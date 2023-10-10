Наши воины уничтожили два танка на Сватовском направлении: у оккупантов убытков на 6 миллионов долларов. ВИДЕО
Операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко обнаружили цели на Сватовском направлении. В результате атак дронами с ночной оптикой бойцы уничтожили два танка Т-80Б суммарной стоимостью 6 миллионов долларов США.
Кроме того, воины 92-й бригады сожгли склад материально-технического обеспечения российских окупантов, передает Цензор.НЕТ.
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Как то не этично в сравнении з загублеными жизнями .
метрами асфальтованої дороги
відремонтованим стадіоном
серіями серіалу
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Наши воины уничтожили два танка на Сватовском направлении: у оккупантов убытков на 12 миллионов яиц Резника. ВИДЕО Источник: