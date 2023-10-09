Нападение на Израиль: проблемы командования и фактор дронов | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль был атакован боевиками группировки ХАМАС.
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Після вбивстава Рабіна , після того як рейтинг лівих сил , які мали більшість після вбивства Рабіна років п"ять впав до мікроскопічного рівня з 40% до 5% зараз . Один з архітекторів Осло дехто Йосип Бейлін був при Рабіні головою МЗС й його партія отримала рейтінг 20 місць з 120 в кнесеті .
Заза ця партія не отримала й мінімум -- 2 мандата .
Ось така оцінка жителями Ізраїля партії "голубів миру" .
Після теакта не факт , що партія Авода - партія Рабіна , Бен-Гуріона , партія Голди Меїр й Моше Даяна пройде у Кнесет . Така політична ціна за "прагнення миру" без розуміння того, що інший підписант цього папірця підписує тимчасову т.з. Худна .
По законах шаріату й по Корану з кафірами підпис на договорі визнається мусульманином виключно до того терміна , поки він зможе відновити джихад з нової позиції й з новою силою .
Без знання ісламу , без розуміння психології мусульман різного походження ідіотизм з ними щось підпісувати .
@Vitaliy70341751
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https://twitter.com/Vitaliy70341751/status/1711404756881547543 2 ч
Їх не показують і про них не розказують на мараХвоні. Вони не втекли. Два брати з синами.
За Україну!!!
Тіж самі, московські терористи з Міноборони московіі, здійснили масові воєнні злочини проти людяності в Україні!! Загинули тисячі жителів України!
Слідчій комісії, після перемоги Українців, є з чим детально розбиратися щодо дій привладних осіб в Україні, так і дій терористів з московії!