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Новости Видео Война
14 091 50

12 ударов палкой ниже спины и один – кулаком в лицо: российский командир "учит" подчиненных воевать. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант бьет палкой двух своих подчиненных на боевой позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "воспитательный" процесс запечатлел украинский беспилотник. На записи видно, что оккупанты смирно поочередно подходят к месту экзекуции и получают свою порцию ударов. Один из них получил 12 ударов палкой ниже спины и один – кулаком в лицо, другому досталось меньше – 11 ударов.

Смотрите: Российские военные избили своего мобилизованного и поиздевались над ним. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19350) издевательство (150)


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Топ комментарии
+15
Судячи з того що відбувається в наших ТЦК. Далеко ми не відійшли.
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10.10.2023 10:13
+13
як там в них мені байдуже.
Дивіться краще за своїм ,,городом".
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10.10.2023 09:52
+9
А чьо беспилотник не поможет в воспитании чмобиков своим осколочным термобаром?
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10.10.2023 10:15
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як там в них мені байдуже.
Дивіться краще за своїм ,,городом".
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10.10.2023 09:52 Ответить
саме так бо відео з тцк є цьому свідченням...нажаль...-я не про відео а про ставлення до людей навіть якщо вони ухилянти-бо має бути по закону суд вирок і далі по вироку...
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10.10.2023 09:58 Ответить
ч
чеченский-овце-*** готовит своих кацапских анало-овечек
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10.10.2023 12:27 Ответить
крашє би він йому в голову вистрелив.
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10.10.2023 09:59 Ответить
терпіли свнорилі
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10.10.2023 10:03 Ответить
Так вони в нашому горОді товчуться
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10.10.2023 10:33 Ответить
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10.10.2023 09:54 Ответить
"12 дней до приказа о штурме".
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10.10.2023 09:54 Ответить
Пастрадалі тока центри прінятія рєшєній лапатнікав...
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10.10.2023 09:55 Ответить
Хоч це і кацапи , мені все одно хотілось би побачи в них щось людське..
Наприклад , щоб той черт, якого п*здить командир -врізав би цьому комаандиру бритвою по горлянці.🤡
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10.10.2023 09:56 Ответить
бьот, значит льубит
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10.10.2023 10:39 Ответить
Секс - апофеоз любви
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10.10.2023 11:30 Ответить
hit me baby one more time
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10.10.2023 09:59 Ответить
Рука заболіла вже бити...усміхніться вас знімає прихована камера
P.S. Ярослав Гашек гарно описував такі моменти. Головне чекали коли буде атака. А тоді 5-7 куль у спину і в сраку забезпечено.
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10.10.2023 10:01 Ответить
Это кстати,старая московитская традиция.Самый лучший вариант -граната под ноги во время боя
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10.10.2023 10:11 Ответить
А чьо беспилотник не поможет в воспитании чмобиков своим осколочным термобаром?
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10.10.2023 10:15 Ответить
А вотечественную красноармейцы так и поступали с ретивыми комиссарами, мол без виновки за родина-сталина , гойда. Главное подобрать шмайсер и пульнуть в спину, мол, драпал с поля боя.
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10.10.2023 10:17 Ответить
ЗЫ... потом такого комиссара советы еще и во враги народа записывали, зарывали в скотомогильнике без опознавательных знаков.
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10.10.2023 10:23 Ответить
та шо вы такое наговариваете на !
это им так пыль из одежды выбивают и извилины в мозгу выравнивают 🤣🤣🤣
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10.10.2023 10:10 Ответить
Судячи з того що відбувається в наших ТЦК. Далеко ми не відійшли.
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10.10.2023 10:13 Ответить
І терплять.

