Украинские аэроразведчики окружили оккупанта, и от полной безысходности захватчик подорвал себя. ВИДЕО
На Авдеевском направлении аэроразведчики Батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко зафиксировали факт самоподрыва оккупанта, оказавшегося в окружении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Ось за що воно померло? Що воно цим довело? Просто свою власну нікчемність, а також абсолютну безцільність свого існування.