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Бойцы ВСУ сожгли САУ оккупантов "Пион", которую россияне пытались спрятать в посадке. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили 203-мм САУ оккупантов 2С7 "Пион", которую россияне пытались спрятать в посадке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения российской техники обнародовали в соцсетях.

2С7 "Пион" – самоходная 203-мм пушка, предназначенная для уничтожения отдельных особо важных объектов и разрушения фортификационных сооружений. По данным аналитического проекта Oryx, оккупанты потеряли в Украине около 20 "Пионов".

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уничтожение (7001) САУ (213)


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яку росіяни намагались приховати у посадці

Стіснялися?
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09.10.2023 16:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - 60 одиниць 2С7М «Малка» (а також 260 одиниць 2С7 «Піон» на зберіганні), станом на 2021 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A17_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%C2%BB#cite_note-Military-Balance-2021--192-52 [50]
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09.10.2023 17:02 Ответить
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09.10.2023 17:05 Ответить
Гори, гори ясно, аби не погасло !!!
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09.10.2023 17:11 Ответить
була самохідна - стала самойобна
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09.10.2023 17:24 Ответить
Головне що це не макет.
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09.10.2023 18:00 Ответить
там масло горит да и следы гусениц явно указывает на тяжелую машину
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09.10.2023 20:20 Ответить
сама подорвалась, со страху
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09.10.2023 20:18 Ответить
 
 