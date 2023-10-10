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Новости Видео Война
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Самые зрелищные детонации "лучшего в мире" российского танка Т-90М "Прорыв". ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин убеждает, что российский новейший танк Т-90М "Прорыв" самый лучший в мире и не имеет аналогов по техническим характеристикам.

С ним не согласны украинские воины, которые с начала полномасштабной войны уничтожили или повредили почти пять десятков "лучших в мире" бронемашин. Канал "Бутусов плюс" подготовил подборку самых зрелищных уничтожений российского танка Т-90М "Прорыв".

Смотрите также: "Распаковка" лучшего танка России Т-90 М "Прорыв". ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31311) танк (2260) уничтожение (7001) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+23
Оце точно сказав - виходять на позицію і фсьо, пи*дець )))
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10.10.2023 10:59
+12
Чудова документалка.
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10.10.2023 10:55
+11
Ну праЛЬнА ***** каже. Как только вишєл на пАзіцію і всьйо, кирдик
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10.10.2023 11:10
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Чудова документалка.
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10.10.2023 10:55 Ответить
Оце точно сказав - виходять на позицію і фсьо, пи*дець )))
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10.10.2023 10:59 Ответить
Без КАЗ та захисту від дронів будь який ******** танк - купа чермету для циган

Шайтани в Газі копійчаними дронами попалили навіть Меркаву 4 із КАЗ Трофі
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10.10.2023 11:01 Ответить
Кажется главная проблема танков не любимое журналистами и диванными вояками горение боеприпасов (потому что это эффектно). А то что они часто обездвиживаются, даже без видимых повреждений. В Израиле было немало брошенных танков.
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10.10.2023 11:20 Ответить
Щоб машина поїхала, треба сісти за руль...

В Ізраілі, судячи із фото та відео, танки та бмп просто були захоплені на базах.

Солдати навіть на якомусь супер навороченому неприступному КПП були захоплені шайтанами в кальсонах
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10.10.2023 11:39 Ответить
Не знаю кто разгоняет эти фейки про чуть ли не спящих захваченных солдат. На границе были упорные бои, в том числе с использованием танков.
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10.10.2023 11:45 Ответить
Забийте:
9 канал Ізраіль - це російськомовний канал із новинами та аналітикою
Це звідти. Євреї брехати б не стали. Напад був реально блискавичний із виведенням із ладу систем контролю (раша?)
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10.10.2023 12:08 Ответить
"Шайтани в Газі копійчаними дронами попалили навіть Меркаву 4 із КАЗ Трофі"

Так, коли танкісти спали
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20.11.2023 10:30 Ответить
Й одне й те саме відео москальня юзає і гордіцца))
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10.10.2023 11:09 Ответить
Ну праЛЬнА ***** каже. Как только вишєл на пАзіцію і всьйо, кирдик
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10.10.2023 11:10 Ответить
лучшій в мірє...он как на позіцію виходіт....то всьоі по всьому..горить за милу душу а зверху мангал ,для бурятів
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10.10.2023 11:15 Ответить
Анало-говнет як і сам @уйло.
Слава ЗСУ та СБУ!
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10.10.2023 11:20 Ответить
Слава ССО ЗСУ та НГУ!
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10.10.2023 11:23 Ответить
От тут ***** ПРАВДУ сказав: "он как на позіцію виходіт -- всьо". І дійсно -- ВСЬО.
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10.10.2023 11:24 Ответить
Лопается прамо как Т-72.
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10.10.2023 11:32 Ответить
... яким "Нарив" і є. Тому й горить ясним пламенем, що автомат заряджання залишився старим.
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10.10.2023 11:42 Ответить
Лучший то он лучший, но вот наши бойцы и их "Джавелины", "Эскалибуры" и "Хаймерсы" об этом не знают!
Короче, лучший среди худших...
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10.10.2023 11:36 Ответить
Нарив це лише обтюнингований т-72.
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10.10.2023 11:43 Ответить
"Т90 прарив" - лучьший танк в міре!
p.s. - якщо вам треба зігрітись...
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10.10.2023 11:44 Ответить
...назавжди.
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10.10.2023 11:51 Ответить
"Прорив" варто перейменувати на "Подрив".
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10.10.2023 11:54 Ответить
Треба ху@лу це відео переслати, нехай передивляється, сидячи на чумудані...
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10.10.2023 12:13 Ответить
Моль інтернетом не користується, а тільки паперовими папками. І живе десь у своєму середньовіччі. Шизофренія + старізний маразм мозку.
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10.10.2023 17:30 Ответить
Якщо хтось дійде до того щоб начепити АІ на птур типу стугна або джавелін або дрони з АІ наведенням... танки стануть безкорисною технікою.... хіба що як САУ але там швидкий знос стволів ...

Та і зараз уже копійчані порівняно у вартості дрони відправляють багато техніки в історію....

Війна у нас це взгалі грандіозні зміни в тактиці бойових дій навіть для західних армій...
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10.10.2023 12:55 Ответить
а якщо на танк присобачать АІ з РЕБом...
наша війна показала що вага танків на полі бою більша ніж думали собі всі західні експерти.
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10.10.2023 13:19 Ответить
Реб не допоможе якщо дрон буде на АІ автопілоті, хіба автоматичну АІ турель з 360 камерою...
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11.10.2023 10:36 Ответить
"Т-90 - лучший танк в мире! Он как на позицию выходит - все.... обратно уже не возвращается!"
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10.10.2023 12:58 Ответить
плешивый п....ра
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10.10.2023 13:05 Ответить
Только выходит на позицию - и фсё. Консервы "буряты жаренные в собственном соку" готовы.
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10.10.2023 14:19 Ответить
Ну а что - таки хороший танк! Красиво горит!
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10.10.2023 16:16 Ответить
Офигенный танк , танкисты даже выскочить не успевают !
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10.10.2023 20:23 Ответить
а зачем им выскакивать, что-бы добили? лучше умереть с комфортом, с кондицеонером.
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11.10.2023 02:07 Ответить
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10.10.2023 23:58 Ответить
так Армата вроде лутший, не?
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11.10.2023 02:06 Ответить
бронемашини залишився тільки обгорілий корпус без башти."

Башта залишилася, але з величезним отвором зверху
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20.11.2023 10:27 Ответить
Дід існує в своїй парадігмі, з найкращими танками, чудо-хероями, процвітаючою економікою. Виманить його з тої бульбашки не вдається. Страшне інше , страшне це те , що армія мудил виконує накази ,що надходять з дідової Нарнії. У-р-о-д-и.
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20.11.2023 10:35 Ответить
 
 