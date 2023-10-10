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Пропагандист Соловьев критикует Израиль за бомбардировку Сектора Газа: "Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев подверг критике армию Израиля за бомбардировку Сектора Газа, назвав их чрезвычайно жестокими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев сравнил методы ведения войны армии Израиля и армии РФ и пришел к выводу, что "мы так не ведем войну".

Смотрите также: Дороги смерти в Израиле и Украине: "Сгоревшие автомобили на обочине и тела убитых мирных жителей... Неважно, под каким флагом изверги делают черное дело". ВИДЕО

В то же время, в сети опубликована карта, которая дает понять, что Сектор Газа - это территория, которая немного больше, чем треть украинского Харькова, некоторые районы которого практически полностью разрушены российской артиллерией.

Читайте также: "Такой жестокости, как в российской армии, я не видел нигде за 12 лет военной службы", - американский ветеран Дрюке о российском плене. ФОТО

Пропагандист Соловьев критикует Израиль за бомбардировку Сектора Газа: Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы 01

Автор: 

армия РФ (19350) Израиль (1926) кремль (725) пропаганда (3680) Сектор Газа (178) Харьков (7509) Соловьев Владимир (139) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+43
От жеж піздун обрізаний. Коли ти вже здохнеш на шибинеці?
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10.10.2023 13:41
+40
Вот насколько московиты лицемеры и мрази. Любой, кто призывает вести диалог, найти с ними общий язык или понимание - враг.
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10.10.2023 13:47
+26
Маріуполь не так "брали", скоти? Яка ж мерзенна, брехлива та потворна та істота, що зветься руснею. Хоч часто і має пашпорт ще кількох країн, але русня це не про національність, а про стиль життя. Життя в лайні, брехні та ненависті до усіх довкола.
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10.10.2023 13:52
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От жеж піздун обрізаний. Коли ти вже здохнеш на шибинеці?
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10.10.2023 13:41 Ответить
Не думаю, що він обрізаний, ще й по шабатах працює. Коротше, можете вішати.
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10.10.2023 13:48 Ответить
так що, виходить що соловьйов не сіоно-фашист ?
зрікся свого роду-племені, стал русским ?
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10.10.2023 13:51 Ответить
Він просто фашист, це інтернаціонально. Мені лише шкода, що він виявився євреєм.
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10.10.2023 13:52 Ответить
конец отремонтировать и к стенке !!!
не допуская нікакого антисіметизма

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10.10.2023 14:59 Ответить
"Родітєлєй нє вибірают"

