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Избиение мужчины в Черновицком военкомате: ГБР расследует действия военных и правоохранителей. ВИДЕО

Сотрудники ГБР осуществляют досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, видео инцидента сегодня было распространено рядом телеграм-каналов, однако события происходили еще 30 июля 2022 года. На следующий же день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. В августе 2023 дело передали Государственному бюро расследований.

"В рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников центра комплектования и правоохранителей по применению силы к гражданину. Тогда потерпевший получил легкие телесные повреждения. В настоящее время установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео", - говорится в сообщении.

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Расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст.146 KK Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Автор: 

избиение (9802) Черновцы (677) военкомат (458) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+19
Час міняти розшифровку ТЦК - Тортури Цивільних Кабанами
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09.10.2023 17:51
+13
Коли мудака , який побив в стрийському ТЦК людину , випускали з суду - його корєша - кричали - Героям Слава . Я надіюсь Що цих хероїв стрийського ТЦК в повному складі відправлять на нуль . Там потрібні так хоробрі люди.
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09.10.2023 18:03
+13
Мабуть, скоро дійде до виправданнь типу: "якби їх не катували в ТЦК, то це б зробили буряти".
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09.10.2023 18:04
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Час міняти розшифровку ТЦК - Тортури Цивільних Кабанами
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09.10.2023 17:51 Ответить
*кобелями
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09.10.2023 18:31 Ответить
Почалася епідемія "pobit-23"?
Бачу, страшенно заразна штука!
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09.10.2023 17:53 Ответить
Читав що отой хто бив у цивільному якась урка з мильного заводу...
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09.10.2023 17:55 Ответить
По поведінці - урка....
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09.10.2023 17:59 Ответить
Це старі ментовські методи - натравити якусь шантрапу з сусідньої камери. За пачку цигарок це біосміття зробить що завгодно. А з ментів потім не спитаєш, бо по факту били ж не вони.
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09.10.2023 19:56 Ответить
звісно-відомі ще з часів смердючого совка...
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09.10.2023 20:07 Ответить
Та нічого тим утиркам не буде. Хіба що нагородять.
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09.10.2023 17:56 Ответить
Коли мудака , який побив в стрийському ТЦК людину , випускали з суду - його корєша - кричали - Героям Слава . Я надіюсь Що цих хероїв стрийського ТЦК в повному складі відправлять на нуль . Там потрібні так хоробрі люди.
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09.10.2023 18:03 Ответить
То із Самбора боров був. Та ніхто їх туди не відправить. У того хряка статків знайшли на 4 мільйона гривень. Із пояснення: мати подарувала 42 000 доларів.
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09.10.2023 18:11 Ответить
Дякую за виправлення
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09.10.2023 18:19 Ответить
почти полтора года думу думают, что же тут произошло...
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09.10.2023 17:58 Ответить
нє, ну а шо? нормальний же такий рекрутинг. От тільки не зовсім зрозумілі перспективи щодо оздоровлення і реабілітації, роботи ВЛК і чи буде підвищення утриманння з 700 гривень на місяць до тисячі.
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09.10.2023 18:00 Ответить
ніякого рекрутінга немає навіть близько.

один вумний дядько пропонує - відкрийте набір на спеціальності і люди прийдуть. Бо зараз хрєн знаєш, куди ти попадеш, якшо попадеш в військомат
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09.10.2023 18:08 Ответить
ви нічого не розумієте у рекрутінгу. Можливо той співробітник стрийського ТЦК наш майбутній Пригожин.
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09.10.2023 18:14 Ответить
хіба шо так, а по уму дайте набір в армію операторів дронів і тисячі підуть...
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09.10.2023 19:32 Ответить
Мабуть, скоро дійде до виправданнь типу: "якби їх не катували в ТЦК, то це б зробили буряти".
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09.10.2023 18:04 Ответить
той громадянин попав на фронт?
як що так, сподіваюсь, що він повернеться живий, неушкоджений, та з гострим почуттям справедливості!
після перемоги, буде нова хвиля біженців за кордон: мєнти та воєнкоми.
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09.10.2023 18:07 Ответить
"31.07.2022 року відкрито кримінальне провадження №12022263020000688 за попередньою ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України. Незважаючи на чисельні скарги та заяви, досудове розслідування належним чином не проводиться, оскільки фігурантами по даній справі є військовослужбовці - працівники Чернівецького міського ТЦК та СП та працівники поліції Чернівецької області."

