Две российские САУ 2С19 "Мста-С" уничтожили бойцы подразделения "Рарог" 24-й ОМБр вблизи Бахмута. ВИДЕО
Украинские воины на Бахмутском направлении уничтожили две вражеские 152-мм САУ 2С19 "Мста-С".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Октокоптеры "Закатка" продолжают нагонять ужас на оккупантов. Две российские 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" были уничтожены подразделением "Рарог" 24-й механизированной бригады на Бахмутском направлении. Стоимость одной единицы этой самоходной гаубицы может колебаться от 3 до 4 миллионов долларов", - говорится в комментарии к видео.
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Мехвод тікає за будинок ховаючись від вибуху, падлюка знає що здетонує добряче.