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Оккупант сдался беспилотнику: "Написал на листке, что хочу жить и показал коптеру". ВИДЕО

Мобилизированный из Курской области РФ сдался в плен, подав знак украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанту удалось выжить после того, как украинские аэроразведчики сбросили на него три боеприпаса. Целый день захватчик просидел в тайнике, а потом написал на листке, что хочет жить и показал эту надпись в сторону беспилотника, все время висевшего над полем боя. Затем получил четкие инструкции и вышел на позиции украинских воинов.

Читайте также: Бойцы методически уничтожают группу оккупантов: "Убийственный микс - кассеты, арта, дроны". ВИДЕО беспилотника

Автор: 

пленные (2143) дроны (3965)


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Топ комментарии
+16
До речі коптер дуже гуманний та знайомий з Женевською конвенцією ...
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09.10.2023 16:59
+13
коптери вони такі...
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09.10.2023 17:01
+8
Ну хоч якийсь обмінний фонд ...
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09.10.2023 16:55
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Ну хоч якийсь обмінний фонд ...
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09.10.2023 16:55 Ответить
До речі коптер дуже гуманний та знайомий з Женевською конвенцією ...
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09.10.2023 16:59 Ответить
фінгал під оком та ніс зломав теж коптер ?

байки баіть....
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09.10.2023 16:57 Ответить
коптери вони такі...
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09.10.2023 17:01 Ответить
А отак підлетів і гвинтами по їблищу.
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09.10.2023 17:58 Ответить
Чому байки?

Хлопці «душевно зустріли кацапа
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09.10.2023 20:38 Ответить
Киздун ватний. Очі брехливі.
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09.10.2023 17:00 Ответить
Ага. Посаду називав - аж запнувся. "Водій"... Всі вони водії, як у полон потрапляють. Автомата у руках не тримали, "жертва абстаятєльств".
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09.10.2023 17:40 Ответить
поісля трьох скидів. це від лукавого
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09.10.2023 17:02 Ответить
Редактор - яка Курська область? по репі видно що Курганська ...
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09.10.2023 17:04 Ответить
среди кацапов попадаются неглупые однако.
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09.10.2023 17:22 Ответить
Та то вже крок відчаю. Якби усе добре було, то кричав би далі: "прокрошим укроп".
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09.10.2023 17:26 Ответить
***** який вумний кацап попався
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09.10.2023 17:31 Ответить
Які в нас вумні коптери, кацапів в полон самі беруть.
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09.10.2023 17:35 Ответить
Дідько - якійсь просто термінатор невбиваємий. Три заряда на нього снинули, потім ще снаряди поруч розривались, а в нього лише фінгал!

Правду мабудь кажуть - п'янчугам Бог допомагає, а він точно та ще п'янчуга!
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09.10.2023 17:49 Ответить
шкода що не замочили...
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09.10.2023 19:24 Ответить
 
 