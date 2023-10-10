РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9176 посетителей онлайн
Новости Видео
2 704 4

В прокат выходит военная драма "Шлях поколінь" журналиста Михаила Ухмана. ВИДЕО

Военная драма "Шлях поколінь" режиссера Михаила Ухмана выходит в прокат на этой неделе.

Об этом говорится в сообщении на странице фильма в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

10 октября состоится показ в столичном кинотеатре "Жовтень". Лента выйдет во всех кинотеатрах Украины с 12 октября.

События фильма "Шлях поколінь" происходят в 2014 году. По сюжету молодой программист Назар, не желающий воевать, видит во сне украинского воина из прошлого. Между ними происходит непростой разговор, ставящий героя перед важным выбором и изменяющий его будущее.

"Этот фильм и исторический, мы показываем путь борьбы нации в прошлом веке. Съемки проходили также на Волыни, где в XX веке шли ожесточенные бои украинцев за независимость с "энкаведистами" и гитлеровцами. Мы использовали аутентичную одежду и оружие. Современная часть съемки проходила в Киеве. В ленте много войны, эмоций, любви и дружбы", - рассказал Михаил Ухман "Громадському радіо".

Работа над фильмом длилась около двух лет.

Смотрите: Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Автор: 

фильмы (399) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно сразу отправить в музей культурного достояния Украины. Нет, серьёзно, мне очень интересно, как люди пойдут на фильм с таким сюжетом (пропагандистский Аля совок). Ну понятно станет по прокату и сборам)
показать весь комментарий
10.10.2023 11:55 Ответить
По-моему очень даже по-голливудски.
показать весь комментарий
10.10.2023 12:21 Ответить
Ну я не про название, а про сюжет.
показать весь комментарий
10.10.2023 12:27 Ответить
На сватів не схожий...
показать весь комментарий
10.10.2023 17:04 Ответить
 
 