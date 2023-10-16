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Артиллеристы поражают российскую САУ 2С7 "Пион" и вражеских пехотинцев: "Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион" и находившихся рядом с артсистемой вражеских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара по оккупантам опубликована в соцсетях.

"Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!", - комментирует удар наблюдавший за атакой оператор БПЛА.

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Автор: 

уничтожение (7016) артиллерия (636) САУ (213)


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Бігунця приземлили гарненько. ЗСУ найкращі.
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16.10.2023 16:31 Ответить
 
 