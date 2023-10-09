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Новости Видео Война
18 039 14

Пехотинцы вплотную к вражеским окопам уничтожают оккупантов ручными гранатами и стрелковым оружием. ВИДЕО

Пользуясь темнотой, пехотинцы 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского вплотную приблизились к окопам с российскими захватчиками с нескольких сторон. Враг не сразу понял, что происходит. Когда началась атака, противник вел огонь друг по другу и бросал гранаты.

Как сообщают в командовании Сухопутных войск, наши воины ворвались во вражеские окопы и уничтожали противника ручными гранатами, выстрелами из гранатометов и стрелковым оружием, передает Цензор.НЕТ.

"Все произошло очень быстро. Кто из оккупантов не был ликвидирован на месте, попытался скрыться, но все было бесполезно", - добавили в сообщении под видео.

Смотрите также: Спецназовцы СБУ ликвидировали шестерых оккупантов ударными дронами. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3575) 58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+34
Наснаги нашим героям! Хай їх Бог береже!
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09.10.2023 22:11
+33
хаха, орки под конец так обосрались, что начали друг в друга стрелять и гранаты швырять
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09.10.2023 22:13
+18
Наші - найкращі!
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09.10.2023 22:13
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Наснаги нашим героям! Хай їх Бог береже!
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09.10.2023 22:11 Ответить
хаха, орки под конец так обосрались, что начали друг в друга стрелять и гранаты швырять
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09.10.2023 22:13 Ответить
Наші - найкращі!
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09.10.2023 22:13 Ответить
Не на тих напали кляті вороги! Слава нашим захисникам!
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09.10.2023 22:28 Ответить
Давіть їх!
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09.10.2023 22:30 Ответить
58я снова на фронте, в начале войны хорошо себя проявили
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09.10.2023 22:38 Ответить
Горіть у пеклі цапорилі!
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09.10.2023 22:41 Ответить
Хай береже Бог наших героів !
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09.10.2023 23:09 Ответить
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09.10.2023 23:18 Ответить
Это сабаки как комары с **********, специально выращенные в биолабараториях Мариуполя
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10.10.2023 00:38 Ответить
Тобто, саме кацапи так робитиме, як за часів Другої Світової.
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10.10.2023 01:02 Ответить
не зміг впіймати вашу думку, бо заплутався у вашій граматиці.
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10.10.2023 01:06 Ответить
Вибачте. Кацапи використовували собак в Другу Світову як рухомі міни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81
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10.10.2023 09:22 Ответить
Робокопи)
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10.10.2023 01:45 Ответить
 
 