Артиллеристы поражают российскую САУ 2С7 "Пион" и вражеских пехотинцев: "Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион" и находившихся рядом с артсистемой вражеских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара по оккупантам опубликована в соцсетях.

"Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!", - комментирует удар наблюдавший за атакой оператор БПЛА.

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