---
Родился 20 октября 1963 года в Москве. Отец - Рудольф Наумович Соловьёв (до 1962 года носил фамилию Виницковскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] , затем взял фамилию своей матери), преподаватель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политической экономии , чемпион Москвы по боксуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . Мать - Инна Соломоновна Соловьёва (урождённая Шапиро, род. 1943)...
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10.10.2023 16:06 Ответить
Він є нащадком більшовицьких жидо-кацапів, які знищували підкорені народи. До євреїв та Ізраїлю жодного відношення ця потвора не має.
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10.10.2023 14:01 Ответить
Приїдьте ізраїльтяни в Україну. Подивіться Бучу, Ірпінь. Маріуполь, БАХМУТ, Херсон , Миколаїв . І ви подивитесь, як животні цапи ведуть себе в Україні. Після них залишається тільки трупи жінок, дітей, старих людей. Все вкрадено , вивезено… ви в себе в Ізраїлі такого навіть уявити не можете. А брехуни в рашці стараються обманути весь світ… це в них гарно коштує.
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10.10.2023 16:24 Ответить
Ви в цьому конфлікті не Ізраїль, а Палестина!
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10.10.2023 13:47 Ответить
Вот насколько московиты лицемеры и мрази. Любой, кто призывает вести диалог, найти с ними общий язык или понимание - враг.
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10.10.2023 13:47 Ответить
Але вперто дзявкає окупанською. Це якась психічна хвороба.
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10.10.2023 15:40 Ответить
зеленый патриот Вячеслав
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10.10.2023 16:15 Ответить
Що там хрюкнув? Не розумію говірку запоребрикової пітушні.
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10.10.2023 20:48 Ответить
Таке ж брехло як і *****
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10.10.2023 13:48 Ответить
МАРІУПОЛЬ, БАХМУТ, МАР'ЇНКА........
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10.10.2023 13:48 Ответить
Додайте Авдіївку...
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10.10.2023 14:32 Ответить
Як казав Сірко: "Дайте мені його хоч за горло потримати".
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10.10.2023 13:48 Ответить
Ти друга кєдмі запитай чи це правильно)
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10.10.2023 13:48 Ответить
значить у москаля все пішло " по плану" як завжди якщо ця шавка почала скиглити
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10.10.2023 13:49 Ответить
Правильно підмічено,якщо русаки починають янчати - значить хтось наступив на яйця.
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10.10.2023 13:59 Ответить
Сподіваюся спецслужби України або Ізраїлю розберуться з цим брехливим нацистським вишкребком.
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10.10.2023 13:49 Ответить
Та мабуть Попасна, Сєвєродонецьк і Маріуполь ще більше рознесені, ніж Газа. Я вже мовчу про інші містечка і села, які взагалі зникли з лиця землі, тільки написи на картах лишилися... Кацапи хотіли би й інші українські міста рознести ковровими бомбьожками, проте цапським літунам стало дуже сцикотно навіть до лінії фронту підлетіти. от і пуляють тепер ракетами і шахедами від злості.
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10.10.2023 13:49 Ответить
Я хоч і з Сєверодонецька та знаю в якому він стані (місяць не тільки в підвалі сидів), але Бахмуту більше дісталось ...
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10.10.2023 13:56 Ответить
якби кацапам вдався їх задум їз бліц крігом, тобто знищи всю нашу ПВО та авіацію, то картинка гази була б у кожному місті України, кацапи ж не дарма тренувались скидати каби на голови сирійців....
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10.10.2023 13:59 Ответить
Маріуполь не так "брали", скоти? Яка ж мерзенна, брехлива та потворна та істота, що зветься руснею. Хоч часто і має пашпорт ще кількох країн, але русня це не про національність, а про стиль життя. Життя в лайні, брехні та ненависті до усіх довкола.
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10.10.2023 13:52 Ответить
мраzота
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10.10.2023 13:52 Ответить
До дій ХАМАСа помьот зауважень не має.
Звичайно, сам себе цькувати не будеш.
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10.10.2023 13:52 Ответить
Боже яке кончене!(с) Та в Україні деякі (Багато!!!) міст і сіл Газі раєм можуть здатися.
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10.10.2023 13:53 Ответить
Реєстрація: 08.10.2023
...???

