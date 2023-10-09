Пехотинцы вплотную к вражеским окопам уничтожают оккупантов ручными гранатами и стрелковым оружием. ВИДЕО
Пользуясь темнотой, пехотинцы 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского вплотную приблизились к окопам с российскими захватчиками с нескольких сторон. Враг не сразу понял, что происходит. Когда началась атака, противник вел огонь друг по другу и бросал гранаты.
Как сообщают в командовании Сухопутных войск, наши воины ворвались во вражеские окопы и уничтожали противника ручными гранатами, выстрелами из гранатометов и стрелковым оружием, передает Цензор.НЕТ.
"Все произошло очень быстро. Кто из оккупантов не был ликвидирован на месте, попытался скрыться, но все было бесполезно", - добавили в сообщении под видео.
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