Кончена худоба...
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10.10.2023 10:16 Ответить
Це про касабів чи про наших з ТЦК ? Шось не чув, аби хоч один "ухилянт" дав відсіч, хоча б, не кажучи про позов до суду.
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10.10.2023 13:12 Ответить
а потім балабегою по лобі...😂

але цього вже не покажуть*
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10.10.2023 10:16 Ответить
Раби..
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10.10.2023 10:19 Ответить
Цілком влучно (( Тепер дай характеристику фразі командира : " Я тот кто вас здесь **@ть будєт " .
Це пряма мова рабовласника , чи вільної людини , ну а може патріота своєї держави ? (( P.S. І раптом що - не тільки язиком ляпають - іноді битою , іноді ногами чи кулаками , а один ідіот підлеглим їхні власні авто на передовій розтрощив бо щось не сподобалося. Дебілів і у нас вистачає ((
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10.10.2023 11:32 Ответить
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10.10.2023 10:25 Ответить
🤣🤣🤣
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10.10.2023 10:40 Ответить
Рашистське бидло пішло на війну...
Бо думало тим самим місцем...
Зрубити бабло, та є одне "но"...
ВСУ, артилерія та артилеристи!...
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10.10.2023 10:40 Ответить
І це ж у кожного є ствол і гранати... мда, ідеальні раби.
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10.10.2023 10:48 Ответить
орки, не забудьте в спину ему шмальнуть очередью при случае)
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10.10.2023 10:49 Ответить
Рабы николи не шмальнуть
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10.10.2023 11:04 Ответить
Для подлости у русского человека всегда храбрости хватит
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10.10.2023 11:28 Ответить
ще б їм туди "подарунок" з безпілотника.
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10.10.2023 10:53 Ответить
Олександр Македонський, перед битвою при Гавгамелах, з більше ніж у два рази більшою армією персидського царя Дария сказав своїм воїнам - "Ви вільні люди, вас ніколи непереможе армія рабів!"...
Через чотири дні, голову ДаряІІІ йому привезли в якості дарунка персидські генерали...
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10.10.2023 10:56 Ответить
И не боится дружественного выстрела в спину.
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10.10.2023 11:05 Ответить
Бздять.
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10.10.2023 11:14 Ответить
ПОЧЕМУ РАБСИЯНЕ ЕГО НЕ ЗАСТРЕЛЯТ ?
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10.10.2023 11:25 Ответить
Сцут
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10.10.2023 15:06 Ответить
на дємбель
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10.10.2023 11:28 Ответить
Якщо цей командир попаде до нас в полон то зробе непогану кар'єру в нашому ТЦК , такий же виродок .
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10.10.2023 11:38 Ответить
Этим мудакам что, автоматы без патронов выдают?! На меня в армии СА прапор решил недостачу повесить, так во время боевого дежурства я снял предохранитель, перезарядил (прокричав все предупредительные фразы) и уткнул ему автомат в грудь. И предупредил, что случись что - учения не последние, а мне за выполнение устава по охране ОСОБО секретного поста (ЗАС) могут и отпуск дать! Проблем больше не было.
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10.10.2023 12:06 Ответить
наші тцк пістолєтом голоави розбивають
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10.10.2023 12:18 Ответить
Отличное мотивационное видео. Пусть на московии смотрят, пока не отключили ютуб.
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10.10.2023 12:19 Ответить
Я думаю що скоро люди згуртуються і будуть брати ТЦК в полон (бити різати вуха і так далі ) щоб обміняти хлопців яких захопило ТЦК в свій полон .
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10.10.2023 12:32 Ответить
Точнісінько як в нашому ТЦК. Досвід переймають один в одного.
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10.10.2023 12:33 Ответить
Цеж удари по центрам прийняття рішень
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10.10.2023 12:41 Ответить
Обычный ПХД (парко-хозяйственный день) - выбивание пыли из обмундирования сослуживцев.
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10.10.2023 13:04 Ответить
Ну це на багато цікавіше ніж показувати як бандити в погонах катують наших призовників в ТЦК!
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10.10.2023 14:42 Ответить
Красавчики! Минус два гарантированно, бо с отбитыми почками не повоюешь. Ну и будем надеяться, одному из выродков захочется поквитаться, тогда возможно минус три
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10.10.2023 15:04 Ответить
Чи не краще було б кинути гранату, а не знімати?
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10.10.2023 15:41 Ответить
 
 