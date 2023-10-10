В прокат выходит военная драма "Шлях поколінь" журналиста Михаила Ухмана. ВИДЕО

Военная драма "Шлях поколінь" режиссера Михаила Ухмана выходит в прокат на этой неделе.

Об этом говорится в сообщении на странице фильма в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

10 октября состоится показ в столичном кинотеатре "Жовтень". Лента выйдет во всех кинотеатрах Украины с 12 октября.

События фильма "Шлях поколінь" происходят в 2014 году. По сюжету молодой программист Назар, не желающий воевать, видит во сне украинского воина из прошлого. Между ними происходит непростой разговор, ставящий героя перед важным выбором и изменяющий его будущее.

"Этот фильм и исторический, мы показываем путь борьбы нации в прошлом веке. Съемки проходили также на Волыни, где в XX веке шли ожесточенные бои украинцев за независимость с "энкаведистами" и гитлеровцами. Мы использовали аутентичную одежду и оружие. Современная часть съемки проходила в Киеве. В ленте много войны, эмоций, любви и дружбы", - рассказал Михаил Ухман "Громадському радіо".

Работа над фильмом длилась около двух лет.

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