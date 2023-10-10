Пропагандист Соловьев критикует Израиль за бомбардировку Сектора Газа: "Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев подверг критике армию Израиля за бомбардировку Сектора Газа, назвав их чрезвычайно жестокими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев сравнил методы ведения войны армии Израиля и армии РФ и пришел к выводу, что "мы так не ведем войну".

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В то же время, в сети опубликована карта, которая дает понять, что Сектор Газа - это территория, которая немного больше, чем треть украинского Харькова, некоторые районы которого практически полностью разрушены российской артиллерией.

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