Ванюша.
Ковать умеешь? Вас в Лахте учили ковать?
Вот пойди накуй себе чего нибудь.
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10.10.2023 14:01 Ответить
Ваня, почему ты такой малопонятливый?
Я же тебя спросил
Ковать умеешь?
Вот и иди накуй.
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10.10.2023 14:12 Ответить
Зрозуміло, московську путінську консерву Нетаньяху розкусили, боляче?
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10.10.2023 14:15 Ответить
Шо це за відображення пна форумі об*явилося?Це ж копія цьго солов*їного гною.Той забув про знищення Грозного в Ічкерії,а цей прифантазував ***** до Натаньяху.Їм би обом-і відображенню і гною від солов*я-убитися об стіну,а не брехати на форумах...
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10.10.2023 15:06 Ответить
А кто ета-дмітрій снєгірьов?
Чєй холоп?
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10.10.2023 14:47 Ответить
Це озвучено як версія. Але Нетаньяху друг Путіна, а ви впевнені що то палестинці, а не ЧВК вагнера?
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10.10.2023 14:07 Ответить
Нема вже чвк вагнера, і так це араби.
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10.10.2023 14:54 Ответить
Нетаньяху ещё долго будут мордой по какахам водить за такой провал в начале. Это всё-таки не Украина Зеленского, где захват территорий размером с тот же Израиль в начале войны ему спустили с рук и нет никаких органов для разбора полётов.
Так что это скорее его похоронит, чем рейтингов добавит.
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10.10.2023 14:05 Ответить
Нетаньяху друг Путіна і для посилення своєї позиції, цілком могло бути це зроблено, картинка крива, людей шкода. Але знаючи, які євреї. Та взагалі схід справа тонка. Та й хрін на них. Головне, щоб в Україні був мир, без зрадників.
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10.10.2023 14:10 Ответить
Если он и друг Путина, это не значит, что своих евреев будет сливать и не жалеть как Зе украинцев. И мутить какие-то дурно пахнущие сомнительные планы с войной.
Одно с другим не связано.
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10.10.2023 14:16 Ответить
Кацапская гадина.
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10.10.2023 13:54 Ответить
Ясно. Погані євреї це кацапи.
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10.10.2023 15:02 Ответить
Хоспади, какое же оно ********
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10.10.2023 13:54 Ответить
Білят, скільки воно ще буде ротом пердіти?
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10.10.2023 13:54 Ответить
Хтось питав думки цієї скаженої мразоти?..
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10.10.2023 13:54 Ответить
Як не дивно, але правільно сказав: "мы так не ведем войну", бо по російським методам повинно бути тотальне руйнування території і винищення населення, а Ізраїль чогось панькається з гуманізмом.
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10.10.2023 13:54 Ответить
В Бахмут его отвезти и бросить там
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10.10.2023 13:55 Ответить
Соледар Авдіївка Марїнка Вугледар Попасна Лисичанськ Северодонецьк і тисячі сіл стерті з лиця землі.
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10.10.2023 14:03 Ответить
цей соловйов казав "я єврєй но нє ізраїльтянін"

це мабуть як сказати "я хохол але не українець"

абсурд
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10.10.2023 14:00 Ответить
Солоп ти вислий, солопйоб...
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10.10.2023 14:02 Ответить
На самом деле это хорошо, что Соловйоб такое говорит.
Успешно снижает процент дружелюбно настроенных израильтян к Раше. Пусть продолжает.

Казахов, армян обосрал в своё время, западным странам ядерными ударами угрожал, теперь взялся за Израиль. Если бы он не был таким скотом, то я бы решил что он саббтажник и специально подсирает Раше.
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10.10.2023 14:03 Ответить
.
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10.10.2023 14:03 Ответить
Какое животное?
Хотя глисты тоже относятся к животным.
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10.10.2023 14:18 Ответить
Після лисої ****** Небздені в ООН не варто дивуватися варняканню кацапожидів
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10.10.2023 14:03 Ответить
Здохни мразота повторила.
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10.10.2023 14:04 Ответить
Соловйов типовий жидо-кацап: єврей, який забув своє коріння а мозок повністю спотворений москалотою.
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10.10.2023 14:05 Ответить
Россия открыто высмеивает женщин-солдат ЦАХАЛа, похищенных Хамасом. Израильтяне НИКОГДА этого не забудут. После того, как мы разберёмся с Хамасом и сектором Газа, Москва заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма. Это обещание крови. Главный пропагандист Путина Ольга Скабеева также является законной мишенью."
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10.10.2023 14:07 Ответить
В Украине меньше плотность населения, а так русская артиллерия превратила многие села и городки в лунный пейзаж.
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10.10.2023 14:09 Ответить
Кацапська потвора, Ізраїль захищає свою державу і своїх громадян, а ви орда залізли на чужу землю, як і палестинці, вбиваєте, гвалтуєте, грабуєте, проливаєте ріки крові, знищуєте цілі міста і села не тільки знищуєте електричні мережі... Ізраїль не бреше, а каже, що буде знищувати терористів і це робить, а ви потвори брешите, знищуєте все і було б у вас більше ракет і можливостей, то знищили б всю Україну. Мені здається, що в жилах цього терориста тече єврейська вкров, але мізки зруйновані навіки "русским миром".
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10.10.2023 14:11 Ответить
У кожній трагедії знайдеться і свій кумедний бік. Вчора, під час запуску залпу з Гази у бік Єрусалиму, одна ракета не долітала і впала в приміському селі Абу Гош (по Біблії воно відоме як Еммаус). І впала ракета не кудись, а точно на мечеть їм. Ахмата Кадирова.
Справа в тому, що за переказами місцеві араби це арабізовані чеченці та Кадиров-джуніор власним коштом збудував найдорожчу мечеть в Ізраїлі та назвав її на честь батька - "ім. Ахмата Кадирова".
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10.10.2023 14:15 Ответить
бог шельму помітив
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10.10.2023 14:37 Ответить
поскільки поцілили шайтани з Гази, то керував ракетою, яка знищила нечестиву мечеть нечестивого ахмада, яку збудував його нечестивий син, сам Аллах, то

