Бойцы 92 ОШБр ударными дронами поразили 7 единиц вражеской техники на 1 миллион долларов. ВИДЕО

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразила 7 единиц вражеской техники. Наши бойцы уничтожили пушку С-60, два "Урала", "Камаз", гаубицу Д-30, бронетранспортер, самоходную артустановку 2с3 "Акация". Стоимость уничтоженного превышает 1 миллион долларов.

Видео опубликовали в телеграм-канале роты, отметив, что они работали FPV-дронами на Бахмутском направлении, передает Цензор.НЕТ.

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