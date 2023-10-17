ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске, - СтратКом ВСУ. ВИДЕО
В ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск около оккупированных Луганска и Бердянска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Никаких подробностей и официальной информации о происшествии нет.
На видео, опубликованном советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко, детонация и взрывы во временно оккупированном Бердянске.
Еще одно видео из временно оккупированного Бердянска опубликовал в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
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