"во имя аллаха милостивого милосердного"
Іншалла
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10.10.2023 15:08 Ответить
Ахмат сила щебенка !

вах-вах, какой красивый мечет был.
хай кадирка не розстраюється - сінагога на цьому місці буде ще кращою !
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10.10.2023 15:03 Ответить
Исполком УЕФА-отменил допуск юношеских сбродных кацапии к международным играм.Пускай меня банят,но эти мрази свинособачьи должны сосать х#й,всегда и везде.
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10.10.2023 14:16 Ответить
Конечно не ведут, тут Соловьев не соврал. С середины марта не ведут - с тех пор как их стали над городами массово сбивать - так резко и перестали.
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10.10.2023 14:19 Ответить
В першу чергу треба нейтралізувати отаких пропагандонів.Всіх до одного!
Нейтралізувати=утилізувати.
90%вини в зомбуванні лежить на них.
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10.10.2023 14:19 Ответить
Соловйов , брехлива мразь і гнойний кацап 😡
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10.10.2023 14:22 Ответить
Палестинський казак Абд аль-салавэй негодує.
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10.10.2023 14:22 Ответить
Та що цих підо*ів обговорювати, там давно вже все ясно
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10.10.2023 14:24 Ответить
На сто тысяч евреев всегда найдется один придурок типа Соловьева.
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10.10.2023 14:28 Ответить
До*****. А говорит что еврей. Даже Галкин с Макаревичем поддержали.
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10.10.2023 14:28 Ответить
Рашистський "хам ас" ,поки що не припиняв чинити злочини на території Незалежної України, і світ поки що не озброїв Україну так, як озброїв Ізраїль , щоб вламати 3,14дерастичному "хам і асу" рівно так само,як Ізраїль палестинським терористам...Дії рашистів в Україні, аналогія-почерк того,що вчинивили "хамасятники " в Ізраїлі
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10.10.2023 14:30 Ответить
Хай тобі, покидьок, всім вам, повернеться все те, що ви наробили в Україні.
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10.10.2023 14:31 Ответить
А причем тут маскажаба к Израилю? Ты хамас отождествляй или идил_талибан. вы именно так и воюете, как ученики ваши в газе
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10.10.2023 14:33 Ответить
Нащо слухати кацапського піздуна?
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10.10.2023 14:34 Ответить
Шапира врет как сивый Кедми. Вот интересно, последний будет спорить с Шапирой?
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10.10.2023 14:37 Ответить
Господи, какой ублюдок!😠
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10.10.2023 14:37 Ответить
реально больной человек
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10.10.2023 14:39 Ответить
Сергей Ауслендер

Нам надо признать - это не ошибка. Ошибка - это когда купил обувь не того размера или свернул не в тот поворот. То, что произошло - это жуткий, чудовищный и абсолютно немыслимый провал.

Мы расслабились. Обросли жиром, завели собак и кошек, научились делать красивые ремонты в своих квартирах, выбирать из множества видов обезжиренного молока. Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка. Мы всерьез обсуждали возможность удара по Ирану, но трое суток не могли справиться с двумя тысячами террористов.

