Избиение мужчины в Черновицком военкомате: ГБР расследует действия военных и правоохранителей. ВИДЕО

Сотрудники ГБР осуществляют досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, видео инцидента сегодня было распространено рядом телеграм-каналов, однако события происходили еще 30 июля 2022 года. На следующий же день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. В августе 2023 дело передали Государственному бюро расследований.

"В рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников центра комплектования и правоохранителей по применению силы к гражданину. Тогда потерпевший получил легкие телесные повреждения. В настоящее время установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео", - говорится в сообщении.

Читайте также: Тернопольский областной ТЦК СП назначил служебное расследование после публикации видео с избиением мобилизованных

Расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст.146 KK Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.