Оператор дрона атаковал российский танк, который оккупанты оставили без присмотра. ВИДЕО
На Авдеевском направлении оператор дрона батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко атаковал российский танк.
Соответствующее видео уничтожения российского танка было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока мордва разбежалась по посадкам, наш пилот, не долго думая, уничтожает танк, который они оставили без присмотра. "Мавики" - это сила. Эта "блоха" уничтожает "слона" с легкостью", - подписали военные видео уничтожения танка, которое опубликовали в соцсетях.
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