Мы говорили о необходимости «координации» с Россией, потому что у нас «интересы в Сирии». Теперь их пропаганда пляшет на телах наших убитых, радуясь успехам террористов, ... ( ну нарешті - "розвиднилось" ізраїльтянам )

Мы оскорбляли своего главного друга и союзника, когда клоуны пытались выглядеть большими политиками. Наш главный союзник, слава Богу, оказался выше этого и первым пришел к нам на помощь. Не вывесил наш флаг над своей столицей (всем, кто это делает - большое спасибо, без иронии), а прислал нам оружие и боевые корабли.

Мы вообще увлеклись политикой и аналитикой, веря лишь в то, что нам приятно слышать. Мы измеряли патриотизм в голосах избирателей, а он, как выяснилось, изменяется в количестве убитых. Мы делили друг друга на «левых» и «правых», вот только террористы не делили никого.

Мы как будто не замечали растущего рядом с нами монстра, поверив в его «рациональность» и «адекватность». Мы выбрали между войной и позором - позор, получили и то и другое. Вкупе с невероятной трагедией, которую наш народ не переживал, наверное, со времен Катастрофы.

Утром 7 октября мы проснулись в другой стране и в другой реальности. Теперь нам придется научиться с этим жить.
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10.10.2023 15:01 Ответить
Складно звоніш.
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10.10.2023 15:11 Ответить
о, жопе слово дали.
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10.10.2023 15:28 Ответить
Як кажуть мериканці - Shit happen. Навіть серед Шапірів..)))
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10.10.2023 15:31 Ответить
настанет время (если доживёт) и саловьюный помёт будет хныкать: я не знал, меня обманули, язамир, я донатил на ЗСУ..
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10.10.2023 15:40 Ответить
Не розумію навіщо цьому бидляку дають місце на сторінці ЦН?
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10.10.2023 15:42 Ответить
Смирительная рубашка уже зачекалась цього бесноватого.
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10.10.2023 15:47 Ответить
koly vzhe vono bude visity na stovpi !!!!!!
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10.10.2023 15:49 Ответить
Одне не зрозуміло: навіщо взагалі оту усю московитську погань піарити в українських ЗМІ? То на пів сторінки світлину пуйла всунуть, то пропагандони їхні постійно мелькають тут. А ця пархата соловйовська харя так, взагалі, не сходить зі шпальт Цензору. Редакція, це як?
Чи насправді комусь зі свідомих українців цікаво, як там оте лайно смердить у своїх студіях для свого насєлєнія? Сумніваюся.
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10.10.2023 16:04 Ответить
+100500.
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10.10.2023 16:10 Ответить
Хто ми?
Це він як єврей Шапіро сказав чи як уZкій Соловйов?
Однім висєром збрехати двічи! Єнта талант!
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10.10.2023 16:16 Ответить
Шапиро давит тюбик на Израиль.
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10.10.2023 16:59 Ответить
Там вся студия состоит "из того же материала".
Израиль, кстати, молчит, что они позорят народ,
разжигают ненависть и призывают к войне.
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10.10.2023 17:02 Ответить
Цей "соловьиний помьот" забув що кацаби зробили з Алєппо...?!!
Гнида...
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10.10.2023 17:09 Ответить
Алепо це таке , НЄ "адін нарот" . А ось Маріупіль , ось Волноваха ,
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10.10.2023 19:42 Ответить
"Водночас, https://twitter.com/Iren89501619/status/1711395954815795319/photo/1 у мережі опублікована карта , яка дає зрозуміти, що Сектор Гази - це територія, яка трохи більша, ніж третина українського Харкова." - що за ідіотська інсинуація. Харков мае площу 350 км², а Сектор Газа - 360 км². Ну, зовсім "трохи більше ніж третина"
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10.10.2023 20:05 Ответить
А что, иуда говорит правду. россия так войну, как Израиль, не ведёт. Это не её методы. Рядом с её методами игил нервно курит от зависти.
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10.10.2023 23:22 Ответить
 
 