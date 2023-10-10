Самые зрелищные детонации "лучшего в мире" российского танка Т-90М "Прорыв". ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин убеждает, что российский новейший танк Т-90М "Прорыв" самый лучший в мире и не имеет аналогов по техническим характеристикам.

С ним не согласны украинские воины, которые с начала полномасштабной войны уничтожили или повредили почти пять десятков "лучших в мире" бронемашин. Канал "Бутусов плюс" подготовил подборку самых зрелищных уничтожений российского танка Т-90М "Прорыв".

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