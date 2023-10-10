Пропагандист Соловьев критикует Израиль за бомбардировку Сектора Газа: "Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев подверг критике армию Израиля за бомбардировку Сектора Газа, назвав их чрезвычайно жестокими.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев сравнил методы ведения войны армии Израиля и армии РФ и пришел к выводу, что "мы так не ведем войну".
В то же время, в сети опубликована карта, которая дает понять, что Сектор Газа - это территория, которая немного больше, чем треть украинского Харькова, некоторые районы которого практически полностью разрушены российской артиллерией.
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+43 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий10.10.2023 13:41
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показать весь комментарий10.10.2023 13:52
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зрікся свого роду-племені, стал русским ?
не допуская нікакого антисіметизма
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Родился 20 октября 1963 года в Москве. Отец - Рудольф Наумович Соловьёв (до 1962 года носил фамилию Виницковскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] , затем взял фамилию своей матери), преподаватель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политической экономии , чемпион Москвы по боксуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . Мать - Инна Соломоновна Соловьёва (урождённая Шапиро, род. 1943)...
Звичайно, сам себе цькувати не будеш.
...???
Ванюша.
Ковать умеешь? Вас в Лахте учили ковать?
Вот пойди накуй себе чего нибудь.
Я же тебя спросил
Ковать умеешь?
Вот и иди накуй.
Чєй холоп?
Так что это скорее его похоронит, чем рейтингов добавит.
Одно с другим не связано.
це мабуть як сказати "я хохол але не українець"
абсурд
Успешно снижает процент дружелюбно настроенных израильтян к Раше. Пусть продолжает.
Казахов, армян обосрал в своё время, западным странам ядерными ударами угрожал, теперь взялся за Израиль. Если бы он не был таким скотом, то я бы решил что он саббтажник и специально подсирает Раше.
Хотя глисты тоже относятся к животным.
Справа в тому, що за переказами місцеві араби це арабізовані чеченці та Кадиров-джуніор власним коштом збудував найдорожчу мечеть в Ізраїлі та назвав її на честь батька - "ім. Ахмата Кадирова".
"во имя аллаха милостивого милосердного"
Іншалла
силащебенка !
вах-вах, какой красивый мечет был.
хай кадирка не розстраюється - сінагога на цьому місці буде ще кращою !
Нейтралізувати=утилізувати.
90%вини в зомбуванні лежить на них.
Нам надо признать - это не ошибка. Ошибка - это когда купил обувь не того размера или свернул не в тот поворот. То, что произошло - это жуткий, чудовищный и абсолютно немыслимый провал.
Мы расслабились. Обросли жиром, завели собак и кошек, научились делать красивые ремонты в своих квартирах, выбирать из множества видов обезжиренного молока. Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка. Мы всерьез обсуждали возможность удара по Ирану, но трое суток не могли справиться с двумя тысячами террористов.
Мы говорили о необходимости «координации» с Россией, потому что у нас «интересы в Сирии». Теперь их пропаганда пляшет на телах наших убитых, радуясь успехам террористов, ... ( ну нарешті - "розвиднилось" ізраїльтянам )
Мы оскорбляли своего главного друга и союзника, когда клоуны пытались выглядеть большими политиками. Наш главный союзник, слава Богу, оказался выше этого и первым пришел к нам на помощь. Не вывесил наш флаг над своей столицей (всем, кто это делает - большое спасибо, без иронии), а прислал нам оружие и боевые корабли.
Мы вообще увлеклись политикой и аналитикой, веря лишь в то, что нам приятно слышать. Мы измеряли патриотизм в голосах избирателей, а он, как выяснилось, изменяется в количестве убитых. Мы делили друг друга на «левых» и «правых», вот только террористы не делили никого.
Мы как будто не замечали растущего рядом с нами монстра, поверив в его «рациональность» и «адекватность». Мы выбрали между войной и позором - позор, получили и то и другое. Вкупе с невероятной трагедией, которую наш народ не переживал, наверное, со времен Катастрофы.
Утром 7 октября мы проснулись в другой стране и в другой реальности. Теперь нам придется научиться с этим жить.
Чи насправді комусь зі свідомих українців цікаво, як там оте лайно смердить у своїх студіях для свого насєлєнія? Сумніваюся.
Це він як єврей Шапіро сказав чи як уZкій Соловйов?
Однім висєром збрехати двічи! Єнта талант!
Израиль, кстати, молчит, что они позорят народ,
разжигают ненависть и призывают к войне.
Гнида...