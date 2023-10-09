Избиение мужчины в Черновицком военкомате: ГБР расследует действия военных и правоохранителей. ВИДЕО
Сотрудники ГБР осуществляют досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, видео инцидента сегодня было распространено рядом телеграм-каналов, однако события происходили еще 30 июля 2022 года. На следующий же день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. В августе 2023 дело передали Государственному бюро расследований.
"В рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников центра комплектования и правоохранителей по применению силы к гражданину. Тогда потерпевший получил легкие телесные повреждения. В настоящее время установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст.146 KK Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
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Бачу, страшенно заразна штука!
один вумний дядько пропонує - відкрийте набір на спеціальності і люди прийдуть. Бо зараз хрєн знаєш, куди ти попадеш, якшо попадеш в військомат
як що так, сподіваюсь, що він повернеться живий, неушкоджений, та з гострим почуттям справедливості!
після перемоги, буде нова хвиля біженців за кордон: мєнти та воєнкоми.
А потім знов терміни спливуть?
Якщо не хочете воювати - здавайтесь та не рвіть сраку. Можливо кацапи вас пожаліють якщо відмовитесь від всього українського та віддасте на поталу всіх своїх справжніх Героїв.
куди ти там лягав і на чию сраку
Кінчаться військові, ДБР залишиттся на передові із військами рф, буде минулопрчний кульбіт- всі знову розбіжуться?