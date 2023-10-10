12 ударов палкой ниже спины и один – кулаком в лицо: российский командир "учит" подчиненных воевать. ВИДЕО беспилотника
В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант бьет палкой двух своих подчиненных на боевой позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "воспитательный" процесс запечатлел украинский беспилотник. На записи видно, что оккупанты смирно поочередно подходят к месту экзекуции и получают свою порцию ударов. Один из них получил 12 ударов палкой ниже спины и один – кулаком в лицо, другому досталось меньше – 11 ударов.
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+15 Михайло Бурмай #582774
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+13 ॐ Серж ॐ
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Дивіться краще за своїм ,,городом".
чеченский-овце-*** готовит своих кацапских анало-овечек
Наприклад , щоб той черт, якого п*здить командир -врізав би цьому комаандиру бритвою по горлянці.🤡
P.S. Ярослав Гашек гарно описував такі моменти. Головне чекали коли буде атака. А тоді 5-7 куль у спину і в сраку забезпечено.
это им так пыль из одежды выбивают и извилины в мозгу выравнивают 🤣🤣🤣
Кончена худоба...
але цього вже не покажуть*
Це пряма мова рабовласника , чи вільної людини , ну а може патріота своєї держави ? (( P.S. І раптом що - не тільки язиком ляпають - іноді битою , іноді ногами чи кулаками , а один ідіот підлеглим їхні власні авто на передовій розтрощив бо щось не сподобалося. Дебілів і у нас вистачає ((
Бо думало тим самим місцем...
Зрубити бабло, та є одне "но"...
ВСУ, артилерія та артилеристи!...
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