Ликвидированные оккупанты после атаки на колонну армии РФ на Запорожье: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована атака украинских воинов на колонну российских оккупантов вблизи села Очеретоватое Запорожской области и ее результат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на колонну сделана украинским беспилотником, а результативность удара подтвердили оккупанты, запечатлевшие уничтоженную технику и тела ликвидированных захватчиков из подразделения каспийской морской пехоты.
"Российские военнослужащие впервые опубликовали кадры результата удара ВСУ по колонне российской техники, который произошел еще в середине июля этого года в Запорожской области (село Очеретоватое Токмакского района). На видео - уничтоженные российские грузовики УРАЛ 4320, гаубицы 2А18 Д-30, кадры были опубликованы ранее) - ликвидирован личный состав противника", - говорится в комментарии к видеозаписи.
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"У етого мозг разорван. С дєтства" (почти С)
Вы о чём?
Нам гроші потрібні, аби щось побудувати, та хоч би й собі особисто, і жити добре.
А їм гроші потрібні, аби зробити так, щоб ніхто навколо не жив добре.
Яке море такі і морпіхи.
Ослойоби дагестанські.
Сиділи б у своїх кишлаках, були б цілі.
це як альпніст з Сахари
"МОЗГ"*****???
А де він візьметься у п*дарасів?
А вакуум не взривається, він схлопується!
Командный состав в основном кацапы. А рядовой и сержантский в подавляющем большинстве так сказать "нерусские".
Кстати 117 полк сбежал з позиций под Вербовым после обстрелов ВСУ.
не вийшло спасти біосміття з даунбасу
Чи може в Адєссу рванулі?
Пакет -- поїзд -- яма в ******.
ваша рабская проблема в Кремле, ну, или в вашей пустой голове, мозг которой разорван уже давно, ещё соловьёвыми-скабеевыми
Слава Україні!
скільки будуте старе викладувати
думав , що все кацапське для них чуже, нажаль кацапiзм головного мозгу в них теж.
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай:
Баю-бай.
человекукацапу без мозга ... прям криминал, может бы стал следующим президентом кацапстана.
Скільки ще мілйьонів живих кацапів ....
Які тількі кончені створіння.
Каспийские морпехиКацапские морг-пешки!
А один рученкой тянулся к ширинке другого... по закону ширинката