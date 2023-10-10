Бойцы 92 ОШБр ударными дронами поразили 7 единиц вражеской техники на 1 миллион долларов. ВИДЕО
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразила 7 единиц вражеской техники. Наши бойцы уничтожили пушку С-60, два "Урала", "Камаз", гаубицу Д-30, бронетранспортер, самоходную артустановку 2с3 "Акация". Стоимость уничтоженного превышает 1 миллион долларов.
Видео опубликовали в телеграм-канале роты, отметив, что они работали FPV-дронами на Бахмутском направлении, передает Цензор.НЕТ.
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Eugene Noname
показать весь комментарий10.10.2023 20:22 Ответить Мне нравится 0
Marat Davydov #394904
показать весь комментарий10.10.2023 21:14 Ответить Мне нравится 0
Vladimir #583042
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