А потім знов терміни спливуть?
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09.10.2023 18:10 Ответить
Зроблять винним і посадять чоловіка, якого побили. Якщо він до суду не загине на фронті, звісно.
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09.10.2023 18:27 Ответить
Це вже далеко не поодинокі випадки побиття, які потрапили до мережі. А скільки їх не потрапило?
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09.10.2023 18:29 Ответить
История классная, но нужен результат, а не трёп. Новость будет интересной, когда они будут уже сидеть, а государство выплатит щедрую компенсацию парню. А до этого - эта новость просто констатация того, о чем все и так давно знали.
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09.10.2023 18:38 Ответить
На все свій час ,немає нічого вічного і безвідповідального.
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09.10.2023 18:40 Ответить
В когось сумніви, що до того, чи треба ******* копів і таких вояк? І ніхто цієї мерзоти не буде сидіти. В нас ніколи не карали беззаконня. Ніколи.
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09.10.2023 18:44 Ответить
Знову на відео серед злочинців у формі ОПГ "Нацполіція" та "ТЦК" фігурує злочинець у цивільном.Режим все ширше і ширше залучає маргиналів-люмпменів та тітушню для запровадження політики терору.
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09.10.2023 19:00 Ответить
старі мусорські методи
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09.10.2023 19:57 Ответить
Так,це робиться щоб зняти з себе відповідальність, типу "це ж не ми побили людину,це цивільні щось між собою не поділили"
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09.10.2023 20:13 Ответить
Не на часі. В країні війна. Крапка.
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09.10.2023 19:18 Ответить
треба палити ті скандальні воєнкомати чи що за х@йня твориться
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09.10.2023 19:45 Ответить
Починайте вже! Кацапи ніяк не дочекаються...
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09.10.2023 21:11 Ответить
то приїдь із сша і розберись нахіба там побиття
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09.10.2023 22:08 Ответить
Я вже четверть віку як громадянин країни, яка після минулих "виборів" в 20-му році втратила рештки суверенітету і повністю лягла під рашку. Доводиться використовувати ВПН. При всім бажанні мене до вас не випустять. А якщо через іншу країну то потім ФСБ вслідкує і будуть проблеми...
Якщо не хочете воювати - здавайтесь та не рвіть сраку. Можливо кацапи вас пожаліють якщо відмовитесь від всього українського та віддасте на поталу всіх своїх справжніх Героїв.
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09.10.2023 22:23 Ответить
дуже цікаво але нічого не ясно
куди ти там лягав і на чию сраку
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10.10.2023 01:33 Ответить
Бачу, що заздриш. Тож незовлікай...
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10.10.2023 07:23 Ответить
Найгірше, що і не захистиш себе, бо "працівники" озброєні...Нажаль такі дії відвернуть любого йти добровільно. А йти треба...
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09.10.2023 20:10 Ответить
Нещодавно боти захищали "честь та гідність" дніпровської бикоти які спершу довели до провокації, а потім вбили людину, яка захищала власні інтереси. А порушення там було лише не тверезе водіння і неправильна їзда. І сама головна іронія, нормальна людина з вищою освітою, не піде в поліцію працювати. Тому в поліції виключно "олігофрени працюють"
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09.10.2023 21:18 Ответить
ДБР добре пристроїлося. Із початком вторгнення всі повтікали у Львів, а як загроза минула щоби вислужитися почала "розслідувати справи військових".
Кінчаться військові, ДБР залишиттся на передові із військами рф, буде минулопрчний кульбіт- всі знову розбіжуться?
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09.10.2023 21:21 Ответить
Поліцаїв 100% потрібно закатати на 12
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10.10.2023 00:29 Ответить
 
 