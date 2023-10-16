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Две российские САУ 2С19 "Мста-С" уничтожили бойцы подразделения "Рарог" 24-й ОМБр вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины на Бахмутском направлении уничтожили две вражеские 152-мм САУ 2С19 "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Октокоптеры "Закатка" продолжают нагонять ужас на оккупантов. Две российские 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" были уничтожены подразделением "Рарог" 24-й механизированной бригады на Бахмутском направлении. Стоимость одной единицы этой самоходной гаубицы может колебаться от 3 до 4 миллионов долларов", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Дрон ВСУ уничтожил российскую САУ "Акация". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) уничтожение (7016) САУ (213)


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Самый смак что с экипажем отлетели
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16.10.2023 13:58 Ответить
Засраша-самкі, тужтєсь! Ражайтє новиє САУ!
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16.10.2023 14:01 Ответить
👍🏼🇺🇦 Файно!
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16.10.2023 14:09 Ответить
($4,000,000 ===> $0) x 2 😁 Respect!
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16.10.2023 14:22 Ответить
отличная работа.
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16.10.2023 14:34 Ответить
Хлопці , Ви молодці , Вам респект і подяка за те , що вбиваєте рашинських фашистів на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.10.2023 14:38 Ответить
Рарог - вогняний дух, назва підрозділу цілком відповідає.
Мехвод тікає за будинок ховаючись від вибуху, падлюка знає що здетонує добряче.
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16.10.2023 15:15 Ответить
Das ist einfach wunderbar!!
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16.10.2023 15:19 Ответить
 
 