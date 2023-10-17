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ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске, - СтратКом ВСУ. ВИДЕО

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск около оккупированных Луганска и Бердянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске, - СтратКом ВСУ 01

Никаких подробностей и официальной информации о происшествии нет.

Также смотрите: Оккупанты стягивают "зубы дракона" на Бердянское направление. ВИДЕО

На видео, опубликованном советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко, детонация и взрывы во временно оккупированном Бердянске.

Еще одно видео из временно оккупированного Бердянска опубликовал в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

Автор: 

Бердянск (443) Луганск (3164) аэродром (294) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+26
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.10.2023 06:53
+21
Отличная новость. Хорошо бы и детали узнать.
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17.10.2023 06:41
+19
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17.10.2023 07:40
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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.10.2023 06:53 Ответить
Героям слава!
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17.10.2023 07:11 Ответить
Дай Бог побачимо супутникові знімки покоцаних вертушок
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17.10.2023 07:11 Ответить
...супер відео...
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17.10.2023 07:14 Ответить
Так, дуже інформативне.
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17.10.2023 08:10 Ответить
ЦЕ РОЗУМНО !!!
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17.10.2023 07:26 Ответить
Було б дуже гарно якщоб і екіпажі зашкварились ...
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17.10.2023 07:33 Ответить
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17.10.2023 07:40 Ответить
боєвікі ВСУ? ну хоч ВСУ з великої букви
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17.10.2023 10:41 Ответить
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17.10.2023 10:07 Ответить
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17.10.2023 10:14 Ответить
прекрасно. ждём уточнения результатов по космическим снимкам.
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17.10.2023 14:11 Ответить
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