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Нападение на Израиль: проблемы командования и фактор дронов | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль был атакован боевиками группировки ХАМАС.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: 4 месяца наступления на юге. Ситуация на фронте, анализ, выводы. | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Автор: 

Израиль (1926) Бутусов Юрий (4367) дроны (3965)


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Топ комментарии
+15
Vitaliy Barabanenko

@Vitaliy70341751

·

https://twitter.com/Vitaliy70341751/status/1711404756881547543 2 ч

Їх не показують і про них не розказують на мараХвоні. Вони не втекли. Два брати з синами.
За Україну!!!

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09.10.2023 21:13
+11
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09.10.2023 21:12
+10
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09.10.2023 21:07
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09.10.2023 21:07 Ответить
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09.10.2023 21:12 Ответить
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09.10.2023 21:17 Ответить
Нехай би ще забрали своїх співгромадо ян!
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09.10.2023 21:39 Ответить
Після 30-ти річча дебілізму в Осло ?
Після вбивстава Рабіна , після того як рейтинг лівих сил , які мали більшість після вбивства Рабіна років п"ять впав до мікроскопічного рівня з 40% до 5% зараз . Один з архітекторів Осло дехто Йосип Бейлін був при Рабіні головою МЗС й його партія отримала рейтінг 20 місць з 120 в кнесеті .
Заза ця партія не отримала й мінімум -- 2 мандата .

Ось така оцінка жителями Ізраїля партії "голубів миру" .
Після теакта не факт , що партія Авода - партія Рабіна , Бен-Гуріона , партія Голди Меїр й Моше Даяна пройде у Кнесет . Така політична ціна за "прагнення миру" без розуміння того, що інший підписант цього папірця підписує тимчасову т.з. Худна .
По законах шаріату й по Корану з кафірами підпис на договорі визнається мусульманином виключно до того терміна , поки він зможе відновити джихад з нової позиції й з новою силою .

Без знання ісламу , без розуміння психології мусульман різного походження ідіотизм з ними щось підпісувати .
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10.10.2023 04:37 Ответить
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09.10.2023 21:12 Ответить
А хто це лежить? Вони живі?
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10.10.2023 07:15 Ответить
Vitaliy Barabanenko

@Vitaliy70341751

·

https://twitter.com/Vitaliy70341751/status/1711404756881547543 2 ч

Їх не показують і про них не розказують на мараХвоні. Вони не втекли. Два брати з синами.
За Україну!!!

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09.10.2023 21:13 Ответить
Взагалі, нинішній час показав, що ми в більшості живемо стереотипами з якихось булих досягнень держав, чи організацій. Та ж сама "друга армія світу" по факту виявилась зовсім не другою. Німці теж вже зовсім не ті, що були у ДСВ. Те саме стосується й МОССАДу, який сьогодні облажався по-повній. Та власне всі органи безпеки Ізраїлю облажались. На жаль, ******* покоління не може досягти слави їхніх батьків, власне на якій й тримаються стереотипи.
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09.10.2023 21:21 Ответить
чому всі вирішили що ізраїль хоч в чомусь облажався ?
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09.10.2023 22:02 Ответить
Те, що переживають мешканці Ізраїлю зараз, впродовж останніх трьох діб, усе це тільки в рази МАСТАШБНО, пережила Україна в лютому 2022 року!!
Тіж самі, московські терористи з Міноборони московіі, здійснили масові воєнні злочини проти людяності в Україні!! Загинули тисячі жителів України!
Слідчій комісії, після перемоги Українців, є з чим детально розбиратися щодо дій привладних осіб в Україні, так і дій терористів з московії!
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09.10.2023 21:27 Ответить
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09.10.2023 21:29 Ответить
Ну хто так воює? Де "єдиний марахвон"? Чому Бібі досі в цивільному куздюмі?Де пиждження гуманітарки в ешелонних масштабах? Замість заборони опозиції, її кличуть до уряду. Не вміють люди правильно воювати. Терміново їм треба єрмака на парашуті висадити, бо без нього просруть війну
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09.10.2023 21:32 Ответить
І боневтіка , він їхній!
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09.10.2023 21:41 Ответить
тому й існують попри все с 49-го... без співвітчизника буби, саши, рими. жорстко реагують та не скигляить в хакі....
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09.10.2023 21:44 Ответить
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09.10.2023 21:45 Ответить
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09.10.2023 22:01 Ответить
Сценарії як під копірку. Чон-Гарет.
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10.10.2023 01:37 Ответить
Юра, спасибо за ясный анализ того, что произошло у нас 7 октября. Может наша армия сделает выводы с событий 7 октября. Обязана сделать.
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13.10.2023 18:35 Ответить
 
 