
упс

не вийшло спасти біосміття з даунбасу
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09.10.2023 17:24 Ответить
Ну відносно мізків це вже він зробив комплімент жмуру.
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09.10.2023 17:37 Ответить
Купили квартірку на Пєчєрскіх паГорбах?

Чи може в Адєссу рванулі?

Пакет -- поїзд -- яма в ******.
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09.10.2023 17:41 Ответить
не на того нападает холопский, сцарский "дагестан"...
ваша рабская проблема в Кремле, ну, или в вашей пустой голове, мозг которой разорван уже давно, ещё соловьёвыми-скабеевыми
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09.10.2023 17:49 Ответить
Це вже не ваші каспійскі морпехі - це вже морпіхі кабздона - добре поповнення - разом з технікою.
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09.10.2023 17:57 Ответить
Без води Каспію, повсихали ***** іхтандри херові в степах Мирної України!
Слава Україні!
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09.10.2023 18:07 Ответить
Каспійські іхтіандри. Дохлі іхтіандри.
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09.10.2023 18:17 Ответить
в того відео борода до коліна...
скільки будуте старе викладувати
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09.10.2023 18:36 Ответить
Дика дивiзiя, каспiйська... чомусь ранiше я кавказцiв бiльше поважав..
думав , що все кацапське для них чуже, нажаль кацапiзм головного мозгу в них теж.
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09.10.2023 18:38 Ответить
Спят усталые игрушки, книжки спят.
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай:
Баю-бай.
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09.10.2023 18:48 Ответить
неоказание помощи человеку кацапу без мозга ... прям криминал, может бы стал следующим президентом кацапстана.
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09.10.2023 19:23 Ответить
Каспійскіє трупакі тепер 😆
Скільки ще мілйьонів живих кацапів ....
Які тількі кончені створіння.
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09.10.2023 19:41 Ответить
кисильову буде дуже приємно. Просив, щоб помирали за каСапію, і вони так зробили. "ошень приятно, царь".
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09.10.2023 22:03 Ответить
Шєгєрьме, моск откритий, дон. Пойдеть на шяурьмє, будєть вкусно, дон.
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09.10.2023 23:40 Ответить
З вкраденим телевізором - то взагалі такий ПОЗОРНЯК, що капець... А воно ще й так вчепилося, навіть подихаючи телек не відпустило... )))))
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10.10.2023 00:20 Ответить
да............ где они, там и " победа".
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10.10.2023 08:01 Ответить
Сгарєлі на работє каспийскиє марпєхи...
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10.10.2023 08:57 Ответить
Каспийские морпехи Кацапские морг-пешки!
А один рученкой тянулся к ширинке другого... по закону ширинката
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10.10.2023 13:22 Ответить
 
 