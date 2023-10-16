Украинские военные разбили колонну оккупантов, которая шла на прорыв линии фронта. ВИДЕО
На Донетчине недавно противник снова попытался прорвать оборону позиций десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Для этого было применено значительное количество танков, БМП и МТ-ЛБ с пехотой.
Украинские защитники вовремя обнаружили вражескую колонну и нанесили удар по быстро приближающейся вражеской технике. Десантники поразили оккупантов из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, а также ударнымих дронами и сбросами боеприпасов из БПЛА, передает Цензор.НЕТ.
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+45 Галина Боброва #582785
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Так украинские десантники могут повторить
У недавні часи таке практикували російські царі До цих пір зберігаються фото Миколи ІІ та його придворних, на купі вбитих оленів, зубрів, кабанів, у Біловезькій пущі
Тоді вони почали прорив чуть правіше по своєму фронту і зуміли перейти трасу в одному місці, де починаються траншеї.
Там і закріпились насьогодні. Далі просування немаж, судячи із повідомлення вище.
Ганебно піджавши хвости, навкарачки тікають недобитки моzковитів, а зверху їм ще досипають священного благодатного вогню дрони!
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Теперь пеленой - над тобой.
і принцип у кацапів простий і зрозумілий: чим більше тим краще, і байдуже чи то мін на 1кв.метр чи то Вонюшек на сотню метрів.. а там вже як вийде
тут озвучені голі факти: головна кацапська зброя - це багато грошей, багато зброї, багато гомункулів-дебілів, багато брехні та відсутність совісті і честі
- І танк слєва тоже ґаріт!
- Вперьот! За родіну! За сра... 💥☠️💥☠️💥
а єто кто в короткой маечке, чай, не Шойгу ли сам бежит?
Ты мне в конце квартала, Вань, жигуль не ржавенький сваргань
К Кобзону в очередь ты стань, ну правда, Вань!