Оккупант сдался беспилотнику: "Написал на листке, что хочу жить и показал коптеру". ВИДЕО

Мобилизированный из Курской области РФ сдался в плен, подав знак украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанту удалось выжить после того, как украинские аэроразведчики сбросили на него три боеприпаса. Целый день захватчик просидел в тайнике, а потом написал на листке, что хочет жить и показал эту надпись в сторону беспилотника, все время висевшего над полем боя. Затем получил четкие инструкции и вышел на позиции украинских воинов.

Читайте также: Бойцы методически уничтожают группу оккупантов: "Убийственный микс - кассеты, арта, дроны". ВИДЕО беспилотника