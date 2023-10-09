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Небензя о ракетном ударе по селу Гроза: "Там было множество украинских неонацистов". ВИДЕО

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза оккупанты убили многих "украинских неонацистов". По его словам, в кафе, куда россияне направили ракету, якобы проходили похороны "высокопоставленного националиста".

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, там было много приспешников нацистов. Именно поэтому большинство тел на снимках – это мужчины призывного возраста", – заявил он.

5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте. В результате обстрела магазина и кафе были убиты 52 мирных жителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты могли ударить по Грозе, потому что думали, что там военные. Но там были только гражданские, - прокуратура. ВИДЕО

Автор: 

россия (95652) Харьковщина (5577) Небензя Василий (48)


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Топ комментарии
+93
здохни мразь проклята разом зі своїм ****** і всією московією.
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09.10.2023 19:40
+67
так надо долбануть по мацкве и сообщить что там полно неонацистов и к стати это будет правда.
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09.10.2023 19:42
+63
та з кацапами все зрозуміло. а ці всі, так звані цивілізовані країни сидять, слухають. і виглядає це значно огидніше цього бридкого кацапа.
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09.10.2023 19:54
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Нахабність каСапів вже нікого не шокує. Світ змирився ? Чи чекає коли каСапи всі здохнуть в Україні ?
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09.10.2023 21:46 Ответить
всі бачать як відповідає ізраїль?
без жодних сентиментів.
а ми все граємось в цивілізацію? типу не б'ємо по станціям? не б'ємо по мостам? не б'ємо по ворожій території, бо це ескалація?
потім нам розповідають про нацистів. і, попереду зима.
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09.10.2023 21:48 Ответить
Виключення СРСР з Ліги Націй - резолюція Асамблеї та постанова Ради Ліги Націй про виключення Радянського Союзу з цієї міжнародної організації з осудом «дій СРСР, спрямованих проти Фінляндської держави, а саме: за розв'язування війни з Фінляндією. Виключення відбулося 14 грудня 1939 у Палаці Націй, штаб-квартирі Ліги в Женеві (Швейцарія).

ООН ???
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09.10.2023 21:54 Ответить
Ну це вислів цього кацапського недоумка в стилі зорян і шкіряк.
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09.10.2023 21:57 Ответить
Вы, Шариков (Небензя - фу), чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично
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10.10.2023 11:01 Ответить
Для кацапів всі нацисти в Україні хто не бажає руського міра бо ненавидять тих хто прагне до незалежності .
А щодо села гроза не треба робити скупчення народ це не розуміє
Є багато зрадників хтось взяв і передав дані о котрій годині і в якому місці ось і сталася трагедія
Взагалі зараз не треба збиратися на масові заходи
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09.10.2023 22:18 Ответить
У*банство кацапское
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09.10.2023 22:35 Ответить
Во вонючий чувак, свиня точніше.навіть не свиня, бо вона корисна, такого в умус шкода навіть закатувати.
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09.10.2023 22:40 Ответить
Поки буде існувати імперія зла буде біда і горе на землі, терор, кров і сльози, і будуть вилазити ,і брехати такі виродки роду людського як цей гандон штопаний, щоб їх Бог скарав до 7го коліна! Амінь!!!
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10.10.2023 05:32 Ответить
Ну для гобліна цього смердючого така заява логічна, бо згідно (уйлу, ми, українці, - всі неонацисти. Плюс президент єврей. Тут питань вже давно нема. Питання до гамнООН і його Ради неБезпеки: доколи ???
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09.10.2023 22:50 Ответить
Відчепіться вже від ООН. Це демократична організація, де усі питання вирішуються шляхом голосування: одна держава - один голос. А держави є різні: є демократії, а є відверто бандитські режими, і є "голодранці", які голосують "за гречку" (все, як у нас!). Тим не менше, якби не ООН, було б ще гірше.
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10.10.2023 10:34 Ответить
Гуттеріш, перелогінься! Хоч самі зрозуміли, що написали? Демократична організація, де членами є бандитські режими 🤣 і ці члени вирішують проблеми безпеки в світі, будучи членам Ради Безпеки
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10.10.2023 14:52 Ответить
Манько! Членами ООН є, практично, усі держави світу, в тому числі РФ, яка труїтьсвоїх громадян то полонієм, то "Новічком", КНДР, М'янма, КНР, Куба, Саудівська Аравія, де, за наказом наслідника престолу, опозиційному журналісту відрізають голову, купа диктаторських режимів у Африці й Центральній Азії. Але усі вони, демократично, в Генеральній ассамблеї мають рівні права й однакове право голосу, в тому числі, й при виборі Гуттеріша. Як вони проголосують, так і буде. Гуттеріш нічого, практично, не вирішує, він лише організує роботу.
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10.10.2023 22:33 Ответить
В десятий раз офіційно призналися в своїх воєнних злочинах.
Потрібно вкладати гроші в систему оповіщення населення,а не красти!!!
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09.10.2023 23:51 Ответить
Небензя вообще тип отмороженный.Пора ему на концерт Кобзона убраться.
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10.10.2023 00:01 Ответить
Ні, цього чекає його попередник чуркін.
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10.10.2023 01:09 Ответить
кто-то может объяснить как в цивилизованном нормальном обществе этот преступник восседает в заседании оон и не арестован?!
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10.10.2023 00:30 Ответить
Я б цей виступ би , (якщо сам був би відеоредактором) то наклав би на погрози хамасівця вбивати заручників й полоненних .
Людвство повинно переконатися остаточно , що ця порода істот лише виглядають як люди , але не кожна рептілія так насолоджується кроввю й вбивствами .

