12 ударов палкой ниже спины и один – кулаком в лицо: российский командир "учит" подчиненных воевать. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант бьет палкой двух своих подчиненных на боевой позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "воспитательный" процесс запечатлел украинский беспилотник. На записи видно, что оккупанты смирно поочередно подходят к месту экзекуции и получают свою порцию ударов. Один из них получил 12 ударов палкой ниже спины и один – кулаком в лицо, другому досталось меньше – 11 ударов.

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