Небензя о ракетном ударе по селу Гроза: "Там было множество украинских неонацистов". ВИДЕО
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза оккупанты убили многих "украинских неонацистов". По его словам, в кафе, куда россияне направили ракету, якобы проходили похороны "высокопоставленного националиста".
Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, там было много приспешников нацистов. Именно поэтому большинство тел на снимках – это мужчины призывного возраста", – заявил он.
5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе были убиты 52 мирных жителя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без жодних сентиментів.
а ми все граємось в цивілізацію? типу не б'ємо по станціям? не б'ємо по мостам? не б'ємо по ворожій території, бо це ескалація?
потім нам розповідають про нацистів. і, попереду зима.
ООН ???
А щодо села гроза не треба робити скупчення народ це не розуміє
Є багато зрадників хтось взяв і передав дані о котрій годині і в якому місці ось і сталася трагедія
Взагалі зараз не треба збиратися на масові заходи
неБезпеки: доколи ???
Потрібно вкладати гроші в систему оповіщення населення,а не красти!!!
Людвство повинно переконатися остаточно , що ця порода істот лише виглядають як люди , але не кожна рептілія так насолоджується кроввю й вбивствами .
В тому й головна помилка ,що розгядають рептілойдів як людей й оцінюють за якоюсь логікою й інтересами . Тут тваринні інскстинкти . Один коли зловили вже -- кидається лайном як скунс , а інший з глибин нори ричить так , нібито зараз загризе половину ліса ...
Трваринного мизка не вистачає . щоб зрозуміти , що симуляція сказа дає лише зворотній ефект того , щоб не було жодного сумніву й жодного рецепкту крім фізичної ліквідації скаженої тварини .
Ніхто зі скаженими ніколи й ніяк не домовляється !!!
Ну либо, для того, чтобы не создавать себе внешнеполитических неудобств и не навлекать на себя критику международной общественности, сделать всё то же самое, но руками самих русских и на Красной площади. Американцы же тоже повесили Саддама Хусейна, но типа не сами. Французы по такой же схеме кончили Каддафи. Так и мы можем с русскими убийцами поступить. А в остальном технологию оставить - содрать шкуру публично и так далее. Потому что эти скоты по-другом не понимают. Уговорить, усовестить, заставить раскаятся - бесполезно.
Всім нормальним державам припинити фінансування цієї клоаки,хай китай і раша слухають одне одного,але не на території Штатів,а десь у маньчжурії