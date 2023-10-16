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Новости Видео Война
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Оператор дрона атаковал российский танк, который оккупанты оставили без присмотра. ВИДЕО

На Авдеевском направлении оператор дрона батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко атаковал российский танк.

Соответствующее видео уничтожения российского танка было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока мордва разбежалась по посадкам, наш пилот, не долго думая, уничтожает танк, который они оставили без присмотра. "Мавики" - это сила. Эта "блоха" уничтожает "слона" с легкостью", - подписали военные видео уничтожения танка, которое опубликовали в соцсетях.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+16
за парковку не сплатив.
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16.10.2023 23:11
+8
супер. и цель уничтожена, и дрон сохранился.
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16.10.2023 23:20
+7
Орки хитрі - залишили люки відкритими і пішли в кущі. Їм танк спалили - воювати не треба
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17.10.2023 01:36
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за парковку не сплатив.
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16.10.2023 23:11 Ответить
супер. и цель уничтожена, и дрон сохранился.
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16.10.2023 23:20 Ответить
Zнову руSSо - фобія ... нє панімаю - кто жє будєтЪ брать БєрлінЪ ?
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16.10.2023 23:21 Ответить
З другої спроби, як в баскетболі - від щита.
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16.10.2023 23:59 Ответить
Сабонис на пульте .
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17.10.2023 00:12 Ответить
Орки хитрі - залишили люки відкритими і пішли в кущі. Їм танк спалили - воювати не треба
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17.10.2023 01:36 Ответить
Все по закону - первый предупредительный, второй на поражение.
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17.10.2023 07:20 Ответить
Сероводород бахнул в танке во время его проветривания!
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17.10.2023 12:54 Ответить
 
 