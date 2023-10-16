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РСЗО "HIMARS" ударяет в место дислокации вражеских операторов беспилотников "ZALA". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили пункт дислокации российских экипажей беспилотников "ZALA" на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на врага бойцы совершили американским РСЗО "HIMARS".

"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель - местонахождение российских экипажей БПАК ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника. Один удар – и у оккупантов стало меньше БПЛА", - говорится в комментарии к видеозаписи точного удара.

Смотрите также: Экипаж ЗРК "Стрела-10" сбивает российский беспилотник. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) беспилотник (3641) уничтожение (7016) ССО (527) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+21
Блискуча операція. Спостереження, виявлення, знищення. Розвідувальні БПЛА ЗАЛА часто працюють у парі з Ланцетами, тому знищення центру управління ЗАЛА, разом з операторами дуже відчутна втрата для ворога. Респект ССО України!
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16.10.2023 11:08
+14
Авдеевское направление. Часть 1-5 ANTI COLORADOS

https://dl-news.defence-line.org/?p=12987
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16.10.2023 11:04
+13
Гарна робота-виконавцям респект...
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16.10.2023 11:01
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Гарна робота-виконавцям респект...
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16.10.2023 11:01 Ответить
Фулл-Хаус
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16.10.2023 14:25 Ответить
Авдеевское направление. Часть 1-5 ANTI COLORADOS

https://dl-news.defence-line.org/?p=12987
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16.10.2023 11:04 Ответить
Блискуча операція. Спостереження, виявлення, знищення. Розвідувальні БПЛА ЗАЛА часто працюють у парі з Ланцетами, тому знищення центру управління ЗАЛА, разом з операторами дуже відчутна втрата для ворога. Респект ССО України!
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16.10.2023 11:08 Ответить
Випасти та винести!-
Девіз Хімарсів...
Максимальних втрат нанести-
З одного удару по підоросії...
В жодної потвори - не має шансів...
Цїєї осені...
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16.10.2023 11:08 Ответить
Подобається як воно горить. Суєтяться,бігають... А мені це по приколу)
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16.10.2023 11:09 Ответить
zala перетворюється на зола...
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16.10.2023 11:11 Ответить
супер.
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16.10.2023 11:12 Ответить
Підри мають пишатися, що на них двох цілу ракету витратили.
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16.10.2023 11:17 Ответить
там где двое, там и трое
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16.10.2023 11:33 Ответить
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16.10.2023 11:39 Ответить
Бум! Пис оф шит
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16.10.2023 12:04 Ответить
щит
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16.10.2023 14:40 Ответить
и метч
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16.10.2023 17:15 Ответить
А яка точність -прямо в дах. Як там зараз модно в палаті№ 6-Постучать по крише. Постукали.
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16.10.2023 12:29 Ответить
Гаплик аеродромчику.
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16.10.2023 13:26 Ответить
Два раза надо ударить потому как himars имеет очень слабую силу часто видно как из эпицентра убегают люди а живая сила это то что надо уничтожать. Посмотрите у израиля, один удар и там даже камней не найти, одна пыль, а хаймер ударил, люди разбежались, пукало какое-то, даже вагончик не разбит, из пластика
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16.10.2023 13:58 Ответить
ZALAупу оккпантам на воротник!
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16.10.2023 17:38 Ответить
Ех, щоб так да по пусковим шахедів...
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16.10.2023 18:04 Ответить
хай нова пошта бере в рекламу)

надшвидка експрес доставка прямо адресату в руки
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16.10.2023 23:18 Ответить
"Аж раптом прилетіло і здригнулася земля, земля перетравила молодого москаля. І москаля нема, немае москаля, немае ні фуя вобще, сама сира земля."
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01.11.2023 16:36 Ответить
 
 