Самые зрелищные детонации "лучшего в мире" российского танка Т-90М "Прорыв". ВИДЕО
Российский президент Владимир Путин убеждает, что российский новейший танк Т-90М "Прорыв" самый лучший в мире и не имеет аналогов по техническим характеристикам.
С ним не согласны украинские воины, которые с начала полномасштабной войны уничтожили или повредили почти пять десятков "лучших в мире" бронемашин. Канал "Бутусов плюс" подготовил подборку самых зрелищных уничтожений российского танка Т-90М "Прорыв".
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Шайтани в Газі копійчаними дронами попалили навіть Меркаву 4 із КАЗ Трофі
В Ізраілі, судячи із фото та відео, танки та бмп просто були захоплені на базах.
Солдати навіть на якомусь супер навороченому неприступному КПП були захоплені шайтанами в кальсонах
9 канал Ізраіль - це російськомовний канал із новинами та аналітикою
Це звідти. Євреї брехати б не стали. Напад був реально блискавичний із виведенням із ладу систем контролю (раша?)
Так, коли танкісти спали
Слава ЗСУ та СБУ!
Короче, лучший среди худших...
p.s. - якщо вам треба зігрітись...
Та і зараз уже копійчані порівняно у вартості дрони відправляють багато техніки в історію....
Війна у нас це взгалі грандіозні зміни в тактиці бойових дій навіть для західних армій...
наша війна показала що вага танків на полі бою більша ніж думали собі всі західні експерти.
Башта залишилася, але з величезним отвором зверху