В тому й головна помилка ,що розгядають рептілойдів як людей й оцінюють за якоюсь логікою й інтересами . Тут тваринні інскстинкти . Один коли зловили вже -- кидається лайном як скунс , а інший з глибин нори ричить так , нібито зараз загризе половину ліса ...
Трваринного мизка не вистачає . щоб зрозуміти , що симуляція сказа дає лише зворотній ефект того , щоб не було жодного сумніву й жодного рецепкту крім фізичної ліквідації скаженої тварини .

Ніхто зі скаженими ніколи й ніяк не домовляється !!!
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10.10.2023 00:35 Ответить
По особо циничным лжецам (путин, Песков, Лавров, Небензя . . .), которые глумятся над трупами гражданских по сути, надо будет при привлечении к ответственности приостановить на день-два участие Украины во всех международных договорах по правам человека (от Европейской конвенции до Международного пакта) + приостановить действие нашей же Конституции на этот день-два. Осудить ублюдков к смертной казни (ввести её в законодательство с приданием обратной силы закону - потому и приостановить Конституцию, потому что это как-бы против всех канонов юриспруденции) и привести её в исполнение публично, с трансляцией в подробностях в прайм-тайм всех национальных телеканалов, на Майдане. Начать с вырывания их лживых языков, закончить сдиранием шкуры и последующим повешением того, что останется + сожжением. При массовом скоплении народа. С посыланием нах... мировой общественности, которая будет причитать, что это нецивилизованно. Пепел развеять над Чёрным морем, чтобы не было могилы для поклонений следующих поколений ублюдков.

Ну либо, для того, чтобы не создавать себе внешнеполитических неудобств и не навлекать на себя критику международной общественности, сделать всё то же самое, но руками самих русских и на Красной площади. Американцы же тоже повесили Саддама Хусейна, но типа не сами. Французы по такой же схеме кончили Каддафи. Так и мы можем с русскими убийцами поступить. А в остальном технологию оставить - содрать шкуру публично и так далее. Потому что эти скоты по-другом не понимают. Уговорить, усовестить, заставить раскаятся - бесполезно.
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10.10.2023 00:44 Ответить
лисий даун нє-БЗДЄНЬ-зя забув додати, що там "неонацисти під час похорону приносили в жертву руССкАвА мАльчікА в трусікАх"!!!
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10.10.2023 01:49 Ответить
Долбойоб
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10.10.2023 05:25 Ответить
Небензя зовсім берега попутав?Ракетний удар по похорону,що це,як нацинічніший теракт?А гівноон мовчки це хаває?
Всім нормальним державам припинити фінансування цієї клоаки,хай китай і раша слухають одне одного,але не на території Штатів,а десь у маньчжурії
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10.10.2023 06:13 Ответить
Молю Бога, аби ГУР та СБУ відкрили полювання та цю паскуду!
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10.10.2023 07:35 Ответить
вони в нас імпотентні, на жаль.
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10.10.2023 08:01 Ответить
на жаль знайдеться інша паскуда((( замість цієї
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10.10.2023 10:36 Ответить
Як же хочеться цю ****** в окулярах наїбнути табуреткою!
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10.10.2023 08:26 Ответить
100 % !!!
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10.10.2023 10:34 Ответить
Русня постоянно оправдывает свои преступления,переваливая все на украинскую сторону или прибрехнут о наличии наемников из европейских стран.******** Конашенков очень любит "убивать наемников и уничтожать Химерсы".
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10.10.2023 09:26 Ответить
у террористов право Вето. Полный бред
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10.10.2023 10:08 Ответить
а шо, і нєбєнзя там був, що в курсі про "там било много неонацистів"??. ***** - ідіот!
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10.10.2023 10:33 Ответить
Если кто в НЙ живёт, дал бы ему в рыло, да посильнее.
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10.10.2023 10:51 Ответить
За це потрібно знищити скрепи, які бодай трошки пов'язують Україну з Росією типу російської мови між собою, відвідування храмів московського патріархату, споживання культури завезеної звідти тощо.
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10.10.2023 11:00 Ответить
"саветский союз - самая миролюбивая страна".
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10.10.2023 11:01 Ответить
ООН терпело бред про генно модиф. комаров и гусей, потерпит и это. Сборище дебилов...
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10.10.2023 11:21 Ответить
Назвіть хоч одне якесь толкове рішення цієї беззубої,імпотентної дурнуватої організації?Зборище ідіотів які валяють дурня,а країни відраховують шалені внески на її БЕЗдіяльність. Що це за дебільний статут згідно кого яка-небудь папуастська недокраїна на кшлалт Ерітреї може скористатися правом вето і заблокувати любе нагальне питання чи рішення?ІДІОТИЗМ!
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10.10.2023 11:34 Ответить
Полянский на заднем плане на жопе ерзает и мысленно торопит Васю *********** поскорее закончить да пойти в туалете из горла принять.
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10.10.2023 13:31 Ответить
Сомневаюсь, что у этого яйца с ушами, вообще есть мозг под скорлупой.
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10.10.2023 16:46 Ответить
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