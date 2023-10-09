Пропагандистка Симоньян снова "переписала" историю: "Россия отказалась от территорий Гавайев, Грузии и Армении". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян утверждает, что "российская империя" в свое время отказалась от территорий Гавайев и Папуа-Новая Гвинея. К тому же, она утверждает, что к России очень "просились присоединиться Грузия и Армения".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Симоньян сделала такое заявление в эфире пропагандистского шоу Соловьева.
"Мы же отказывались в свое время даже в том, чтобы принять пограничные с нами государства: ту же Армению, Грузию. Сколько раз они просились перед тем, как мы их приняли. Мы спасали их, оба эти народа Россия спасла от полного уничтожения. Остались бы только грузины и армяне в учебниках истории, если бы не россияне", - заявила пропагандистка.
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показать весь комментарий10.10.2023 13:28 Ответить Мне нравится 0
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