Артиллеристы поражают российскую САУ 2С7 "Пион" и вражеских пехотинцев: "Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион" и находившихся рядом с артсистемой вражеских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара по оккупантам опубликована в соцсетях.
"Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!", - комментирует удар наблюдавший за атакой оператор БПЛА.
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Саша Пончик
показать весь комментарий16.10.2023 16:31 Ответить Мне нравится 17
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