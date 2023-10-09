Ликвидированные оккупанты после атаки на колонну армии РФ на Запорожье: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована атака украинских воинов на колонну российских оккупантов вблизи села Очеретоватое Запорожской области и ее результат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на колонну сделана украинским беспилотником, а результативность удара подтвердили оккупанты, запечатлевшие уничтоженную технику и тела ликвидированных захватчиков из подразделения каспийской морской пехоты.

"Российские военнослужащие впервые опубликовали кадры результата удара ВСУ по колонне российской техники, который произошел еще в середине июля этого года в Запорожской области (село Очеретоватое Токмакского района). На видео - уничтоженные российские грузовики УРАЛ 4320, гаубицы 2А18 Д-30, кадры были опубликованы ранее) - ликвидирован личный состав противника", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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