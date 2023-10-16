Оператор дрона атаковал российский танк, который оккупанты оставили без присмотра. ВИДЕО

На Авдеевском направлении оператор дрона батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко атаковал российский танк.

Соответствующее видео уничтожения российского танка было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока мордва разбежалась по посадкам, наш пилот, не долго думая, уничтожает танк, который они оставили без присмотра. "Мавики" - это сила. Эта "блоха" уничтожает "слона" с легкостью", - подписали военные видео уничтожения танка, которое опубликовали в соцсетях.

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