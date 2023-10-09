Оккупант сдался беспилотнику: "Написал на листке, что хочу жить и показал коптеру". ВИДЕО
Мобилизированный из Курской области РФ сдался в плен, подав знак украинскому беспилотнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанту удалось выжить после того, как украинские аэроразведчики сбросили на него три боеприпаса. Целый день захватчик просидел в тайнике, а потом написал на листке, что хочет жить и показал эту надпись в сторону беспилотника, все время висевшего над полем боя. Затем получил четкие инструкции и вышел на позиции украинских воинов.
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