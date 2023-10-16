РСЗО "HIMARS" ударяет в место дислокации вражеских операторов беспилотников "ZALA". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили пункт дислокации российских экипажей беспилотников "ZALA" на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на врага бойцы совершили американским РСЗО "HIMARS".
"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель - местонахождение российских экипажей БПАК ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника. Один удар – и у оккупантов стало меньше БПЛА", - говорится в комментарии к видеозаписи точного удара.
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