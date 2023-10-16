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Новости Видео Война
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Украинские аэроразведчики окружили оккупанта, и от полной безысходности захватчик подорвал себя. ВИДЕО

На Авдеевском направлении аэроразведчики Батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко зафиксировали факт самоподрыва оккупанта, оказавшегося в окружении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Также смотрите: Оператор дрона-камикадзе залетел в здание, где спрятались два русских солдата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) 110 отдельная механизированная бригада (108)


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Топ комментарии
+39
Найкраще зневагу до загрбника виявляти на полі бою . Гермократ Сіракузький .

Чи багато диванних "хероїв" не здалися б в полон , а підрвали б себе??

Це відео в черговий раз доводить , що в нас серйозний , непоступливий ворог - і тим більша слава і шана нашим воїнам героям , які перемагають його .
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16.10.2023 18:08
+31
"за пацанов!"
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16.10.2023 17:55
+31
ДА поцелуйте еще того дохлого уацапа в гузно. У чмырла были причины не сдаваться, бо запятнан кровью. А подорвал, шобы не истекать медленно кровью и не мучиться, он понял, шо ему кранты, сзади же не хилый заряд рвонул. У него уже и движуха подорваться была несвязная, туда наволочи и дорога. СЛАВА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ !!!
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16.10.2023 18:49
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Обкурений кацап не витримав болю от і підірвав себе
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16.10.2023 19:39 Ответить
А вдома він це не міг зробити? Нащо ото все було...
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16.10.2023 20:01 Ответить
Може з аптечкою зплутав?
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16.10.2023 20:23 Ответить
Боже, які ж вони всі кончені... У них у всіх в головах реально ГІВНО. Тупо копіюють своїх дебілів-дідів, які робили те ж саме під час війни з німцями. Сто відсотків, що у той момент він себе уявляв одночасно гастелло, матросовим та космодем'янською. Та й не дивно, оскільки воно ще коли було малим хробаком, постійно чуло про "подвиги" радянських кріпосних. Тих самих, яких гнав на вірну смерть сралін і які радісно це робили заради нього.

Ось за що воно померло? Що воно цим довело? Просто свою власну нікчемність, а також абсолютну безцільність свого існування.
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16.10.2023 20:23 Ответить
І чому це не путін?????!!!!!!
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16.10.2023 21:12 Ответить
Гойда!
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16.10.2023 21:53 Ответить
Каска скальпом отлетела накуй...
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16.10.2023 22:11 Ответить
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16.10.2023 22:15 Ответить
Имеешь ввиду кремлевским?!
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17.10.2023 07:50 Ответить
Молодець. Економний.
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17.10.2023 01:55 Ответить
Мабуть Європа схоче щоби орків вбивали більш гуманно, для прикладу разом з гранатами скидали для них ще й пластикові пакети.
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17.10.2023 02:44 Ответить
несколько секунд кайфа, а потом сразу в чернозем
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17.10.2023 07:49 Ответить
кайф в смысле жидкий стул?
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17.10.2023 12:50 Ответить
Сейчас уже выведена новая порода кацапа - самофобный русофоб.
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17.10.2023 12:49 Ответить
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17.10.2023 17:38 Ответить
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