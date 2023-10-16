Украинские военные разбили колонну оккупантов, которая шла на прорыв линии фронта. ВИДЕО

На Донетчине недавно противник снова попытался прорвать оборону позиций десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Для этого было применено значительное количество танков, БМП и МТ-ЛБ с пехотой.

Украинские защитники вовремя обнаружили вражескую колонну и нанесили удар по быстро приближающейся вражеской технике. Десантники поразили оккупантов из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, а также ударнымих дронами и сбросами боеприпасов из БПЛА, передает Цензор.НЕТ.

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